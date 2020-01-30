25+ хитростей проживания в отелях, которыми матерые туристы не спешат делиться даже с друзьями
Как думаете, сколько ночей в жизни вы провели в гостиничных номерах? Есть путешественники, за плечами которых более 1 000 ночевок в отелях разной звездности. За это время они вдоль и поперек изучили, на чем можно сэкономить в поездке и как добавить домашнего уюта самому обычному номеру.
Специально для AdMe.ru мы откроем секреты проживания в гостиницах и хостелах — свои и других опытных путешественников. Эти знания точно улучшат ваши впечатления от следующей поездки.
- Когда заселяетесь в отель, попросите показать все свободные номера: часто комнаты с ванной, лучшим видом или просто более просторные имеют ту же стоимость. То есть за те же деньги у вас будет более уютное жилье.
- Участвуйте в программах лояльности, даже если путешествуете редко: бонусная карта никогда не будет лишней. Например, у меня «Серебряный статус» в сети Hilton, поэтому за 5-ю ночь проживания в отеле мне не нужно платить. На всех уровнях разрешено бесплатное размещение 2-го гостя. Это очень удобно, если путешествуете парой. В Radisson можно получить скидку и 2 бутылки воды каждый день — не так много, как в Hilton, но приятно.
- Чтобы улучшить условия проживания, позвоните управляющему отеля за несколько дней до заезда. Представьтесь, назовите даты пребывания в гостинице и попросите о скидке или улучшении условий (номер на верхнем этаже, чтобы не так сильно был слышен уличный шум, или специальное диетическое меню). Просьбу переадресуют помощнику, который, чтобы получить премию, поселит в лучший номер. Трюк работает в 85 % случаев.
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Сайты — агрегаторы отелей часто берут комиссию за свои услуги. Поэтому есть 2 способа выгодно бронировать номер: через официальную страничку гостиницы или через кешбэк-моллы — сайты, которые специализируются на мониторинге цен на всевозможные услуги. Забронировав номер через один из них, можно получить 10–15 % кешбэка милями или деньгами.
- В 1-й вечер пребывания в отеле не садитесь за руль, если этого можно избежать. Добираться до ресторана или другого пункта назначения лучше пешком: это поможет сориентироваться на местности. Никогда не знаешь, когда понадобится найти дорогу назад без GPS.
- Пишите отзывы о том, где побывали: музеи, парки развлечений, рестораны, гостиницы и т. д. Главное правило: пост должен быть развернутым и объективным. Однажды в хорватской сети отелей вместо стандартного номера нас поселили в люкс и принесли завтрак в комнату, зная, что нам нужно уехать рано утром. Сначала мы не могли понять причину такого внимания, но позже выяснили: у меня много «залайканных» отзывов на TripAdvisor, поэтому администраторы отеля посчитали нас влиятельными.
- Когда я ограничена в средствах, участвую в неделях бартера. Отели, хостелы и гестхаусы предлагают путешественникам номер бесплатно в обмен на необходимую услугу. Сайтов с такими объявлениями множество, я обычно пользуюсь этим. Лайфхак подходит не только тем, кто умеет верстать сайты, разрабатывать приложения: некоторым отелям нужна помощь в ремонте или уходе за садом.
- Первое, что нужно сделать после заселения, — проверить все электроприборы: фен, кондиционер и т. д. Если они неисправны, сообщите на ресепшен — вас переселят в другой номер. Иногда за доставленные неудобства можно получить бонус или комплимент от отеля.
- Затем включите кран для горячей воды и засеките, за сколько минут она нагреется. Это поможет определить, сколько времени потребуется на утренний душ.
- Иногда на кровати в номере вы можете увидеть декоративную полосу ткани шириной примерно полметра. Ее лучше немедленно снять: эти вещи в отеле никогда не стирают.
- При заезде проверьте, нет ли в номере клопов. Это не связано с антисанитарией: они хорошо «путешествуют», их можно подцепить даже в самолете и занести в отель. Пара моих знакомых не проверила номер в одном эстонском отеле и оказалась покусанной.
