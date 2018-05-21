24 человека, которые обладают талантом находить редкие вещи

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Согласитесь, всегда приятно найти что-нибудь необычное и интересное, что-нибудь такое, чем хочется со всеми поделиться. Герои нашей подборки случайно обнаружили самые разные вещи: чайник уникальной формы, забытый в книге билет на ярмарку, которому 108 лет, и даже зуб вымершей гигантской акулы.

AdMe.ru собрал 24 фотографии удивительных находок, которыми поделились пользователи интернета.

24. «В доме своего дедушки отыскали коллекцию семян»

23. «В лесу нашел баночку Mountain Dew с логотипом, который использовался с 1973 по 1996 год»

22. «При погружении у побережья Северной Каролины наткнулся на зуб мегалодона»

21. «Достал из океана камеру GoPro, которая пролежала там около 2 месяцев. И да, она все еще работает»

20. «Копали яму и наткнулись на игрушку Ферби»

19. «Нашел заброшенное шоссе»

18. «В реке увидел камень с круглым углублением»

17. «В упаковке с замороженным горошком оказался крошечный стручок гороха»

16. «Увидел на парковке подо льдом $ 10»

15. «Наткнулся на листик необычной формы»

14. «В старом заброшенном доме нашел огромный сундук. Внутри было немного инструментов»

13. «Во время ремонта в ванной комнате обнаружили надпись от прошлых хозяев»

«Боб и Дебби. Стена была оклеена в этой комнате 22.03.81. (И это было весело!) Ха-ха».

12. «Моя мама нашла в старой книге билет на ярмарку, которому почти 108 лет. Его использовали в качестве закладки»

11. «Заметил, что из конфеток Skittles, раскрашенных в цвета американского флага, можно сложить флаг России»

10. «Я увидела стрит-арт-картину, которую будто с меня срисовали»

9. «В своем гараже увидел насекомое, которое можно принять за драгоценный камень»

8. «В Иране нашел необычный доисторический чайник»

7. «Я открыл контейнер для пилюль и обнаружил в нем 7 застрявших таблеток»

6. «В кусте роз заметил сюрприз»

5. «Мой друг наткнулся в лесу на огромный электродвигатель»

4. «Во время ремонта напольного покрытия наткнулся на сейф. Кто-нибудь знает, как его открыть?»

3. «Увидел в одном из магазинов такую „тройную“ подделку»

2. «Сегодня в гараже заметил этого прекрасного малыша»

1. «Я открыл выдвижной ящик в офисной кухне в надежде найти вилку, но обнаружил пожизненный запас конфет на палочке»