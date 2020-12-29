25+ фотографий, которые покажут изнанку самого колоритного мегаполиса Европы — Стамбула
Стамбул — поистине уникальный город. Путешественники, которым посчастливилось здесь побывать, взахлеб делятся своими впечатлениями и отмечают, что эта точка на карте — совершенно другая Турция. Зачастую эту страну воспринимают как место недорогого пляжного отдыха, забывая о ее величайшей истории и неповторимом колорите. А еще здесь живут люди с золотым сердцем. Не верите? Тогда немедленно листайте нашу статью.
AdMe.ru согласен с утверждением, что виртуальные путешествия никогда не заменят настоящие. Но порой такие фотоподборки могут рассказать о стране или городе лучше любого туристического буклета.
Добросердечные горожане строят для бездомных кошек утепленные домики
- Стамбул — город котов. Они на каждом шагу и совершенно не боятся людей. И всегда в их распоряжении домики и полные миски еды, предложенные добрыми людьми. © Pepperucho / Pikabu
И о бродячих собаках тоже не забывают
Вид из библиотеки Стамбульского университета
Здесь тоже бывает снег
- Живу в Стамбуле. Вчера у нас выпало 2 см снега. Учебные заведения закрыты, транспорт не работает, экзамены перенесены. © Sapro / Pikabu
Закат в Стамбуле
Общественные туалеты бывают двух типов
Кабинки в общественных туалетах делятся на 2 типа: с обычным унитазом и напольным. Причем сами турки считают 2-й вариант более гигиеничным. Такой унитаз легче чистить, и нет контакта с его сиденьем.
- Новый аэропорт Стамбула. Вы бы зашли в левую или правую кабинку? © RachelSJohnson / Twitter
Это не Амстердам и тем более не Порту. Район Балата в Фатихе, Стамбул
Пожалуй, одна из самых необычных мечетей в городе. А их в Стамбуле около 3 000
Название мечети — Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii.
Томбили — уличный кот, который днями напролет задумчиво сидел и опирался одной лапой о бордюр. Кот умер в 2016 году, и горожане в память о нем установили на том месте памятник
«А вот вид из моего окна. Стамбул. 36-й этаж. Ночью в 100 раз красивее»
Один из самых фешенебельных и известных отелей Стамбула располагается в здании бывшей тюрьмы
Роскошный отель Four Seasons на площади Султанахмет — безусловный лидер в списке самых необычных гостиниц Стамбула. Это место, гдe раньше были камеры для узников, а теперь — шикарные люксы для состоятельных путешественников. Тюрьма была построена в 1918 году в самом центре города. Нa вxoдe дo cиx пop сохранилась надпись: «Cтaмбульcкий цeнтp coдepжaния пpecтупникoв».
Если и пить чай, то только так
- Чай, наверное, отменный был. © WindShroud / Pikabu
Железнодорожный вокзал в Стамбуле
- Это место больше похоже на церковь. © Yakutistan_Of_Nora / Reddit
Еще один пример проявления заботы о хвостатых: по городу установлены умные кормушки для уличных собак и кошек
- Кормушка совмещена с урной для перерабатываемых отходов: бумаги, картона, пластмассы, стекла. Каждый раз, когда вы выбрасываете мусор в урну, из резервуара в миску поступают корм и вода для животных. © nukaktovottak / Pikabu
- Бросаете пустую бутылку — высыпается 20 г корма для бездомных собак и кошек. © sveta04 / Pikabu
Санджаклар — первая подземная мечеть, которая находится на глубине 7 м
- В 2013 году удостоилась архитектурной премии как лучшее религиозное сооружение на Всемирном фестивале архитектуры.
- В 2018 году получила престижную награду Королевского института британских архитекторов (RIBA) за инновационность, превосходный дизайн и качество исполнения. Вошла в список 20 лучших новых зданий мира.
«Я увидел сегодня Lamborghini Urus в Стамбуле. Это такси, если что»
Девичья башня (Kız kulesi)
- Ах, как точно атмосфера передана... Хорошо, небось, наблюдать такое с уютного борта парома со стаканом горячего салепа в руке? © oooooook / Pikabu
Местные жители во время непогоды укрывают бродячих собак одеялами
Сильная гроза над Стамбулом
«Недавно я провел в Стамбуле несколько дней с другом. По его словам, это типичный турецкий завтрак, с которого он начинает каждый свой день»
- Если что, это завтрак на одного человека. © tidemima / Reddit
Обычная для городского автобуса ситуация
Стамбул — город контрастов
Гениально! Зарядка для гаджетов в общественном транспорте
Красота собора Святой Софии завораживает и ошеломляет
Продвинутая система оплаты проезда в общественном транспорте Стамбула
Вот в такой необычный оттенок окрашиваются иногда воды пролива Босфор
Здесь даже двери — произведение искусства
«Когда люди спрашивают меня, как выглядит Стамбул, я показываю им это фото»
- Я всем всегда говорю, что Стамбул похож на волну. Дома построены на холмах, которые поднимаются и опускаются, как показано на этой фотографии. © seenaithesin / Reddit
А вы хотели бы увидеть Стамбул воочию? Или, может, вы счастливчик, который уже побывал в этом городе?