25 фото, увидев которые иностранцы откроют рты, а австралийцы и глазом не моргнут
Австралию называют the land down under, что означает «земля вверх ногами». Такое имя она получила потому, что находится в Южном полушарии, «ниже» остальных континентов. Туристы отмечают, что там действительно все не так, как в других странах.
Мы в AdMe.ru выяснили, с чем в Австралии нельзя заходить в общественный туалет, что ели коренные австралийцы и как выглядят местные золотые самородки.
В магазинах Австралии есть разливное молоко
На улицах до сих пор стоят телефонные будки, откуда можно бесплатно позвонить кому угодно внутри страны
В некоторых зданиях сохранились оригинальные шахты лифта с проволочной клеткой
На крышах пляжных беседок в Австралии установлены солнечные панели, чтобы отдыхающие могли заряжать устройства через USB-порты
В сети супермаркетов в 2015 году появились бесплатные фрукты для детей — здоровый перекус во время покупок
Даже обычный шопинг в Австралии порой становится настоящим испытанием
Подобное можно увидеть только в этой стране: кенгуру пришли посмотреть лошадиные бега
В Австралии есть автоматы по продаже шлепанцев
Вот такие гости заходят в закусочную Брисбена. На фото австралийский белый ибис
В супермаркетах Австралии в конце любого отдела есть список товаров и номер отсека, где можно найти каждый
Натуральные золотые самородки, найденные в австралийской глубинке
Шишки сосны бунья были очень важным источником пищи для коренных австралийцев, их едят и сегодня
Этот бедный паренек явно ждет свою даму на свидание
Здесь даже сохранились следы когда-то работавших золотых рудников
Например, знак в одном общественном туалете гласит, что заходить с бензопилой нельзя
«Вчера кое-кто забрался на дерево в моем дворе»
Пыльный вихрь в Мельбурне
Красный Крест в Мельбурне таким образом показывает, сколько собранного материала содержится в банке крови
В прошлом году в Австралии были снегопады. Так выглядел вход в одно из заведений в Маунт Буллере — курортном городе на склоне горы
В некоторых регионах Австралии, где часто случаются пожары, жители устанавливают пожарные спринклеры (оросители) прямо на крышах домов
Даже бренды в Австралии называют в честь самых опасных обитателей планеты
Редбэк — паук австралийская вдова, яд которого опасен для человека.
Казалось бы, австралийцев уже ничем не удивить, но вот местный житель увидел паука, которого не встречал ранее
В аэропорту Брисбена есть комната отдыха для служебных собак
Будущее уже тут: новые камеры контроля скорости в Мельбурне
В Австралии перед тем, как поплавать в бассейне, всегда нужно его проверять на наличие нежданных гостей
Как думаете, а вы смогли бы жить в Австралии, зная, что за углом можете встретить огромного паука, кенгуру или змею?
Фото на превью unknown author / Reddit
Поделиться этой статьёй