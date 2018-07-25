22 отзыва от путешественников, которых в отеле ждал большой сюрприз (и не всегда приятный)

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Казалось бы, ну что страшного может ждать нас в гостинице? Грязное постельное белье, тараканы, шумные соседи — неприятно, но ничего особенного. А как вам, например, воющий в ночи хозяин гостиницы или кресла под потолком без лестницы к ним? Некоторые люди при заселении сталкиваются с подобными нетипичными вещами и потом пишут об этом отзывы.