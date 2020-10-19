24 факта о жизни на Чукотке, доказывающих, что Крайний Север — это ни на что не похожий мир

С яйцами, да и другими продуктами с Большой земли та же история. Причем, к сожалению, до пункта назначения продукты часто доходят уже испорченными.

Еще одна сложность с покупкой продуктов: многие магазины работают с обеденными перерывами и только до 8 вечера.

Интернет здесь тоже дорогой: приходится платить 2 рубля за мегабайт. То есть просмотр фильма онлайн обойдется примерно в 3 тыс. рублей.

Зато города радуют жителей бесплатным общественным транспортом, а села — бесплатными детскими садиками. Кроме того, очередей в них не бывает. Как правило, если на Чукотку приезжает семья с маленьким ребенком, его сразу же зачисляют в детсадовскую группу.