25+ фотографий из Швейцарии, при взгляде на которые мы рты раскрываем, а местные и ухом не ведут

Швейцария у многих людей ассоциируется непременно с сыром, надежными банками и, конечно же, Альпами. Но это лишь поверхностное представление об этой стране. Ведь там еще полно других вещей, уникальных для этого региона. Например, в ходу 150-летние монеты, между деревнями курсируют фуникулеры, а на альпийских лугах пасутся миллионы коров. Кстати, их на высокогорные пастбища доставляют на вертолетах.

Мы в AdMe.ru влюблены в Швейцарию и не прочь узнать новые любопытные факты о ней. Вот 25+ снимков, которые расскажут о стране лучше некоторых путеводителей.

1. «В Швейцарии я купил купюру номиналом € 0, заплатив $ 3,25»

2. «Вот сколько туалетной бумаги висит в этом придорожном туалете»

3. Тут повсюду установлены торговые автоматы, в которых можно купить сыр

4. В Швейцарии можно арендовать корову — примерно $ 270 в месяц

За эти деньги вам доступно посещение коровы на пастбище (вместе с пастухом), угощения разными сортами сыров и хлеба, помощь в доении вашей коровы, памятная фотография с ней.

5. Кстати, иногда коров доставляют на высокогорные пастбища на вертолетах

6. В Швейцарии (а именно в Базеле) есть парковочные места для женщин

Они отличаются более высоким уровнем безопасности: находятся ближе к выходу, лучше освещены, хорошо просматриваются камерами видеонаблюдения.

7. «В моем отеле есть розетки различных типов — для гостей из разных уголков мира»

8. Те, кто живет рядом с атомной электростанцией (в радиусе 50 км от АЭС), получают таблетки, содержащие йод

9. Уличный торговый павильон без продавца

Просто берете нужные продукты, оплачиваете их с помощью мобильного платежа или наличными деньгами.

10. Швейцария — страна фуникулеров и канатных дорог

Большую часть страны занимают Альпы. А потому в стране огромное множество канатных дорог и фуникулеров. Кстати, один из них — Гельмерский фуникулер (на фото выше) — долго время был самым крутым в Европе (максимальный уклон — 46°). Пока в 2017 году пальму первенства не взял другой швейцарский фуникулер — Штосбан — с уклоном 47,7° (на фото ниже).

Кстати, так выглядит спуск на Гельмерском фуникулере (ускоренное видео)

11. Всего в стране находятся 437 горных вершин выше 3 000 м

12. А еще в Швейцарии большое количество тоннелей. И зачастую они довольно узкие

13. Железнодорожная станция Юнгфрауйох, расположенная на высоте 3 450 метров, — самая высокая железнодорожная станция в Европе

14. Вот так в труднодоступные деревни доставляют объемный груз (в частности, мусоровоз). А затем так же и спускают

15. Плотина Гранд-Диксенс — самая высокая в Европе

А это вид снизу

16. Почтовые марки, выпущенные летом 2021 года

17. А вы знали, что флаг Швейцарии — квадратный?

18. Полицейская машина в деревне Церматт. Она, к слову, ездит на электричестве, так как передвижение на обычных автомобилях в Церматте запрещено

19. Летом вполне может пойти снег. И на фото показан не горный перевал, а загородная дорога

20. «Вид на Альпы на закате из окна моей спальни»

21. У этой машины есть подушки под колесами

«Эти подушки используются для автомобилей, припаркованных на долгий период времени. Считается, что мягкая пена, из которой они сделаны, не дает шинам деформироваться в местах контакта с полом». © echo1956 / Reddit

22. На стенах многих зданий можно встретить вот такие сооружения, похожие на маленькие лестницы

Они предназначены для кошек, так как в Швейцарии доступ кошек на улицу считается жизненно важным для их благополучия.

23. С этого моста сбрасывают весь снег, убранный с дорог. Вот как эта куча снега выглядит в конце мая

24. «Мой брат недавно переехал в Швейцарию. Вот что он мне прислал на день рождения»

Toblerone — шоколадный батончик, расфасованный в виде долек из сладких пирамидок, напоминающих культовую гору Маттерхорн. Обычно батончики весят 150 г, а тот гигант, что на фото выше, весит 4,5 кг (Прим. AdMe.ru).

25. Люди настолько доверяют почте, а именно надежности и скорости доставки, что отправляют даже биоматериалы для медицинского исследования

26. Семейная секция в обычном поезде в Швейцарии

27. Это указатель с трубами, через которые можно смотреть на определенные горы. Шедевр изобретательности

А вот что видно через трубу

28. Вот какие огромные окна в пассажирском поезде «Бернина Экспресс», пересекающем Энгадинские Альпы