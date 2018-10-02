Еврейские девушки отличаются особенной красотой. И мы нашли 23 подтверждения этому факту

У девушек каждой национальности есть своя изюминка. И если женщины некоторых стран поражают идеальными чертами лица или красивыми фигурами, то главной особенностью других девушек остаются маленькие несовершенства, будь то нос с горбинкой, большие уши или невыразительные глаза. У большинства евреек тоже имеются черты, которые не позволяют назвать их внешность кукольной, но именно эти маленькие детали и делают израильтянок такими прекрасными.

Мы в AdMe.ru решили полюбоваться фотографиями еврейских девушек и приглашаем вас присоединиться.

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Бонус: чтобы показать, как меняется внешность евреек, Нета Дрор придумала интересный фотопроект. Она сделала портреты моделей в 15 и 20 лет

Какой снимок понравился вам больше всего? Расскажите нам в комментариях.

12 На склад!
8 Комментарии
  • 2 октября 2018
  • 8
  • 31945

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