24 фото, доказывающих, что Австралия не просто другая страна, а совершенно иной мир

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Когда мы задумываемся об Австралии, то вспоминаем первым делом о кенгуру, змеях, акулах и, конечно, о насекомых. Но Австралия — это даже не отдельный мир, а целая Вселенная. AdMe.ru хочет познакомить вас с интересными фактами об Австралии, и вас точно удивит последняя картинка. Что ж, отправимся в маленькое путешествие в страну, живущую вверх тормашками.

1. Кенгуру прямо во дворе

Проводить время в компании кенгуру — для австралийца обычное дело. Места и солнышка хватает всем. С другой стороны, каждый австралиец в курсе, что у кенгуру, валлаби и коал имеются огромные когти, так что на всякий случай лучше сохранять дистанцию.

2. Вождение летом

Вы понимаете, что вы в Австралии, когда не можете прикоснуться к рулю без кухонных рукавиц. Жарковато, что тут еще скажешь.

3. Голосование

Actual photo of Australians voting pic.twitter.com/5ttupqZtjx — Brianne Worth (@brianneworth) January 31, 2015

Австралийцы предпочитают неформальный стиль одежды, и, напоминаем, здесь жарко. Очень жарко. Участие в голосовании в Австралии обязательное. Не проголосуешь — получишь штраф.

4. Природа

Возможно, выглядит это мило и безмятежно, но все же стоит иметь в виду, что тысячи разнообразных местных тварей могут попытаться вас убить или по меньшей мере сделать вам очень больно. Акулы, змеи, крокодилы, даже медузы — все хотят до вас добраться. Боже мой, как люди вообще здесь выживают?! К счастью, большинство этих животных встречаются очень редко, живут в уединенных местах и сами предпочтут от вас убежать, прежде чем попадутся на глаза. И все же каждый австралиец должен быть готов к встрече со змеей, пауком и некоторыми другими крайне неприятными созданиями.

5. Однопроходные яйцекладущие

Однопроходные яйцекладущие — это млекопитающие, которые не рожают детенышей, а откладывают яйца. Живут эти невероятные существа в Австралии. Кажется, у того, кто их придумал, было отменное чувство юмора, раз он собрал вместе части тела разных животных. Утиный клюв, хвост бобра, ноги выдры — получился утконос. Второе животное — ехидна, ей достались ежиные колючки, сумка кенгуру и птичий клюв.

6. Сумчатые

Сумчатые переносят свое потомство в специальном кармане на брюхе, который, как известно, называется сумкой. Новорожденные забираются в этот безопасный мамин кармашек и живут там, пока не придет время выбираться наружу. Самые известные сумчатые — это кенгуру, валлаби, коалы, поссумы, опоссумы, вомбаты и тасманийские дьяволы.

7. Сахарные сумчатые летяги

Эта маленькая милая зверушка обитает в Австралии, Папуа — Новой Гвинее и на некоторых островах Индонезии. Она выглядит как маленькая белка, а еще умеет планировать.

8. Смеющаяся кукабара

Что может быть более «вдохновляющим», чем пробуждение в 5 утра от гомерического хохота маленькой птички, которая нежится на вашем балконе? А то и сразу двух маленьких птичек. Хотите немного глуповатого хихиканья? Вы только их послушайте! Кукабара — коренная жительница Австралии и Папуа — Новой Гвинеи, хорошо известная своим «пением» и характерным внешним видом.

9. Рождество

В то время как большинство людей отмечают Рождество зимой, а бывает, что и со снегом, австралийцам досталось Рождество в середине лета. Обычно они его празднуют на пляже или у бассейна.

10. Дорожные знаки

«Охраняемая заповедная зона следующие 5,4 км. Сообщите о раненых животных по телефону: 1300 ANIMAL».

«Заповедная зона. С 7 вечера до 6 утра — 60 км/ч. В другое время — 80 км/ч».

В Австралии любят дикую природу. Во всем мире тормозят перед пешеходами, а австралийские водители замедляют движение ради кенгуру и коал. Шутка. Пешеходов они тоже пропускают.

11. Веджимайт

Кто-нибудь может объяснить, как и почему эта черная субстанция, которая выглядит как мазут, стала национальным деликатесом? У этой пасты своеобразный вкус и запах, ее можно либо любить, либо ненавидеть.

