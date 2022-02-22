25 фотографий из Норвегии, увидев которые приезжие диву даются. А для местных это обыденное дело

Когда люди слышат слово «Норвегия», чаще всего вспоминают викингов, троллей и фьорды сказочной красоты (в стране их, кстати, почти 1 200). Но в этом королевстве полно и других диковин, которые делают его особенным. Это и транспорт, и дома, и остановки, и погода, а еще неповторимые общественные туалеты.

Нам в AdMe.ru нравится открывать для себя новые страны, не только посещая их, но и сидя за монитором. И вот что новенького мы сегодня узнали об этом скандинавском государстве.

1. На севере Норвегии есть торговый центр, на дверях туалетов которого изображены олени

2. Кстати, эти животные не очень-то и боятся людей

3. В Осло и во многих других местах на светофорах загораются 2 фигурки красных человечков и 1 — зеленого

Дополнительная секция с красным человечком появилась еще в те времена, когда в светофорах использовались лампочки с коротким сроком службы. И если одна секция вдруг переставала работать, другая продолжала регулировать поток пешеходов. А когда стали делать светофоры со светодиодными элементами, решили оставить 2 красных сигнала, так как посчитали, что дублирование красного света повышает безопасность.

4. В северной части страны иногда выпадает какое-то сумасшедшее количества снега

Зато я наконец-то могу почистить дымоход. © After-Bullfrog5639 / Reddit

5. «Это моя машина. Ах да, я живу на севере Норвегии»

6. В стране установлены мини-станции с инструментами для ремонта велосипедов

7. Здесь есть автобусные остановки, которые заполнены книгами. Их можно почитать, пока ждете транспорт

8. Также есть остановки с качелями, чтобы дети, да и взрослые, не скучали в ожидании автобуса

9. Люди ушли за покупками, оставив свою собаку в машине с открытым багажником. Жизнь собаки дороже багажа

Готов поспорить, что норвежцы не воспользуются ситуацией и ничего не украдут из фургона. © Larkin_Images / Reddit

Да. У нас один из самых высоких показателей доверия соотечественникам. © MightySqueak / Reddit

10. В городе Кристиансанн в бывшем здании банка находится McDonald’s

11. В стране огромное количество автомобилей Tesla — 11,6 % от всего автопарка. И там встречаются вот такие катафалки Tesla

В целом жители Норвегии покупают электромобили чаще, чем машины с традиционным двигателем. И ожидается, что в 2022 году 80 % всех проданных авто составит транспорт с электрическим двигателем. Страна стремится первой к 2025 году полностью прекратить продажу бензиновых и дизельных автомобилей.

12. Службы доставки в любую погоду используют такие электровелосипеды

13. «В Норвегии многие старые здания стоят на кучах камней, а не на сваях, вбитых в землю»

«Так делали, чтобы строение дольше прослужило. К тому же почва здесь очень твердая, местами даже каменистая. Поэтому люди не могли вкапывать столбы в землю».

14. «Из-за полуночного солнца в Норвегии так в 4:30 утра выглядит мой двор»

Полуночное солнце — это естественное для северных широт явление, во время которого небесное светило не скрывается за горизонтом ни днем, ни ночью.

15. «Небо сегодня вечером было фиолетовым»

Фиолетовым небо становится под воздействием определенных факторов: при наличии пыли, загрязнения, капель воды и облачных образований.

16. «В Норвегии самые милые общественные туалеты из тех, что я только видел»

17. А это Уреддплассен — самый живописный общественный туалет Норвегии

Отметим, что Норвегия славится не только своей потрясающей природой, фьордами и северным сиянием, но и туалетами, установленными на популярных живописных маршрутах. Все они спроектированы так, чтобы гармонировать с окружающей средой. Вы только посмотрите это видео.

18. Так в стране защищают деревья, которые растут вблизи строительных работ

19. В Норвегии находится самое высокое деревянное здание в мире. Его высота — 85,4 м

Mjøstårnet (переводится как «башня озера Мьеса») — 18-этажное многофункциональное здание в Брумунддале, построенное в марте 2019 года. В нем есть отель, квартиры, офисы, ресторан и помещения общего пользования. Лестничные клетки, лифтовые шахты и балконы выполнены из поперечно-клееной древесины.

20. Это бассейн в лесу возле Осло

«Сооружение было сделано одной богатой семьей, которая жила в этом районе более века назад. Использовалось оно в качестве хранилища питьевой воды».

21. С давних времен дома в сельской местности покрывали крышей из дерна

Использование дерновой кровли позволяло уплотнить бревна и защитить стены и крышу от сквозняков.

22. Правда, если за такой крышей не следить, то на ней могут вырасти деревья

23. Так велосипедисты ожидают зеленого сигнала светофора

24. Это электрическая пожарная машина в Осло

Разве пожарным нужно электричество, а не вода? © jcthesupreme / Reddit

Возможно, эта машина не для тушения пожаров. Думаю, она может использоваться для спуска кошек с деревьев. © greg_winther / Reddit

25. В заключение мы, конечно же, не можем не упомянуть потрясающие северные сияния, которые часто можно наблюдать в небе над Норвегией