25+ фотографий, которые покажут изнанку самого колоритного мегаполиса Европы — Стамбула

Стамбул — поистине уникальный город. Путешественники, которым посчастливилось здесь побывать, взахлеб делятся своими впечатлениями и отмечают, что эта точка на карте — совершенно другая Турция. Зачастую эту страну воспринимают как место недорогого пляжного отдыха, забывая о ее величайшей истории и неповторимом колорите. А еще здесь живут люди с золотым сердцем. Не верите? Тогда немедленно листайте нашу статью.

AdMe.ru согласен с утверждением, что виртуальные путешествия никогда не заменят настоящие. Но порой такие фотоподборки могут рассказать о стране или городе лучше любого туристического буклета.

Добросердечные горожане строят для бездомных кошек утепленные домики

Стамбул — город котов. Они на каждом шагу и совершенно не боятся людей. И всегда в их распоряжении домики и полные миски еды, предложенные добрыми людьми. © Pepperucho / Pikabu

И о бродячих собаках тоже не забывают

Вид из библиотеки Стамбульского университета

Здесь тоже бывает снег

Живу в Стамбуле. Вчера у нас выпало 2 см снега. Учебные заведения закрыты, транспорт не работает, экзамены перенесены. © Sapro / Pikabu

Закат в Стамбуле

Общественные туалеты бывают двух типов

Кабинки в общественных туалетах делятся на 2 типа: с обычным унитазом и напольным. Причем сами турки считают 2-й вариант более гигиеничным. Такой унитаз легче чистить, и нет контакта с его сиденьем. Новый аэропорт Стамбула. Вы бы зашли в левую или правую кабинку? © RachelSJohnson / Twitter

Это не Амстердам и тем более не Порту. Район Балата в Фатихе, Стамбул

Пожалуй, одна из самых необычных мечетей в городе. А их в Стамбуле около 3 000

Название мечети — Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii.

Томбили — уличный кот, который днями напролет задумчиво сидел и опирался одной лапой о бордюр. Кот умер в 2016 году, и горожане в память о нем установили на том месте памятник

«А вот вид из моего окна. Стамбул. 36-й этаж. Ночью в 100 раз красивее»

Один из самых фешенебельных и известных отелей Стамбула располагается в здании бывшей тюрьмы

Роскошный отель Four Seasons на площади Султанахмет — безусловный лидер в списке самых необычных гостиниц Стамбула. Это место, гдe раньше были камеры для узников, а теперь — шикарные люксы для состоятельных путешественников. Тюрьма была построена в 1918 году в самом центре города. Нa вxoдe дo cиx пop сохранилась надпись: «Cтaмбульcкий цeнтp coдepжaния пpecтупникoв».

Если и пить чай, то только так

Железнодорожный вокзал в Стамбуле

Это место больше похоже на церковь. © Yakutistan_Of_Nora / Reddit

Еще один пример проявления заботы о хвостатых: по городу установлены умные кормушки для уличных собак и кошек

Кормушка совмещена с урной для перерабатываемых отходов: бумаги, картона, пластмассы, стекла. Каждый раз, когда вы выбрасываете мусор в урну, из резервуара в миску поступают корм и вода для животных. © nukaktovottak / Pikabu

Бросаете пустую бутылку — высыпается 20 г корма для бездомных собак и кошек. © sveta04 / Pikabu

Санджаклар — первая подземная мечеть, которая находится на глубине 7 м

В 2013 году удостоилась архитектурной премии как лучшее религиозное сооружение на Всемирном фестивале архитектуры.

В 2018 году получила престижную награду Королевского института британских архитекторов (RIBA) за инновационность, превосходный дизайн и качество исполнения. Вошла в список 20 лучших новых зданий мира.

«Я увидел сегодня Lamborghini Urus в Стамбуле. Это такси, если что»

Девичья башня (Kız kulesi)

Ах, как точно атмосфера передана... Хорошо, небось, наблюдать такое с уютного борта парома со стаканом горячего салепа в руке? © oooooook / Pikabu

Местные жители во время непогоды укрывают бродячих собак одеялами

Сильная гроза над Стамбулом

«Недавно я провел в Стамбуле несколько дней с другом. По его словам, это типичный турецкий завтрак, с которого он начинает каждый свой день»

Если что, это завтрак на одного человека. © tidemima / Reddit

Обычная для городского автобуса ситуация

Стамбул — город контрастов

Гениально! Зарядка для гаджетов в общественном транспорте

Красота собора Святой Софии завораживает и ошеломляет

Продвинутая система оплаты проезда в общественном транспорте Стамбула

Вот в такой необычный оттенок окрашиваются иногда воды пролива Босфор

Здесь даже двери — произведение искусства

«Когда люди спрашивают меня, как выглядит Стамбул, я показываю им это фото»

Я всем всегда говорю, что Стамбул похож на волну. Дома построены на холмах, которые поднимаются и опускаются, как показано на этой фотографии. © seenaithesin / Reddit