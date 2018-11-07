25 доказательств того, что японцы живут в 3018 году
Роботы в качестве сотрудников отеля. Лифты со швейцаром и магазины, в которых нет продавцов. Стоянка для зонтиков и мороженое в виде рыбы. Это и многое другое заставляет всех, кто приезжает в Японию, думать: «Вау! Хочу, чтобы так было и в моей стране!»
AdMe.ru нашел снимки из Японии, которые перенесут вас в мир будущего.
1. Новый тренд: стрижка собак под куб
2. «Нашел в Японии ботинки, которые похожи на высокоскоростной поезд»
3. Симпатичный McDonald’s в миниатюре
4. Нужна дыня с изображением любимого персонажа? Не проблема!
5. Безупречная погрузка багажа: все чемоданы лежат ручками вверх, чтобы их проще было снять с ленты
6. Магазин, в котором нет продавца. Вы просто выбираете продукты и оставляете деньги в банке
7. Типичный капсульный отель, где минимум пространства, но есть все, что может понадобиться постояльцу
8. Один из самых больших в мире крытых аквапарков Seagaia Ocean Dome
9. В японских унитазах есть подсветка
10. А в общественных уборных — даже детские кресла
11. В торговом центре у лифта вас встречает швейцар
12. В Японии ожидание совпадает с реальностью
13. В этом отеле постояльцев обслуживают роботы
14. «В Токио я зашел в полицейский участок, чтобы спросить дорогу. Полицейский нарисовал мне подробную карту»
15. Япония — страна торговых автоматов. В них можно купить все: от яиц до хирургических масок
16. Торговый автомат по продаже зонтиков
17. На банках с пивом есть надписи, выполненные шрифтом Брайля, чтобы людям с проблемами зрения было проще найти нужный бренд
18. В Японии вы можете купить мороженое в рожке в виде рыбы...
19. ...и черную картошку фри
20. Многоуровневая парковка, которая помогает сэкономить пространство
21. В Японии продукты мировых брендов продаются со множеством вкусов
22. Портативные пепельницы для тех, кто хочет курить вне зон для курения
23. В Японии водитель автобуса держит зонт над головой пассажира, чтобы тот не промок, пока открывает собственный
24. А здесь вы можете оставить зонтик и не переживать, что его украдут
25. «Умный» бюстгальтер с застежкой, которая расстегивается только тогда, когда женщина влюблена
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Фото на превью Ravijour, amit.lfc / Instagram