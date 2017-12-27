23 секретных места в самых известных городах мира, о которых рассказали местные
Мы верим, что путешествия должны носить спонтанный и нестандартный характер. Именно для того чтобы в памяти сохранились не банальные достопримечательности, а что-то, что будет согревать душу еще несколько лет, AdMe.ru собрал коллекцию секретных мест в самых интересных городах мира. Об этих точках на карте обычно редко пишут в путеводителях.
1. ОАЭ
1. Старый город в районе Дейра покажет настоящую жизнь: рынок специй, рынок золота, арабские лодки дау, атмосфера и традиции живого города.
2. Красная пустыня поразит незабываемым ландшафтом и атмосферными фотографиями.
3. Незабываемые впечатления оставит и рынок верблюдов Лисайли, где можно посмотреть на торги вживую.
2. США
1. Госпиталь Smallpox NY перенесет вас в атмосферу Джейн Эйр и того времени, когда этот потрясающий город только начинал писать свою историю.
2. Сад на крыше в здании Рокфеллера поражает не меньше, чем весь Нью-Йорк.
3. Фрагмент Берлинской стены (520 Madison Ave, NY) не оставит равнодушными любителей истории.
3. Швеция
1. Стокгольмское метро Tunnelbana — это самая длинная художественная выставка в мире (произведения искусства охватывают в общей сложности 110 км).
2. Культурный центр Kulturhuset в Стокгольме покажет вам миниатюру шведской столицы, которая знаменита своими деталями.
3. Лучшие фотографии получатся в Monteliusvägen, откуда открывается потрясающий вид, о котором умалчивают путеводители.
4. Хорватия
1. Заброшенный санаторий «Брестовац» пощекочет нервы.
2. Самые чистые Плитвицкие озера позволят сделать фотографии кристальной воды и белоснежных скал.
3. Летний кинотеатр Tuskanac в Загребе — это отличная возможность подышать сосновым воздухом и насладиться фильмом.
5. Узбекистан
1. Муйнак — это уникальное кладбище заброшенных кораблей.
2. Хотя город Самарканд и не является тайным местом, но туда путешествуют не все. А зря. Множество исторических мест, семинаров от мастеров ремесленного дела, необыкновенная архитектура.
6. Англия
1. Действующий деревянный эскалатор в Лондоне на станции метро Greenford — это не выдумка, а реальность.
2. Футуристический барьер на Темзе в Лондоне напоминает железную гусеницу.
3. Складывающийся мост Rolling Bridge выглядит как детская площадка, но на самом деле он исправно выполняет свою функцию.
7. Чехия
1. Испанская синагога в Праге — это настоящее произведение искусства от пола до потолка.
2. Блошиный рынок в районе Калбенова в Праге расскажет и покажет очень много интересностей.
3. Palac Acropolis в Праге является одним из культурных центров города, где представлены театральные постановки, концерты, лекции и все, что с этим связано.
8. Марокко
1. Синий город Шефшауен на самом деле абсолютно синий!
2. Белая дюна (La dune blanche) примерно в 40 км от города Дахла — это место, где белоснежная пустыня встречается с морем.
3. Atlas Film Studios — это одна из самых больших киностудий в мире. И гордость города Варзазата.
Фото на превью instagram