25+ мощнейших доказательств того, что Южная Корея — это отдельный мир, неподвластный пониманию

Кино, музыка и косметика — это первое, что приходит на ум при упоминании Южной Кореи. На самом же деле эта загадочная, самобытная и не самая популярная среди туристов точка на карте способна удивить любого, даже заядлого и искушенного путешественника. Так же, как и ее жители — улыбчивые и заботливые.

Нам в AdMe.ru только дай повод совершить виртуальное путешествие в невиданные дали, и эта статья не стала исключением. Ловите 25+ занимательных фактов о Стране утренней свежести, которых вы наверняка не знали.

На перекрестках стоят навесы, чтобы пешеходы ждали зеленый сигнал светофора в тенечке. Вот это забота!

В пригороде Сеула есть кафе, куда можно прийти в одиночку и спокойно поесть

А если компании нет, но очень хочется, то к вашим услугам кафе с живыми овечками

Корейцы любят дарить практичные подарки. К примеру, стиральный порошок и туалетную бумагу на новоселье

Если вы пригласите корейца на новоселье, с вероятностью 90 % он принесет в подарок упаковку туалетной бумаги. Корейцы считают, что длина рулона символизирует длинную жизнь. © AdaKwon / Pikabu

В Корее на новоселье принято дарить стиральный порошок, мыло, средства для мытья посуды — в общем, все, что пенится. Чтобы прибыль и доходы в доме увеличивались, словно пена. © Светлана Ким / Ok

«Заказали пиццу в Корее, и к ней бонусом шел целый копченый цыпленок!»

Это потрясающе! По-моему, лучший бесплатный бонус к пицце. © Hawk-JP / Reddit

Корейский детский сад для собак. Бассейн, тихий час, прогулки и множество игрушек — в общем, все как у детей

Корейская свадьба длится по времени не больше часа

У нас свадьба по времени занимает максимум 40 минут. Потом молодожены уезжают на медовый месяц в путешествие. Поэтому когда я была на русской свадьбе, то у меня случился культурный шок. © kyunghamin / Pikabu

Забавный передвижной магазинчик в Сеуле

«В Корее принято знакомить новых членов семьи не только с живыми родственниками, но и с ушедшими из жизни»

«Так как я в положении, мы приехали на кладбище знакомить усопших предков с их будущим потомком. Мой муж — из древнего рода, у них есть своя гора, где лежит аж 6 поколений умерших родственников».

На тротуарах можно увидеть такую разметку

Популярная корейская закуска — бутерброды из хлеба с толстыми кусками масла и красной фасолью

Инчхон — огромный, красивый, современный аэропорт с милашкой роботом

«Сеул. Наконец-то я дома! Скучал по тебе, любовь моя, моя кроватка»

Буддийский храм Guinsa (Храм Спасения и Добра) в заснеженных горах Южной Кореи

То чувство, когда в метро можно провести целый день, добираясь от одной конечной станции до другой. Схема метрополитена в Сеуле

«Мой корейский школьный обед из сладкой и острой жареной курицы, тушеного мяса и различных закусок»

«Начиная с левого верхнего угла: жареный цыпленок по-королевски; жареные рыбные котлеты; кимчи; кольца кальмаров и брокколи; рис; жареные морские водоросли, смешанные с сахаром, солью и кунжутом; мясное рагу; банановое молоко; сладкий картофель».

Полиция здесь выглядит очень дружелюбно. Сами полицейские участки небольшие, а на входе всегда стоят смешные фигурки

«Сделал фото, и получилась иллюстрация к футуристическому рассказу. Пусан, Корея»

Домашние корейские пельмени

«Недавно ездила на 2 недели в Южную Корею к друзьям и видела, как в аэропорту, на стойке, где заполняют миграционную карту, лежали очки с разными диоптриями для людей с плохим зрением»

Здесь тоже цветет сакура

Русские торты неожиданно возымели популярность среди местного населения. В очереди почти все — корейцы. Еще столько же людей внутри у прилавка

Стройка в небольшом корейском городе. Мало того что воздвигли огромную стену специально для того, чтобы пыль не летела в соседние дома. Так еще и машины накрыли защитной пленкой

«Ох уж эти корейцы, или История о том, как я чуть не воспользовалась зубной пастой в качестве геля для интимной гигиены»

«Посетил библиотеку в Сеуле, в которой хранится более 50 тыс. книг»

«В общественных местах в писсуары кладут лед»

Так делают и в некоторых американских барах. Куда выгоднее потихоньку смывать лед, чем каждый раз нажимать на слив с водой. А еще лед помогает подавить неприятный запах, особенно когда посетители не смывают за собой. © benm1999 / Reddit