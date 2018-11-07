25 доказательств того, что японцы живут в 3018 году

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Роботы в качестве сотрудников отеля. Лифты со швейцаром и магазины, в которых нет продавцов. Стоянка для зонтиков и мороженое в виде рыбы. Это и многое другое заставляет всех, кто приезжает в Японию, думать: «Вау! Хочу, чтобы так было и в моей стране!»

AdMe.ru нашел снимки из Японии, которые перенесут вас в мир будущего.

1. Новый тренд: стрижка собак под куб

2. «Нашел в Японии ботинки, которые похожи на высокоскоростной поезд»

3. Симпатичный McDonald’s в миниатюре

4. Нужна дыня с изображением любимого персонажа? Не проблема!

5. Безупречная погрузка багажа: все чемоданы лежат ручками вверх, чтобы их проще было снять с ленты

6. Магазин, в котором нет продавца. Вы просто выбираете продукты и оставляете деньги в банке

7. Типичный капсульный отель, где минимум пространства, но есть все, что может понадобиться постояльцу

8. Один из самых больших в мире крытых аквапарков Seagaia Ocean Dome

9. В японских унитазах есть подсветка

10. А в общественных уборных — даже детские кресла

11. В торговом центре у лифта вас встречает швейцар

12. В Японии ожидание совпадает с реальностью

13. В этом отеле постояльцев обслуживают роботы

14. «В Токио я зашел в полицейский участок, чтобы спросить дорогу. Полицейский нарисовал мне подробную карту»

15. Япония — страна торговых автоматов. В них можно купить все: от яиц до хирургических масок

16. Торговый автомат по продаже зонтиков

17. На банках с пивом есть надписи, выполненные шрифтом Брайля, чтобы людям с проблемами зрения было проще найти нужный бренд

18. В Японии вы можете купить мороженое в рожке в виде рыбы...

19. ...и черную картошку фри

20. Многоуровневая парковка, которая помогает сэкономить пространство

21. В Японии продукты мировых брендов продаются со множеством вкусов

22. Портативные пепельницы для тех, кто хочет курить вне зон для курения

23. В Японии водитель автобуса держит зонт над головой пассажира, чтобы тот не промок, пока открывает собственный

24. А здесь вы можете оставить зонтик и не переживать, что его украдут

25. «Умный» бюстгальтер с застежкой, которая расстегивается только тогда, когда женщина влюблена