Еврейские девушки отличаются особенной красотой. И мы нашли 23 подтверждения этому факту

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У девушек каждой национальности есть своя изюминка. И если женщины некоторых стран поражают идеальными чертами лица или красивыми фигурами, то главной особенностью других девушек остаются маленькие несовершенства, будь то нос с горбинкой, большие уши или невыразительные глаза. У большинства евреек тоже имеются черты, которые не позволяют назвать их внешность кукольной, но именно эти маленькие детали и делают израильтянок такими прекрасными.

Мы в AdMe.ru решили полюбоваться фотографиями еврейских девушек и приглашаем вас присоединиться.

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Бонус: чтобы показать, как меняется внешность евреек, Нета Дрор придумала интересный фотопроект. Она сделала портреты моделей в 15 и 20 лет