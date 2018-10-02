Еврейские девушки отличаются особенной красотой. И мы нашли 23 подтверждения этому факту
У девушек каждой национальности есть своя изюминка. И если женщины некоторых стран поражают идеальными чертами лица или красивыми фигурами, то главной особенностью других девушек остаются маленькие несовершенства, будь то нос с горбинкой, большие уши или невыразительные глаза. У большинства евреек тоже имеются черты, которые не позволяют назвать их внешность кукольной, но именно эти маленькие детали и делают израильтянок такими прекрасными.
Мы в AdMe.ru решили полюбоваться фотографиями еврейских девушек и приглашаем вас присоединиться.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Бонус: чтобы показать, как меняется внешность евреек, Нета Дрор придумала интересный фотопроект. Она сделала портреты моделей в 15 и 20 лет
Какой снимок понравился вам больше всего? Расскажите нам в комментариях.