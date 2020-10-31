20+ особенностей жизни в разных странах, которые не поддаются никакой логике
Посещая новую страну, мы часто испытываем культурный шок из-за местных особенностей повседневного уклада, языка и традиций. Сюрпризы могут быть приятными и не очень, но в любом случае они часть путешествий.
AdMe.ru наткнулся на истории пользователей, которым поездки в страны с другой культурой подарили незабываемые впечатления.
Внешний вид
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В Париже я был поражен тем, насколько все худые. Это было единственное, о чем я мог думать в течение первого часа. © Sean Kernan / Quora
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Кстати, в некоторых местах Индии, если человек толстый, то к нему двойное уважение. Считается, что толстый — значит богатый. © Larissa Panaro Artemenko / Facebook
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А местных жителей Бергена от туристов я отличала по зонтам. Местные ими практически не пользуются, а ходят в дождевиках. © Анна Власова / Facebook
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Во Вьетнаме местные в море купаются прямо в джинсах, футболках и так далее. © Ekaterina Saiz Martin / Facebook
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Я училась в Кувейте, и там у меня появилась местная подруга со смуглым оттенком кожи. Когда я пришла к ней на свадьбу, обомлела! Ее лицо было прозрачно-белого цвета и с невероятно ярким макияжем. Позже она сказала мне, что ее опрыскали светлым спреем, вроде как для загара, но наоборот. © Salma Medina / Quora
Еда
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У меня был случай в Таиланде. В супермаркете продавали готовую еду, упакованную в ланч-боксы. Через пленку не очень хорошо было видно, что там лежит. Я еще уточнила у продавщицы: «Это курица?» Она подтвердила. Когда в номере я распаковала ланч-бокс, оказалось, что там были куриные лапки с когтями. У нас такое варят только для собак, а тайцы считают это нормальной едой. © Морозова Ирина / Facebook
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Гостила в Ливане. Зашли в кафе. Пока ждали заказ, нам принесли попробовать маленькие самбусики и ляхме бажин (блюда ливанской кухни). У нас в Казахстане такого нет: заказал — сиди жди. Ничем не угостят. © Ольга Краснюкова / Facebook
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Во Вьетнаме заказали суп с уткой. Принесли суп. С уткой. Всей уткой. Полностью утка, тушка с клювом. © Лариса Горенко / Facebook
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Жила в Китае 4 года. У нас в супермаркете даже живых маленьких крокодилов продавали, лягушек и черепах. Как еду. © Ekaterina Zykova / Facebook
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Я всегда думал, что люблю китайскую кухню. 8 лет назад мы с женой поехали в Китай по работе. Клиент пригласил нас на ужин и сделал заказ, чтобы мы смогли вкусить местную кухню. Что ж, до этого я никогда в жизни не покидал ресторан, будучи голодным. Я ожидал цыпленка с апельсинами, но в блюдах оказались лягушки и даже черепахи. © Peter T Mayer / Quora
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Мы недавно переехали в Шарлотсвилл. Зашли с семьей и друзьями отпраздновать день рождения мужа в «Макдоналдс». Мы начали петь поздравительную песню, как вдруг к нам присоединилась одна сотрудница, которая не только запела, но и начала весело танцевать. Мы были в восторге, но это было только начало. Потом мы получили бесплатное мороженое для детей. Когда мы подошли к прилавку, чтобы оплатить заказ, оказалось, что покупатель перед нами уже оплатил его! Мы были ошарашены! Это был самый изящный поступок, который я когда-либо видел. © Nivedita Awasthi / Quora
Отношение к приезжим
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Ездила в Швецию по работе. С коллегой-шведкой за неделю обменялись 10 словами! Мне казалось, что она меня не жалует совсем. И вот за день до отъезда она предложила мне у нее переночевать, так как живет рядом с аэропортом. У меня был шок! Но настоящим сюрпризом было то, что она встала в 4:00 только для того, чтобы приготовить мне завтрак! Внимание: «Потому что я ее подруга!» Большей неожиданности у меня в жизни еще не было. © Olga Bane / Facebook
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Мы с мужем, кстати, наполовину эстонцем, проезжали Эстонию на мотоцикле. Время было позднее. С трудом добрались до кемпинга, где были встречены словами: «Кемпинг закрыт». Тем не менее нам не помешали въехать на территорию, где было довольно многолюдно. Нашли пустую палатку с 2 раскладушками. Пошли искать душ. Встречаем того же работника, с теми же словами. Однако душ работал — помылись, получили постельные принадлежности. На следующий день я пошла посмотреть, нельзя ли приготовить на стоящих плитах. Подошел все тот же человек, включил мне плиту. Собрались уезжать. Муж пошел расплачиваться и снова услышал: «Кемпинг закрыт». Деньги так и не взял. К вечеру поехали искать платный кемпинг, но мест нигде не было. Вернулись на старое место. Приятное впечатление на всю жизнь. © Наталья Немировская / Facebook
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Однажды во время путешествия по Румынии пожилая женщина настояла на том, чтобы я позавтракал с ней, после того как я сфотографировал ее на улице. © Gerard van den Akker / Quora
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Были в Швеции не раз. Один частный случай: сын ухитрился потерять барсетку с документами, деньгами и так далее. Счастье, что зарубежный паспорт лежал в другом месте. Так вот при обращении в полицию Стокгольма первое, о чем его спросили, — не голоден ли он. Логично, конечно, ведь человек потерял деньги, документы — одним словом, девушка-полицейский выяснила прежде всего, как себя человек чувствует. © Римма Афанасьева / Facebook
