25+ хитростей проживания в отелях, которыми матерые туристы не спешат делиться даже с друзьями

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Как думаете, сколько ночей в жизни вы провели в гостиничных номерах? Есть путешественники, за плечами которых более 1 000 ночевок в отелях разной звездности. За это время они вдоль и поперек изучили, на чем можно сэкономить в поездке и как добавить домашнего уюта самому обычному номеру.