24 факта о жизни на Чукотке, доказывающих, что Крайний Север — это ни на что не похожий мир
Эскимосы, олени, чумы — так примерно мы представляем себе Чукотку. И зря, потому что на оленях там уже мало кто передвигается, эскимосы лишь один из многих народов этой земли, да и в чумах они не живут.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, что есть особенного в чукотском быте, и оказалось, этому месту есть чем удивить. А еще мы узнали, как на Чукотке определяют температуру без термометра, — вы тоже узнаете это в конце статьи.
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Если вы не являетесь высококлассным специалистом и сам работодатель не приглашает вас, приехать на Крайний Север для работы очень затруднительно. Компаниям нужны компетентные люди с опытом работы по специальности (а это чаще всего добыча полезных ископаемых или лесозаготовка), физически и морально подготовленные к тяжелым северным условиям.
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Одно из популярных туристических мест здесь — Китовая аллея, на которой несколько сотен лет назад проводились магические обряды. Несмотря на романтическое название, выглядит аллея довольно кровожадно: полкилометра гигантских китовых костей.
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Хотя Чукотка и США находятся рядом, попасть из одной точки в другую крайне затруднительно. Поэтому, если у чукотского жителя возникнет желание слетать в Америку, ему проще будет сделать это из Москвы: то есть добираться через всю страну и по возможности с заездом во Владивосток (там находится ближайшая к Чукотскому автономному округу точка выдачи виз).
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А еще на Чукотке находится крайняя восточная точка России — остров Рaтманова. Но там никто не живет.
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Попасть из Анадыря, столицы автономного округа, в аэропорт — увлекательное приключение: для этого нужно пересечь залив. Летом это можно сделать на катере или барже, весной и осенью — на вертолете. Зимой все проще: традиционно залив переезжают по толстому льду.
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Чукотка — единственное место в России, где мужчин больше, чем женщин. Связано это с тем, что в регион со всей страны съезжаются на заработки, а большинство предлагаемых профессий традиционно мужские.
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Овощи и фрукты здесь очень дорогие из-за высокой стоимости доставки. Зачастую в магазинах люди просят их у продавца поштучно: например 3 картофелины для супа.
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С яйцами, да и другими продуктами с Большой земли та же история. Причем, к сожалению, до пункта назначения продукты часто доходят уже испорченными.
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Еще одна сложность с покупкой продуктов: многие магазины работают с обеденными перерывами и только до 8 вечера.
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Интернет здесь тоже дорогой: приходится платить 2 рубля за мегабайт. То есть просмотр фильма онлайн обойдется примерно в 3 тыс. рублей.
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Зато города радуют жителей бесплатным общественным транспортом, а села — бесплатными детскими садиками. Кроме того, очередей в них не бывает. Как правило, если на Чукотку приезжает семья с маленьким ребенком, его сразу же зачисляют в детсадовскую группу.
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По чукотским улицам, бывает, разгуливают медведи, поэтому самим жителям в темное время суток рекомендуется особо не ходить. К слову, местные знают: от медведей нельзя убегать и тем более кричать на них при встрече — можно отпугнуть зверя шипением.
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Во время белых ночей — с конца мая по июнь — солнце светит почти круглосуточно, лишь на пару часов скрываясь за горизонтом. Поэтому в выходные довольно много людей гуляет по так называемым ночам, больше похожим на привычный нам ранний вечер.
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А полярная ночь знаменита северным сиянием. Впрочем, у некоторых оно не вызывает такого восхищения, как у приезжих: для коренных жителей это обычное дело.
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На Чукотке едят консервы из мяса кита. Они полезные: продукт богат белком, витаминами и фосфором.
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Один из самых узнаваемых символов Чукотки — Пеликен, хранитель домашнего очага. По легенде, он поедает человеческую зависть, злобу, проблемы и плохие мысли, переваривает их в своем огромном животе и излучает взамен добро и счастье. В селе Лаврентьево установлен памятник Пеликену, и, говорят, если потереть его пупок, можно стать удачливым и неуязвимым для злых сил.
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Сравнительно недавно жители Чукотки пересели с оленьих упряжек на личные автомобили. Но и до этого в городах были сотрудники ГИБДД, которые, чтобы хоть как-то работать, для порядка останавливали и упряжки.
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Но еще удобнее передвигаться на собачьей упряжке. Собаки более выносливые и могут спокойно пройти там, где олени провалятся в снег. Для упряжки их тренируют с самого раннего возраста: например отучают от охотничьих инстинктов.
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Здесь существует такое опасное явление, как южак — внезапный ветер, сильные порывы которого сносят с земли снег и могут даже разрушать дома.
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Иногда в городах наметает такие сугробы, что приходится прорывать настоящий тоннель, чтобы выйти из дома.
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Некоторые коренные чукотские народы живут в ярангах — жилищах из деревянных шестов и шкур животных, — а вовсе не в чумах, как мы привыкли слышать в анекдотах.
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У чукчей в ходу двадцатеричная система счисления вместо привычной нам десятеричной. В ее основе лежит счет на пальцах, который раньше был удобен для торговли. Так, слова «пять» и «десять» в чукотском языке образованы от слова «рука», а «двадцать» имеет тот же корень, что и слово «мужчина».
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Здесь чтят обычаи предков: во многих домах можно увидеть передающиеся по наследству родовые талисманы и обереги. А живущие здесь малые народы изо всех сил стремятся передать свои языки подрастающему поколению.
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У чукчей есть традиция при рождении не только давать имя ребенку, но и сочинять для него песню.
Бонус: чукотский способ определения температуры
- Если в доме нет термометра, некоторые пользуются этим проверенным поколениями способом определения температуры. Каждое утро просыпаться и смотреть в окно: если идет снег — тепло, если нет снега — холодно, если на улице туман — очень холодно, ниже минус 40 °С, при этом чем сильнее туман — тем холоднее. © В самой крайней точке бытия / Telegram
А вам доводилось бывать на Крайнем Севере? Смогли бы вы остаться там жить?