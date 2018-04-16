25 раз, когда люди хотели сэкономить на отеле и поплатились за это сполна

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Качество обслуживания в отеле иногда оставляет желать лучшего: пакетированная соль в солонке, отсутствие розетки возле кофеварки, вайфай, который приходится «ловить» по всему этажу. Возможно, так отели пытаются привлечь к себе больше внимания, но эффект от их «бюджетной рекламы» не самый лучший.

AdMe.ru собрал фото отелей, которые надолго останутся в памяти постояльцев. Возможно, благодаря этим фото вы будете выбирать отель более тщательно.

25. Где розетка? Как выпить кофе?

«Мы рады, что вы здесь! Если у вас нет каких-либо туалетных принадлежностей, свяжитесь со стойкой регистрации».

24. Когда твой рост 1,8 м неожиданно стал великанским

23. Неудобная альтернатива душевым лейкам — дыра в потолке

22. Когда нашел Wi-Fi

21. Сейф в выдвижном ящике стола — то, о чем наверняка «мечтают» все постояльцы

20. Вероятно, удобство замены лампочек важнее удобства использования лампы

19. Путь в номер будет долгим

18. Кажется, тяжело было придумать более подходящее место

17. Главное — не споткнуться, выбираясь из ванны

16. Интересно, если выдернуть штекер, в соседнем номере что-то выключится?

15. Хорошо, что хотя бы унитаз где-то вне поля зрения

14. Рамочка красивая, но почему дизайнер не предусмотрел такой казус?

13. «В моем номере 2 фото уток»

12. Труднодоступный холодильник

11. «Мне кажется, мой отель проектировал Мауриц Эшер или Джоан Роулинг!»

10. Расположение этой открывалки вдохновляет на написание детектива

9. «Муж прислал фото „гардероба“ в своем отеле»

8. Матраса по ширине, видимо, не нашлось

7. Одна дверь на два помещения

6. Кран явно коротковат

5. Запоминающийся «бонус»

4. «Такое ощущение, что у отеля контракт с госпиталем»

3. Игра «найди выключатель»

2. Когда дизайн стола в ресторане отеля сливается с картой от номера — жди неприятностей

1. «Вышивка в виде пальмы на наволочках в нашем отеле»