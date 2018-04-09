25 фотографий, которые растрогают даже того, у кого камень вместо сердца

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Закрутившись в собственных проблемах и суете, мы порой совсем забываем, что у нас прямо под носом есть миллион больших и маленьких причин любить этот мир, несмотря ни на что.

AdMe.ru собрал для вас 25 причин улыбнуться прямо сейчас.

«Мой племянник отращивал волосы 2 года, чтобы пожертвовать их детям, больным раком»

Мужчина посвятил свою жизнь тому, чтобы забирать из приютов пожилых собак, которых никто не хочет брать в семью

«Мы возвышаемся, поднимая других»

«Мой младший брат и его подружка на День всех влюбленных»

«Моя бабушка получила спиннер на свой 85-й день рождения, и вы только посмотрите, как она счастлива»

«Если вы думаете, что я специально нанял профессионального фотографа для фотосессии с нашим новым щенком, то вы абсолютно правы»

«Я купила мини-лэптоп для нашей собаки, чтобы она хотя бы могла делать вид, что помогает семье»

«Мы искали ее сегодня целый час»

«Я работаю ветеринарным хирургом, и сегодня у меня мяу-ассистент»

Не только котики и собачки могут взорвать мимиметр

«Я потеряла свое водительское удостоверение и уже сделала новое, когда получила по почте письмо от сети бургерных с моими документами и подарочным сертификатом»

«Дорогая Габриэлла! Мы надеемся, что твои документы найдут тебя. Мы хотим поблагодарить тебя за посещение нашего заведения и надеемся на скорую встречу».

«Наш пес настолько маленький, что может убежать сквозь забор. Поэтому он носит этот „костюм позора“ каждый раз, когда его отправляют сделать свои дела во дворе»

«Когда мне становится грустно, я вспоминаю, как ведущий моей любимой детской передачи получил письмо от слепой девочки, которая знала, что у него есть рыбка, и переживала, достаточно ли хорошо он ее кормит. С тех пор каждый свой выпуск мистер Роджерс заканчивал словами „Я кормлю рыбку“ специально для этой девочки»

«Сегодня мой день рождения, и мой дедушка подарил мне 3 дневника, заполненных его историями о каждой нашей встрече в период, когда мне было от 2 до 5 лет. У меня нет слов»

Датский полицейский играет с маленькой девочкой, которая держит путь из Сирии в Швецию в поисках убежища

Этот парень помог пожилой женщине с покупками. Маленький, но очень ценный акт доброты

«Нашей корове нездоровилось, и мой сын пошел ее проведать. Вот такую картину я застала сегодня утром»

«98-летнего ветерана Второй мировой войны призвали в армию, когда он учился в выпускном классе. Сегодня он наконец получил свой школьный аттестат»

«Этот пожилой господин сделал первый ход и терпеливо ждал, когда кто-нибудь присоединится к его игре. Неожиданный партнер составил ему компанию, и это растопило мое сердце»

Эта юная леди получила поздравление со своим 100-м днем рождения от королевы и разрешила почтальону сфотографировать ее при условии, что «все» должны увидеть это фото

«Я потерял пакет с покупками на улице в Осаке, а позже нашел его нетронутым под деревом»

Как должен выглядеть идеальный приют для животных: «Прекрасный месяц в нашем приюте! У нас пусто! Всех разобрали»

«Когда мне было 2 года, я отдал папе своего плюшевого кита, чтобы он не скучал по мне, когда он на работе. Прошло 18 лет, и папа признался, что до сих пор носит мою игрушку с собой»

Когда-то этого олененка нашли у ног сбитой насмерть оленихи и забрали его в дом. Теперь он считает себя собакой

Когда на день рождения этого парня никто не пришел, интернет-пользователи и кумир из его любимого сериала смогли утешить его и поднять настроение

Когда юный фанат сериала «Очень странные дела» пригласил на свой тематический день рождения своих одноклассников, никто не пришел. Сестра Аарона поделилась этой грустной историей в твиттере, и неожиданно твит разлетелся по интернету, и тысячи людей стали поздравлять именинника. Парня удалось не просто утешить, но и сделать самым счастливым фанатом: исполнительница одной из главных ролей в сериале Милли Бобби Браун написала Аарону, что будет счастлива прийти на его праздник в следующем году. А вы сталкивались в последнее время с чем-то, что поднимало вам настроение и возвращало веру в доброту?