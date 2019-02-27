22 отеля, которые вызывают только один вопрос: «Что здесь происходит?!»

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Отправляясь в путешествие, авторы этих фото готовились пробовать местную кухню и погружаться в традиции другой страны. Однако главным воспоминанием о поездке стали странные отели. Оказывается, они тоже могут удивлять. Например, орнаментом в виде алфавита или спальнями в вагоне поезда.

AdMe.ru составил подборку гостиниц, которые озадачили даже бывалых путешественников.

1. Когда картина нравится работникам отеля очень сильно

2. Дизайнер этого китайского отеля влюблен в латиницу

3. Странный декор в ванной в японском «отеле любви»

4. Это ведро набрасывается на того, кто хочет в него что-то выбросить

5. «Во время прогулки по отелю Disneyland я обнаружил это»

6. Похоже, растения очень любят гостиничную сантехнику

7. Эту задумку дизайнера поймут немногие

8. «Я попросил сделать крепость. Шикарный сервис!»

«Вас не затруднит построить крепость из подушек? Это определенно не для 28-летнего парня».

9. Постояльцам предлагают похожие на конфеты беруши, но просят не есть их

10. «Насадка для душа в моем хостеле сломалась, так что степень инженера наконец пригодилась»

11. Отель, который смог правильно расставить приоритеты

«В случае пожара, пожалуйста, покиньте здание прежде, чем постить снимки в социальные сети».

12. «Моя девушка всегда просит поставить в номер фотографию лошади, говорящей „Привет!“»

13. «Прошлой ночью я остановился в гостинице, которая раньше была железнодорожной станцией»

14. «Просил номер с хорошим видом из окна»

15. «Набор для элитных посетителей в моем отеле»

16. Весьма удачное расположение розетки

17. Книга отзывов под надежной охраной

18. Когда любая форма физической активности абсолютно противоречит вашей философии

19. Идеальное место для решения очень важных вопросов

20. «Сказал горничной, что буду давать $ 1 за каждое дополнительное полотенце»

21. В окружении сосисок и орешков

22. Вы можете закрыть либо ванную, либо туалет, потому что у них одна дверь на двоих