- Если взять на ресепшен 2 электронных ключа, можно выкроить дополнительное время на прогулки по городу. Оставьте одну из карточек в специальном слоте, покидая номер. Поставьте технику на зарядку и включите кондиционер: по возвращении гаджеты будут заряжены, а комната охладится.
- Есть способ получить двойную порцию понравившегося шампуня, бальзама для волос или геля для душа. Достаточно просто написать благодарственную записку горничной, и бенефит не заставит себя ждать.
- Не пейте из стеклянных стаканов, стоящих ванной комнате. Их не моют в посудомоечной машине вместе с другой кухонной утварью, а вытирают простой тряпкой для пыли. В хостелах встречаются одноразовые стаканы, такими пользоваться можно.
- Если забыли зубную щетку, бритвенный станок и т. д., обратитесь на ресепшен: многие европейские отели предоставляют необходимые предметы бесплатно. В азиатских гостиницах часто предлагают большие бутылки шампуня, кондиционера, лосьона и даже маски для лица, которые рачительная хозяйка вроде меня обязательно увезет с собой.
- Если вы не в первый раз останавливаетесь в одном и том же отеле, оставляйте более щедрые чаевые: так у вас будет больше шансов получить лучшие условия или комплимент. Например, завтрак в столовой для персонала.
- У шапочки для душа есть применение получше: ею можно накрыть недоеденное блюдо или продукт, чтобы они не заветрились. А еще можно надеть шапочку на грязную обувь, если нет времени или возможности ее помыть.
- Оставляйте в сейфе не только ценные предметы, но и один ботинок или туфлю. Зачем? Когда настанет пора уехать, вспомнить об отсутствующей вещи будет куда легче, чем о небольшом украшении или кредитной карточке.
- Если хотите, чтобы номер убрали, гораздо безопаснее позвонить на ресепшен, чем вывешивать на ручку соответствующий значок. О том, что в комнате никого нет, будет знать не только горничная, но и потенциальный грабитель.
- Не возите с собой маску для сна: ее можно заменить маленьким полотенчиком. Чтобы создать абсолютную темноту в номере, сверните ненужное полотенце и заткните им дверную щель. Чтобы плотно закрыть шторы, их края можно скрепить биндером.
- Еда на ужин, как правило, лучшего качества, чем на завтрак. Все потому, что утром поварам нужно накормить в 6–7 раз больше людей, чем вечером.
- Если вы закажете блюдо из круглосуточного меню, вероятно, его разогреют в микроволновке. Мы платим высокую цену просто за возможность поесть в 3 часа ночи.
- В некоторых хостелах проводят бесплатные вечеринки с фуршетом или полноценным ужином. Это не только способ сэкономить на еде, но и шанс найти новых друзей. Особенно полезно предложить свое участие в вечере и приготовить национальное блюдо. Как-то раз в Корее я налепила на таком вечере пельменей и завела с десяток новых знакомств.
- Большинство хостелов предлагает не только комнаты на 10–16 человек, но и индивидуальные 1- или 2-местные номера. Обычно я выбираю именно их: это гарантирует крепкий сон. Проживание в таком номере стоит чуть больше, чем место на 2-спальной кровати, но все равно дешевле, чем в отеле.
- За символическую плату во многих хостелах можно получить еще и экскурсию по городу. Зачастую это не просто скучная обзорная лекция, а например, ночная прогулка или посиделки на крыше. О необычных вылазках не расскажут на сайте отеля — открывайте страничку хостела на том же TripAdvisor или другом подобном ресурсе и внимательно читайте отзывы. Нашли что-то интересное? Разузнайте об этом на ресепшен.
- Многие думают, что в хостелах бесплатно дают только чай и кофе, но в некоторых из них в стоимость номера входит и перекус: например печенье, хлопья или булочки. Чтобы узнать, есть ли такая фишка, заранее изучите отзывы. Еще в них обычно пишут, в какое время можно получить такую еду: только утром или же в течение дня. Особенно это актуально для европейских столиц и других крупных городов, где питание недешевое.
- Если хотите оставить чаевые, сделайте это в день выезда из отеля. Горничная может подумать, что вы рассеянны и просто забыли убрать деньги.
А какими лайфхаками пользуетесь вы, чтобы пребывание в отеле было более комфортным?