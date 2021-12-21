25 фото, увидев которые иностранцы откроют рты, а австралийцы и глазом не моргнут

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Австралию называют the land down under, что означает «земля вверх ногами». Такое имя она получила потому, что находится в Южном полушарии, «ниже» остальных континентов. Туристы отмечают, что там действительно все не так, как в других странах.

Мы в AdMe.ru выяснили, с чем в Австралии нельзя заходить в общественный туалет, что ели коренные австралийцы и как выглядят местные золотые самородки.

В магазинах Австралии есть разливное молоко

На улицах до сих пор стоят телефонные будки, откуда можно бесплатно позвонить кому угодно внутри страны

В некоторых зданиях сохранились оригинальные шахты лифта с проволочной клеткой

На крышах пляжных беседок в Австралии установлены солнечные панели, чтобы отдыхающие могли заряжать устройства через USB-порты

В сети супермаркетов в 2015 году появились бесплатные фрукты для детей — здоровый перекус во время покупок

Даже обычный шопинг в Австралии порой становится настоящим испытанием

Подобное можно увидеть только в этой стране: кенгуру пришли посмотреть лошадиные бега

В Австралии есть автоматы по продаже шлепанцев

Вот такие гости заходят в закусочную Брисбена. На фото австралийский белый ибис

В супермаркетах Австралии в конце любого отдела есть список товаров и номер отсека, где можно найти каждый

Натуральные золотые самородки, найденные в австралийской глубинке

Шишки сосны бунья были очень важным источником пищи для коренных австралийцев, их едят и сегодня

Этот бедный паренек явно ждет свою даму на свидание

Здесь даже сохранились следы когда-то работавших золотых рудников

Например, знак в одном общественном туалете гласит, что заходить с бензопилой нельзя

«Вчера кое-кто забрался на дерево в моем дворе»

Пыльный вихрь в Мельбурне

Красный Крест в Мельбурне таким образом показывает, сколько собранного материала содержится в банке крови

В прошлом году в Австралии были снегопады. Так выглядел вход в одно из заведений в Маунт Буллере — курортном городе на склоне горы

В некоторых регионах Австралии, где часто случаются пожары, жители устанавливают пожарные спринклеры (оросители) прямо на крышах домов

Даже бренды в Австралии называют в честь самых опасных обитателей планеты

Редбэк — паук австралийская вдова, яд которого опасен для человека.

Казалось бы, австралийцев уже ничем не удивить, но вот местный житель увидел паука, которого не встречал ранее

В аэропорту Брисбена есть комната отдыха для служебных собак

Будущее уже тут: новые камеры контроля скорости в Мельбурне

В Австралии перед тем, как поплавать в бассейне, всегда нужно его проверять на наличие нежданных гостей