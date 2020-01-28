25 фактов о Новой Зеландии, которые сначала вызывают недоумение, а потом — восхищение

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Из школьных уроков географии мы совсем немного знаем о Новой Зеландии. Кажется, это где-то рядом с Австралией? На карте, конечно, да, но на самом деле расстояние между Австралией и Новой Зеландией составляет более 2 000 км — это примерно равно расстоянию между Москвой и Парижем. А сами новозеландцы, гордо именующие себя «киви», очень обидятся, если вы назовете их «оззи» (aussie): так называют себя жители Австралии.

Мы в AdMe.ru решили поближе познакомиться с этой ни на кого не похожей страной и попросили наших знакомых, переехавших в Новую Зеландию, рассказать, что их больше всего удивляет в жизни на новом месте. Надеемся, что и для вас многие вещи станут открытием.

Местные жители ходят босиком не только дома, но и на улице. Людей без обуви можно встретить везде: в центре города, в ближайшем супермаркете или торговом центре

Когда вы впервые видите это, вы просто в шоке. Когда вы делаете это в первый раз, особенно в магазине, то чувствуете себя очень странно. Но потом вы не представляете своей жизни без этого.

Новая Зеландия отказалась от одноразовых пластиковых пакетов. Вместо них в супермаркетах бесплатно дают картонные коробки

По пути в магазин часто попадаются напоминания взять пакет из дома или из машины. Но если вы все-таки забыли, его можно бесплатно взять напрокат, а потом вернуть

Топливо из отходов? Почему бы и нет. Довольно распространенное явление в этой стране

Сеть супермаркетов предлагает перекусить бесплатными фруктами, пока вы занимаетесь шопингом

Вот такие тележки можно увидеть в местных супермаркетах: слева — для инвалидов, справа — для покупателей с детьми

Кстати, в каждом супермаркете стоят баки с влажными салтфетками, чтобы протирать ручки тележек перед шоппингом.

Каждую среду сеть супермаркетов Countdown проводит «тихий час покупок», чтобы поддержать людей с расстройствами аутистического спектра

Во время «тихого часа» в магазине приглушают свет, выключают музыку, а сотрудники не перемещают металлические тележки для покупок и стараются меньше шуметь.

Местные жители даже при нулевой температуре ходят в футболке, шортах и шлепанцах. Закаляясь таким образом с детства, они гораздо реже болеют

В детские сады приходят сотрудники медицинских учреждений, рассказывают детям о различных болезнях и о том, как оказать первую помощь себе и другим

У медиков даже есть специальная песня для детей, в которой объясняется, как вызвать скорую, если маме вдруг стало плохо. Очень популярная песня, многие ребятишки знают ее наизусть.

Родителей в детских садах просят прийти и показать детям что-то, что связано с их работой или культурой

День индийской культуры в одном из новозеландских детских садов.

В Новой Зеландии совсем нет комаров и змей. Зато есть много другой интересной живности

Новая Зеландия официально признала, что все животные разумны и обладают чувствами в той же степени, что и люди

Жестокое обращение с животными здесь является преступлением. Также запрещены охота и отлов диких животных. На сайте Министерства первичной промышленности Новой Зеландии подробно описаны потребности питомцев, которые должны быть удовлетворены человеком.

В Национальном аквариуме Новой Зеландии регулярно выбирают лучшего и худшего пингвина месяца. Особо отличившиеся птицы занимают места на доске почета

«Мартин вел себя как Казанова, пытался увести чужих девушек». «Дора самостоятельно, без помощи других пришла на станцию кормления».

Смерть с косой, гуляющая по пляжу, — это не чья-то глупая шутка, а акция, организованная правительством. Такое вот напоминание отдыхающим о правилах поведения на воде

При входе в автобус принято здороваться, а на выходе — говорить «спасибо». Для пожилых пассажиров автобус «приседает» и не трогается, пока они не займут места

В целом автобусная сеть здесь не так хорошо развита, как, к примеру, в Москве. Проезд стоит ₽ 100–200 в зависимости от пункта назначения и наличия автобусной карточки. А еще автобус нужно останавливать, как такси, иначе он просто проедет мимо.

У многих автобусов спереди есть специальные крепления для велосипедов

Нередко люди оставляют свой ненужный хлам на улице с табличкой «бесплатно»

«Обычно это какие-то не совсем ужасные предметы, которые кто-то подбирает. Мы так обзавелись парой столов и даже диванами, когда были бедными студентами и снимали квартиры без мебели». © stas_kulesh / Twitter

Один из минусов жизни в этой стране — то, что названия улиц указаны не на зданиях, а на перекрестках. Лучше не теряться, иначе без помощи прохожих не обойтись

Вода в Новой Зеландии не образует накипи

«Этим чайником наша семья пользуется уже год. Ни разу не чистили».

В целях защиты сельского хозяйства государство запрещает ведение садоводства без особого разрешения

Местная жительница посадила авокадо у себя в огороде без разрешения властей.

В аэропорту Окленда установили 4,5-метровую статую Гимли

«Чтобы купить пиво, надо предъявить документ (права, паспорт, пластиковую идентификационную карту 18+), а чтобы сесть в самолет — нет: можно зачекиниться онлайн или по СМС. Из Страны киви люди старше 12 лет вылетают, минуя пограничников: они просто проходят через роботизированную рамку». stas_kulesh / Twitter

Новая Зеландия занимает 2-е место по миролюбивости в мире (1-е место занимает Исландия)

Мать и дочь борются с преступностью в Новой Зеландии.

В Новой Зеландии реально существовали супруги, которые умерли в один день. Они прожили в браке 67 лет

Коренное население маори составляет около 15 % жителей страны. Даже в XXI веке многие из них носят традиционное для маори тату та-моко

Традиционное приветствие маори — хонги. Чтобы поздороваться, люди трутся друг о друга носами

Хотелось бы вам побывать в Новой Зеландии? А может быть, вы уже посещали эту страну?