24 человека, которые обладают талантом находить редкие вещи
Согласитесь, всегда приятно найти что-нибудь необычное и интересное, что-нибудь такое, чем хочется со всеми поделиться. Герои нашей подборки случайно обнаружили самые разные вещи: чайник уникальной формы, забытый в книге билет на ярмарку, которому 108 лет, и даже зуб вымершей гигантской акулы.
AdMe.ru собрал 24 фотографии удивительных находок, которыми поделились пользователи интернета.
24. «В доме своего дедушки отыскали коллекцию семян»
23. «В лесу нашел баночку Mountain Dew с логотипом, который использовался с 1973 по 1996 год»
22. «При погружении у побережья Северной Каролины наткнулся на зуб мегалодона»
21. «Достал из океана камеру GoPro, которая пролежала там около 2 месяцев. И да, она все еще работает»
20. «Копали яму и наткнулись на игрушку Ферби»
19. «Нашел заброшенное шоссе»
18. «В реке увидел камень с круглым углублением»
17. «В упаковке с замороженным горошком оказался крошечный стручок гороха»
16. «Увидел на парковке подо льдом $ 10»
15. «Наткнулся на листик необычной формы»
14. «В старом заброшенном доме нашел огромный сундук. Внутри было немного инструментов»
13. «Во время ремонта в ванной комнате обнаружили надпись от прошлых хозяев»
«Боб и Дебби. Стена была оклеена в этой комнате 22.03.81. (И это было весело!) Ха-ха».
12. «Моя мама нашла в старой книге билет на ярмарку, которому почти 108 лет. Его использовали в качестве закладки»
11. «Заметил, что из конфеток Skittles, раскрашенных в цвета американского флага, можно сложить флаг России»
10. «Я увидела стрит-арт-картину, которую будто с меня срисовали»
9. «В своем гараже увидел насекомое, которое можно принять за драгоценный камень»
8. «В Иране нашел необычный доисторический чайник»
7. «Я открыл контейнер для пилюль и обнаружил в нем 7 застрявших таблеток»
6. «В кусте роз заметил сюрприз»
5. «Мой друг наткнулся в лесу на огромный электродвигатель»
4. «Во время ремонта напольного покрытия наткнулся на сейф. Кто-нибудь знает, как его открыть?»
3. «Увидел в одном из магазинов такую „тройную“ подделку»
2. «Сегодня в гараже заметил этого прекрасного малыша»
1. «Я открыл выдвижной ящик в офисной кухне в надежде найти вилку, но обнаружил пожизненный запас конфет на палочке»
А вы находили что-нибудь необычное, чем можно было бы похвастаться перед друзьями?
Фото на превью katecfischer / imgur, LHippopotamelan / reddit