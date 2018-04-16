25 раз, когда люди хотели сэкономить на отеле и поплатились за это сполна
Качество обслуживания в отеле иногда оставляет желать лучшего: пакетированная соль в солонке, отсутствие розетки возле кофеварки, вайфай, который приходится «ловить» по всему этажу. Возможно, так отели пытаются привлечь к себе больше внимания, но эффект от их «бюджетной рекламы» не самый лучший.
AdMe.ru собрал фото отелей, которые надолго останутся в памяти постояльцев. Возможно, благодаря этим фото вы будете выбирать отель более тщательно.
25. Где розетка? Как выпить кофе?
«Мы рады, что вы здесь! Если у вас нет каких-либо туалетных принадлежностей, свяжитесь со стойкой регистрации».
24. Когда твой рост 1,8 м неожиданно стал великанским
23. Неудобная альтернатива душевым лейкам — дыра в потолке
22. Когда нашел Wi-Fi
21. Сейф в выдвижном ящике стола — то, о чем наверняка «мечтают» все постояльцы
20. Вероятно, удобство замены лампочек важнее удобства использования лампы
19. Путь в номер будет долгим
18. Кажется, тяжело было придумать более подходящее место
17. Главное — не споткнуться, выбираясь из ванны
16. Интересно, если выдернуть штекер, в соседнем номере что-то выключится?
15. Хорошо, что хотя бы унитаз где-то вне поля зрения
14. Рамочка красивая, но почему дизайнер не предусмотрел такой казус?
13. «В моем номере 2 фото уток»
12. Труднодоступный холодильник
11. «Мне кажется, мой отель проектировал Мауриц Эшер или Джоан Роулинг!»
10. Расположение этой открывалки вдохновляет на написание детектива
9. «Муж прислал фото „гардероба“ в своем отеле»
8. Матраса по ширине, видимо, не нашлось
7. Одна дверь на два помещения
6. Кран явно коротковат
5. Запоминающийся «бонус»
4. «Такое ощущение, что у отеля контракт с госпиталем»
3. Игра «найди выключатель»
2. Когда дизайн стола в ресторане отеля сливается с картой от номера — жди неприятностей
1. «Вышивка в виде пальмы на наволочках в нашем отеле»
А что для вас показатель хорошего или плохого сервиса в отеле?
Фото на превью desaccord / Imgur, MaximilianNN / Reddit