12. Казуары

Эти птицы обитают только в Австралии и Новой Гвинее, выглядят как смесь индюшки и страуса. Они очень пестрые и красивые, но будьте с ними осторожнее: эти поразительные птицы совершенно точно могут вас убить.

13. Сороки и велосипедисты

«Внимание! Берегитесь нападения агрессивных сорок».

Каждый велосипедист в Австралии знает, насколько злобными эти птицы могут быть весной. Они атакуют и преследуют людей безо всякого снисхождения. Вот почему велосипедисты носят эти забавные шлемы с иголками, как у ежей.

14. Wi-Fi

А вот это больной вопрос. Wi-Fi в Австралии просто убийственно медленный.

15. Строгие правила карантина

В Австралии предельно строгие порядки относительно того, что можно ввозить из-за границы. Это касается и животных. Не так давно это пришлось уяснить и Джонни Деппу. Прежде чем пропустить животных в страну, их очень долго держат в карантине. Речь идет не о днях, а о месяцах. Дело в том, что некоторые распространенные болезни животных никогда не были зарегистрированы в Австралии.

16. Бесплатные фрукты для детей

«Свежие фрукты для детей. Пусть ваш ребенок наслаждается свежими фруктами, пока вы заняты покупками».

Несколько лет назад одна из крупнейших сетей супермаркетов запустила кампанию «Бесплатные фрукты для детей». В корзину кладут груши, яблоки, бананы, и дети могут взять любой фрукт, пока их родители выбирают продукты. Многих людей волнует вопрос гигиены, но тут родители решают сами. Мы же считаем, что это отличная идея.

17. Уличные бои

Уличные бои в Австралии выглядят так. Если оказались поблизости, главное — не вмешивайтесь. А лучше вообще держаться от этих ребят подальше, пусть сами решают, кто из них самый крутой парень в стране. Своих собак тоже к ним не подпускайте.

18. Гигантский пестрый варан

Когда мы слышим слово «ящерица», то обычно представляем себе милую кроху. Только не в Австралии. Здесь эти пресмыкающиеся вырастают до 180 см. Другой забавный факт: пестрые вараны могут лазить по деревьям. Только представьте себе: ящерка ростом со взрослого мужчину взбирается на дерево в вашем садике или — еще лучше — ползет по стене вашего дома.

19. Австралийские пожарные

Кампания по выпуску календаря австралийских пожарных начала свой долгий путь в 1993 году и собрала с тех пор более $ 2,3 млн. Оголенные по пояс мужчины позируют со щенками, котятами и коалами, и выглядят они ого-го! Да, они настоящие пожарные. Не модели. Нет, не нужно ложных звонков в пожарную службу. Просто купите календарь.

20. АФЛ

АФЛ — это Австралийская футбольная лига. Как вы могли догадаться, австралийский футбол здесь очень популярен. Правила достаточно сильно отличаются от регби, да и шорты у футболистов несколько короче.

21. Шкала опасности

«Уровень пожароопасности сегодня. Низко-умеренный. Высокий. Очень высокий. Интенсивный. Предельный. Катастрофический. Будьте готовы. Действуйте. Выживайте».

Теперь вы знаете, что вторая снизу отметка на шкале уровня пожароопасности в Австралии — это «высокий».

22. Сиднейский оперный театр

Сиднейский оперный театр знаменит не только своим внешним видом, но еще и ужасной акустикой. Кажется, его архитектор и не предполагал, что там будут петь.

Бонус: град

Дожди с градом — относительно распространенное явление в Австралии. Хорошо, что они длятся всего несколько минут. Плохо то, что они могут нанести большой урон. В Австралии все знают, что, если ожидается град, нужно сидеть дома и взять под крышу животных. Если град застал вас за рулем, то, вероятно, самым безопасным будет забраться на пол перед задним сиденьем и откинуть спинку переднего кресла на себя так, чтобы она защитила вас от осколков, если разобьется лобовое стекло. Сначала, конечно, нужно остановиться. Однако если у вас кабриолет или в крыше имеется стеклянный люк, то считайте, что вы влипли.

Только что мы убедились в том, как удивителен может быть мир. Если мы забыли сказать о чем-то интересном, пожалуйста, напишите в комментариях. И не забудьте поделиться с друзьями.