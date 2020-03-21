25 абсурдных ситуаций, которые могли произойти только в Японии

Многие сталкивались с ситуацией, когда не можешь пронести бутылку в самолет. В Японии есть машины, которые сканируют жидкости. Они думают о безопасности, но не хотят приносить неудобств, поэтому придумали такую машину. Я из Австралии, и там, например, сотрудникам неважно, что у вас в бутылке, они все равно ее конфискуют. © Michael Pang / Quora

Гуляли с мужем по Токио и решили зайти в художественную галерею, купить там несколько открыток. На кассе были 3 бабушки, мы похвалили их галерею. Они так обрадовались, что дали вдвое больше открыток и отказались брать за них деньги. Когда мы прошли несколько кварталов, сзади нас окликнули 2 из тех бабушек, сильно запыхавшиеся. Оказалось, что мы забыли часть открыток, а они побежали за нами, чтобы их отдать. © Mitali Gala / Quora