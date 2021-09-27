25+ фотографий из Швейцарии, при взгляде на которые мы рты раскрываем, а местные и ухом не ведут
Швейцария у многих людей ассоциируется непременно с сыром, надежными банками и, конечно же, Альпами. Но это лишь поверхностное представление об этой стране. Ведь там еще полно других вещей, уникальных для этого региона. Например, в ходу 150-летние монеты, между деревнями курсируют фуникулеры, а на альпийских лугах пасутся миллионы коров. Кстати, их на высокогорные пастбища доставляют на вертолетах.
Мы в AdMe.ru влюблены в Швейцарию и не прочь узнать новые любопытные факты о ней. Вот 25+ снимков, которые расскажут о стране лучше некоторых путеводителей.
1. «В Швейцарии я купил купюру номиналом € 0, заплатив $ 3,25»
2. «Вот сколько туалетной бумаги висит в этом придорожном туалете»
3. Тут повсюду установлены торговые автоматы, в которых можно купить сыр
4. В Швейцарии можно арендовать корову — примерно $ 270 в месяц
За эти деньги вам доступно посещение коровы на пастбище (вместе с пастухом), угощения разными сортами сыров и хлеба, помощь в доении вашей коровы, памятная фотография с ней.
5. Кстати, иногда коров доставляют на высокогорные пастбища на вертолетах
6. В Швейцарии (а именно в Базеле) есть парковочные места для женщин
Они отличаются более высоким уровнем безопасности: находятся ближе к выходу, лучше освещены, хорошо просматриваются камерами видеонаблюдения.
7. «В моем отеле есть розетки различных типов — для гостей из разных уголков мира»
8. Те, кто живет рядом с атомной электростанцией (в радиусе 50 км от АЭС), получают таблетки, содержащие йод
9. Уличный торговый павильон без продавца
Просто берете нужные продукты, оплачиваете их с помощью мобильного платежа или наличными деньгами.
10. Швейцария — страна фуникулеров и канатных дорог
Большую часть страны занимают Альпы. А потому в стране огромное множество канатных дорог и фуникулеров. Кстати, один из них — Гельмерский фуникулер (на фото выше) — долго время был самым крутым в Европе (максимальный уклон — 46°). Пока в 2017 году пальму первенства не взял другой швейцарский фуникулер — Штосбан — с уклоном 47,7° (на фото ниже).
Кстати, так выглядит спуск на Гельмерском фуникулере (ускоренное видео)
11. Всего в стране находятся 437 горных вершин выше 3 000 м
12. А еще в Швейцарии большое количество тоннелей. И зачастую они довольно узкие
13. Железнодорожная станция Юнгфрауйох, расположенная на высоте 3 450 метров, — самая высокая железнодорожная станция в Европе
14. Вот так в труднодоступные деревни доставляют объемный груз (в частности, мусоровоз). А затем так же и спускают
15. Плотина Гранд-Диксенс — самая высокая в Европе
А это вид снизу
16. Почтовые марки, выпущенные летом 2021 года
17. А вы знали, что флаг Швейцарии — квадратный?
18. Полицейская машина в деревне Церматт. Она, к слову, ездит на электричестве, так как передвижение на обычных автомобилях в Церматте запрещено
19. Летом вполне может пойти снег. И на фото показан не горный перевал, а загородная дорога
20. «Вид на Альпы на закате из окна моей спальни»
21. У этой машины есть подушки под колесами
«Эти подушки используются для автомобилей, припаркованных на долгий период времени. Считается, что мягкая пена, из которой они сделаны, не дает шинам деформироваться в местах контакта с полом». © echo1956 / Reddit
22. На стенах многих зданий можно встретить вот такие сооружения, похожие на маленькие лестницы
Они предназначены для кошек, так как в Швейцарии доступ кошек на улицу считается жизненно важным для их благополучия.
23. С этого моста сбрасывают весь снег, убранный с дорог. Вот как эта куча снега выглядит в конце мая
24. «Мой брат недавно переехал в Швейцарию. Вот что он мне прислал на день рождения»
Toblerone — шоколадный батончик, расфасованный в виде долек из сладких пирамидок, напоминающих культовую гору Маттерхорн. Обычно батончики весят 150 г, а тот гигант, что на фото выше, весит 4,5 кг (Прим. AdMe.ru).
25. Люди настолько доверяют почте, а именно надежности и скорости доставки, что отправляют даже биоматериалы для медицинского исследования
26. Семейная секция в обычном поезде в Швейцарии
27. Это указатель с трубами, через которые можно смотреть на определенные горы. Шедевр изобретательности
А вот что видно через трубу
28. Вот какие огромные окна в пассажирском поезде «Бернина Экспресс», пересекающем Энгадинские Альпы
Какой факт о Швейцарии поразил вас больше всего? Хотели бы вы в ней побывать или жить?