23 секретных места в самых известных городах мира, о которых рассказали местные

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы верим, что путешествия должны носить спонтанный и нестандартный характер. Именно для того чтобы в памяти сохранились не банальные достопримечательности, а что-то, что будет согревать душу еще несколько лет, AdMe.ru собрал коллекцию секретных мест в самых интересных городах мира. Об этих точках на карте обычно редко пишут в путеводителях.

1. ОАЭ

1. Старый город в районе Дейра покажет настоящую жизнь: рынок специй, рынок золота, арабские лодки дау, атмосфера и традиции живого города.

2. Красная пустыня поразит незабываемым ландшафтом и атмосферными фотографиями.

3. Незабываемые впечатления оставит и рынок верблюдов Лисайли, где можно посмотреть на торги вживую.

2. США

1. Госпиталь Smallpox NY перенесет вас в атмосферу Джейн Эйр и того времени, когда этот потрясающий город только начинал писать свою историю.

2. Сад на крыше в здании Рокфеллера поражает не меньше, чем весь Нью-Йорк.

3. Фрагмент Берлинской стены (520 Madison Ave, NY) не оставит равнодушными любителей истории.

3. Швеция

1. Стокгольмское метро Tunnelbana — это самая длинная художественная выставка в мире (произведения искусства охватывают в общей сложности 110 км).

2. Культурный центр Kulturhuset в Стокгольме покажет вам миниатюру шведской столицы, которая знаменита своими деталями.

3. Лучшие фотографии получатся в Monteliusvägen, откуда открывается потрясающий вид, о котором умалчивают путеводители.

4. Хорватия

1. Заброшенный санаторий «Брестовац» пощекочет нервы.

2. Самые чистые Плитвицкие озера позволят сделать фотографии кристальной воды и белоснежных скал.

3. Летний кинотеатр Tuskanac в Загребе — это отличная возможность подышать сосновым воздухом и насладиться фильмом.

5. Узбекистан

1. Муйнак — это уникальное кладбище заброшенных кораблей.

2. Хотя город Самарканд и не является тайным местом, но туда путешествуют не все. А зря. Множество исторических мест, семинаров от мастеров ремесленного дела, необыкновенная архитектура.

6. Англия

1. Действующий деревянный эскалатор в Лондоне на станции метро Greenford — это не выдумка, а реальность.

2. Футуристический барьер на Темзе в Лондоне напоминает железную гусеницу.

3. Складывающийся мост Rolling Bridge выглядит как детская площадка, но на самом деле он исправно выполняет свою функцию.

7. Чехия

1. Испанская синагога в Праге — это настоящее произведение искусства от пола до потолка.

2. Блошиный рынок в районе Калбенова в Праге расскажет и покажет очень много интересностей.

3. Palac Acropolis в Праге является одним из культурных центров города, где представлены театральные постановки, концерты, лекции и все, что с этим связано.

8. Марокко

1. Синий город Шефшауен на самом деле абсолютно синий!

2. Белая дюна (La dune blanche) примерно в 40 км от города Дахла — это место, где белоснежная пустыня встречается с морем.

3. Atlas Film Studios — это одна из самых больших киностудий в мире. И гордость города Варзазата.