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Я крупный мужчина с лысиной. Во Вьетнаме местные, особенно женщины, постоянно гладят меня по животу: считается, что это приносит богатство. © Леонид Богомольный / Facebook
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Во Вьетнаме прикоснуться к белокожему и светловолосому ребенку — значит получить благословение! © Анна Пахомова / Facebook
Правила приличия
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Перед собеседованием в финском агентстве по трудоустройству меня попросили на входе снять обувь. Это был шокирующий жизненный опыт! Я не была к этому готова. Без обуви я чувствовала себя полуголой. Я разулась и пошла босиком по ковру на собеседование. Раздевание и демонстрация ног во время официального мероприятия показались мне слишком интимными. © Anni Hag / Quora
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В Израиле здороваются с продавцами в магазине, с дворниками, с водителями автобусов. Мне сначала это казалось удивительным, потом привыкла и сейчас тоже здороваюсь. © Елена Акодус / Facebook
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В Швеции существует правило не тревожить соседей с 22:00 до 7:00. Если намечается шумная вечеринка допоздна, вежливые шведы вывесят в лифте или на двери подъезда объявление-предупреждение об этом. © Noni Negmatova / Facebook
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В Турции очень характерны уменьшительно-ласкательные обращения. Например продавщица в магазине может запросто сказать тебе «солнышко», «золотце» и тому подобное. © Olga Sumelong-Rataeva / Facebook
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Китайцы очень громко говорят, в основном орут, так что уши закладывает. Знакомая китаянка объяснила, что в чиновничье-феодальном Китае никто не мог говорить громче, чем человек старше по рангу. Сейчас это не так важно, в нейтральной ситуации чем громче ты говоришь, тем круче твой статус — и все стараются изо всех сил. Это считается нормой. © Дмитрий Сильченков / Facebook
Транспорт
- Были с детьми в Румынии, взяли такси: я на переднем сиденье, дети сзади. Пытаюсь пристегнуть ремень безопасности — шофер меня останавливает и на ломаном английском объясняет, что у них не пристегиваются, так как пассажир, сидящий сзади, может воспользоваться ремнем, чтобы напасть! То ли плакать, то ли смеяться. © Tatyana Ratnovski / Facebook
- На Сицилии, когда едешь по неглавным улицам небольших городов, едущий перед тобой водитель может остановиться минут на 5 поговорить со знакомым. Объехать ты его не можешь, но и сигналить не принято. Все стоят и ждут, пока люди поговорят. © Tatiana Kud / Facebook
- Индийские дороги и шоссе наводнены участниками движения — от автомобилей и больших нагруженных грузовиков до пешеходов, велосипедистов, коров, коз и кур. Иногда, чтобы проехать 30 км, требовалось часа 2 или больше. © Zack Jaffri / Quora
- Это мелочь, но она меня удивляет каждый раз, когда я приезжаю в Великобританию. Люди выстраиваются в очередь, чтобы сесть в автобус. И они ждут, пока люди выйдут из автобуса, прежде чем войти. © Emma Pichon de Bury / Quora
Повседневный уклад
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В Швеции, когда приглашают гостей, стол не накрывают, а каждый с тарелкой ходит на кухню и берет что хочет. © Татьяна Ткаченко / Facebook
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В Швейцарии есть даже правило, в какие дни и в какое время можно пользоваться стиральной машиной в собственной квартире. © Collin Spears / Quora
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Поразило, что Германия просто утопает в цветах, даже на перилах мостов кашпо с цветами. И никто их не трогает, не крадет, не ломает, не роняет... Очень красиво. Старинные домики с современными удобствами. Добили подъезды: когда первый раз зашла и увидела перила из нержавейки и стены с белыми обоями, чуть не прослезилась. Какой высокий уровень культуры! © Marina Fedotova / Facebook
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В японских стиральных машинах обычно нет нагрева воды — стирают холодной. Машинки с нагревом стоят еще дороже, чем с сушкой, — как 2 самолета. © Нина Смоляк / Facebook
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В Южном Китае и Гонконге часто «выгуливают» птиц в клетке. Спускают из дома и «гуляют», иногда птиц достают и держат в руках. Местные считают, что птицы без «выгула» долго не живут и плохо поют. © Димитрий Окропиридзе / Facebook
Безопасность
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6 утра, Мюнхен. Сели в такси из аэропорта в гостиницу. Водитель — худой высокий молодой человек в высокой шляпе и с длинными волосами, собранными в хвостик — мы с дочкой сразу отметили эти его особенности. Доехали до гостиницы, дочка расплатилась, и мы вошли в вестибюль оформлять проживание. И тут обнаружилось, что нигде нет бумажника, в котором были все документы, кредитки, деньги... Администратор терпеливо ждет. Мы потеряли всякую надежду, представляя себе худшее. И тут мы рассказали про оригинального молодого человека, таксиста. Администратор предложил пока пройти позавтракать, а когда мы вернулись, водитель приехал и привез забытый нами бумажник. © Сусанна Бурназян / Facebook
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Забыл свои дорогие солнцезащитные очки Ray-Ban в кафе и уехал подниматься на гору. Вернулся через 6 часов в то же кафе в поисках очков, нашел их на том же самом месте. Я предложил официанту 5 евро в знак благодарности, но он вежливо отказался. Я люблю тебя, Швейцария! © Hassan / Quora
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Люди в Европе соблюдают правила дорожного движения. Даже в 2–3 ночи, когда на улице абсолютно никого нет, люди будут останавливаться на красный свет. © Koushik / Quora
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В Турции запомнилось своеобразное «правило» дорожного движения: водители всегда коротко сигналят всем, кого встречают на дороге или близ нее, чтобы обратить на себя внимание, мол, я еду. © Жанна Мойсеенок / Facebook
А какие шокирующие открытия приходилось делать в путешествиях вам?