25 причин посмотреть мужской конкурс красоты Mister International 2019

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24 февраля 2019 года на Филиппинах состоится финал международного мужского конкурса красоты Mister International 2019. Победитель получит не только звание самого обаятельного и привлекательного, но и возможность сотрудничества с популярными медиа, а также станет лицом благотворительных миссий на целый год. Кто же одержит победу? Посмотрите на финалистов собственными глазами и попробуйте предсказать победителя.