20+ особенностей жизни в разных странах, которые не поддаются никакой логике

Ездила в Швецию по работе. С коллегой-шведкой за неделю обменялись 10 словами! Мне казалось, что она меня не жалует совсем. И вот за день до отъезда она предложила мне у нее переночевать, так как живет рядом с аэропортом. У меня был шок! Но настоящим сюрпризом было то, что она встала в 4:00 только для того, чтобы приготовить мне завтрак! Внимание: «Потому что я ее подруга!» Большей неожиданности у меня в жизни еще не было. © Olga Bane / Facebook

Мы с мужем, кстати, наполовину эстонцем, проезжали Эстонию на мотоцикле. Время было позднее. С трудом добрались до кемпинга, где были встречены словами: «Кемпинг закрыт». Тем не менее нам не помешали въехать на территорию, где было довольно многолюдно. Нашли пустую палатку с 2 раскладушками. Пошли искать душ. Встречаем того же работника, с теми же словами. Однако душ работал — помылись, получили постельные принадлежности. На следующий день я пошла посмотреть, нельзя ли приготовить на стоящих плитах. Подошел все тот же человек, включил мне плиту. Собрались уезжать. Муж пошел расплачиваться и снова услышал: «Кемпинг закрыт». Деньги так и не взял. К вечеру поехали искать платный кемпинг, но мест нигде не было. Вернулись на старое место. Приятное впечатление на всю жизнь. © Наталья Немировская / Facebook

Однажды во время путешествия по Румынии пожилая женщина настояла на том, чтобы я позавтракал с ней, после того как я сфотографировал ее на улице. © Gerard van den Akker / Quora

Были в Швеции не раз. Один частный случай: сын ухитрился потерять барсетку с документами, деньгами и так далее. Счастье, что зарубежный паспорт лежал в другом месте. Так вот при обращении в полицию Стокгольма первое, о чем его спросили, — не голоден ли он. Логично, конечно, ведь человек потерял деньги, документы — одним словом, девушка-полицейский выяснила прежде всего, как себя человек чувствует. © Римма Афанасьева / Facebook

Я крупный мужчина с лысиной. Во Вьетнаме местные, особенно женщины, постоянно гладят меня по животу: считается, что это приносит богатство. © Леонид Богомольный / Facebook