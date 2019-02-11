25 причин посмотреть мужской конкурс красоты Mister International 2019
24 февраля 2019 года на Филиппинах состоится финал международного мужского конкурса красоты Mister International 2019. Победитель получит не только звание самого обаятельного и привлекательного, но и возможность сотрудничества с популярными медиа, а также станет лицом благотворительных миссий на целый год. Кто же одержит победу? Посмотрите на финалистов собственными глазами и попробуйте предсказать победителя.
Женские конкурсы красоты гораздо популярнее мужских, поэтому чаще всего многие и не знают, как выглядят участники подобных соревнований. AdMe.ru решил исправить эту несправедливость и показать нашим читателям самых колоритных представителей Mister International 2019.
Австралия
Бразилия
Чехия
Гаити
Гонконг
Индия
Южная Корея
Ливан
Мексика
Непал
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
Панама
Перу
Польша
Сингапур
Словения
ЮАР
Испания
Шри-Ланка
Швейцария
США
Венесуэла
Вьетнам
А кому бы вы пожелали победы?
Фото на превью Tomek Zarzycki / instagram, N I C O L A S S Z A N T O S / instagram