25 отелей, которым путешественники, не сговариваясь, дали бы шестую звезду

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Мягкой кровати и вкусного завтрака в гостинице не всегда достаточно, чтобы завоевать расположение постояльцев. Поэтому некоторые отели идут дальше. Одни оснащают номера голосовым помощником, который будет выполнять за гостя львиную долю действий, другие отличаются трепетным отношением к экологии и продуманным дизайном, а в третьих рассказывают сказки на ночь.

Мы в AdMe.ru с упоением рассматривали фото из отелей, в которых предвосхищают желания гостей.

1. Кроватка, на которой будет лежать телефон, пока заряжается

2. «Сильно удивился, когда в номере не обнаружил часов. Потом посмотрел в окно»

3. Здесь умеют экономить электроэнергию и финансы: чтобы включить электричество в номере, нужно вставить карту в специальный отсек

«Вставьте карту, чтобы включить электричество».

4. Кровать, стилизованная под вагончик

5. «В моем номере есть маленькие песочные часы: нужно успеть принять душ за 5 минут, чтобы сэкономить воду»

6. Удобный швейный набор: нитки уже вдеты в иголки

7. «На телефоне моего отеля указан номер, набрав который можно услышать сказку на ночь»

«0 — для связи с администратором, 911 — в случае чрезвычайной ситуации, 68 — чтобы услышать сказку на ночь».

8. «Нашел эту штуку в гостинице в Южной Корее. Для чего это?»

Это огромный рожок для обуви. Его можно использовать, не нагибаясь. В основном для пожилых людей. © Declanmar / Reddit

9. «Бесконтактный диспенсер в отеле, где я остановился»

10. В номерах корейской гостиницы есть голосовой помощник, который умеет включать и выключать свет, музыку и сообщает о погоде

11. У этих часов не один циферблат, а сразу несколько

12. «Вот как выглядит мой номер в Японии»

13. Багажные тележки носят имена из книг о Гарри Поттере: Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер, Рон Уизли и Луна Лавгуд

«Это багажная тележка по имени Гарри Поттер. Это важная часть обслуживания. Пожалуйста, верните тележку на место, чтобы она и дальше могла работать у нас. Спасибо!»

14. «В отеле, где я остановился, есть темное полотенце для снятия макияжа — на нем незаметны пятна»

15. Маленькая коробочка для салфеток выглядит так же, как и софа

16. Вместо пластиковых карточек-ключей здесь используют деревянные

17. В этом отеле с разделением отходов зашли еще дальше и установили контейнеры только для коробок из-под пиццы

18. Надписи на подушках указывают на степень их мягкости

«Жесткая». «Мягкая».

19. «У душевой кабины в моем отеле есть отверстие, чтобы безопасно включать воду»

20. «В дверях установлен насос с дезинфицирующим средством для рук. Срабатывает, как только вы ее откроете»

21. Вместо пластиковых трубочек в гостинице используют стеклянные

22. «Я увидел пульт возле зеркала, нажал на кнопку питания — оказалось, в зеркало встроен телевизор»

23. Ковер в коридоре отеля напоминает песчаный пляж

24. В дверь душевой кабины встроены часы

25. Лифт в отеле в Хоккайдо умеет снимать статическое электричество

«Пожалуйста, коснитесь здесь, чтобы снять статическое электричество».