25 сюрпризов в жилье с Airbnb, которые удивили даже опытных путешественников

21 0

21

6.8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Путешественники, которые предпочитают снимать жилье через Airbnb, говорят, что в гостиницах им не хватает колорита, атмосферы. В отеле все безлико, стандартно и предсказуемо. Поиски квартиры на Airbnb всегда немножко лотерея. И «выигрыш» может быть какой угодно — от скелета в саду до пушистого соседа по кровати.

Мы в AdMe.ru любим этот сервис за неповторимый опыт, который приобретаем в каждом путешествии. Впрочем, для хозяев это тоже опыт. А каким он бывает, мы сейчас расскажем.

1. Проснулся оттого, что эта кошечка вылизывала мне лицо. Сразу поставил 5 звезд в отзыве!

2. Во дворе дома, который я снял в Исландии, оказалось это

3. Хочешь побыть Диогеном? Полезай в бочку!

4. Когда кошка включена в список удобств

5. Неудобная встреча с хозяином в такой «ванной» неизбежна...

6. Когда твой Airbnb-хост еще и сенсей!

7. В доме, который мы сняли, уже был жилец — ящерица за холодильником. Мы подружились и подкармливали ее термитами

8. Никогда не чувствовала себя такой огромной, как в этой Airbnb-квартире в Италии

9. Когда сел пообедать в съемной квартире и чуть не подавился

10. Позвонил хозяин с Airbnb и спросил, не буду ли я возражать против 9 щенков французского бульдога в квартире

11. Нашел в квартире с Airbnb. Думал, что это освежитель воздуха, оказалось — камера!

12. У моего Airbnb-хоста живет попугай. Мы с ним отлично побеседовали

13. Ванная в съемной квартире оказалась закрыта. Хозяин посоветовал попробовать один из этих ключей

14. Козу зовут Белль, она живет у нашего хозяина с Airbnb. Он уверяет, что с ней все в порядке

15. Сняли квартиру с таким стулом

16. Когда снимаешь через Airbnb дом в Таиланде

17. Атмосферная летняя кухня, было сказано в объявлении

18. Неожиданный сосед по комнате в Италии

19. В спальне квартиры с Airbnb оказалась не то сауна, не то темница, не то бомбоубежище. А еще мы там нашли золотую маску!

20. Почувствуй себя Пакманом

21. Здорово, когда в съемной квартире тебя приветствуют, предлагая сразу все самое лучшее

22. В Канаде после метели можно построить иглу и сдать его на Airbnb за 200 долларов в сутки

23. Это не мусорный контейнер, это квартира, которую можно снять на Airbnb

24. Возвращаюсь в комнату — и что же нахожу в своей кровати?

25. Захожу в квартиру, а она смотрит на меня

А вы любите сюрпризы или предпочитаете стандартный сервис без неожиданностей? Случались ли у вас забавные истории, связанные со съемным жильем?