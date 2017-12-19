Бортпроводники рассказали о всех ужасах своей повседневной работы

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Многие девочки в детстве мечтали стать стюардессами, а мальчики — пилотами. Это и невероятно романтическая профессия, и возможность увидеть весь мир. Но действительно ли все так радужно и прекрасно? Мы в AdMe.ru собрали для вас 30 ужасных ситуаций, которые реально случились в работе бортпроводников. Ведь именно стюардам и стюардессам приходится разбираться с человеческими шалостями и причудами на борту самолета.

Использованный подгузник в спинке сиденья

Бортпроводников удивить сложно. Мусор, обертки от снеков, чеки, использованные полотенца в спинке сиденья для них, увы, становятся постоянными находками. Но бывают «сюрпризы» пострашнее. Использованный детский подгузник, например.

Кто-то умудряется потерять свой «багаж»

А порой встречаются летающие поросята

Не удержал...

Да, это именно то, о чем вы подумали. Кто-то не смог добежать до туалета и справил малую нужду прямо в бутылку из-под колы.

Впрочем, есть и очень милые пассажиры

А есть и намного менее приятные

В мае 2016 года на борту самолета канадской авиакомпании Air Transat, летевшего из Пунта-Каны (Доминиканская Республика) в Монреаль, пассажиры увидели парочку гигантских тарантулов, которые невозмутимо ползли по салону. Реакцию людей представить несложно: ужас, крики и попытки забраться на кресло прямо с ногами.

«Чувствуйте себя как дома»

Наглотавшись снотворного из-за страха перед полетом, даже самые адекватные люди начинают творить безумные вещи. Например, гулять по салону голышом. «Выпив снотворное и уснув, эти люди думают, что они у себя дома. А что плохого в том, чтобы ходить дома голышом?» — объясняет еще одна много повидавшая бортпроводница.

«Вы не могли бы взять мои сумки?»

Муж попросил бортпроводников передать жене вставную челюсть, которую та забыла дома

Кофе, заваренный водой из-под крана

На вопрос «Какое событие в вашей карьере можно описать как самое странное?» бывшая стюардесса Хедер Уайльд ответила, что вершиной человеческой странности была заварная лапша, которую с аппетитом поедали на борту самолета, воспользовавшись для ее приготовления технической водой из туалета. Впрочем, и кофе, заваренный такой водой, выглядит не самым лучшим образом.

В борьбе со стрессом в полете все средства хороши

Но если пассажир становится буйным, приходится принимать крайние меры

Явно не лучшее место для того, чтобы положить ребенка

«Выключите двигатель, ребенок спит»

Перелет с детьми — вообще не самая простая задача. Маленький ребенок на борту может стать настоящим кошмаром для всех пассажиров. Вот только один отец так переживал за сон своего сына, что попросил бортпроводницу передать пилоту, чтобы тот на время отключил один двигатель.

«Принесите мне это немедленно!»

В списке самых безумных требований у бортпроводников пинцет, чтобы вытащить иглу из филейной части пассажира, ручка, чтобы почистить уши, отвертка, чтобы разъединить сиденья, пакетик с марихуаной, а еще соломинка и нож для катетера.

В поиске баланса все средства хороши

Закинуть голые ноги повыше становится уже классикой жанра

Типичный интроверт на борту

Воровство еды прямо на борту

Одна бортпроводница рассказала, как наткнулась на «бутербродного вора». Пассажир украл надкусанный сэндвич со стойки в камбузе. Вскоре его обнаружили на кресле с тем самым сэндвичем. На вопрос, как можно было есть чужой надкусанный бутерброд, да еще и с остатками помады на нем, пассажир пожал плечами и ответил, что был сильно голоден.

Самолет пришлось посадить из-за невыносимого запаха из туалета

В марте 2015 года самолет авиакомпании British Airways рейса Лондон — Дубай был вынужден вернуться обратно в аэропорт. Причиной такого решения пилота стал отвратительный запах человеческих экскрементов из туалета, распространившийся на весь салон. Пилот объявил, что вынужден совершить посадку. Следующий рейс был назначен только через 15 часов.

Вот почему обязательно нужно пристегнуться ремнем безопасности

Среди полетных странностей стюардессы называют и неожиданную турбулентность. «Одна из самых странных вещей, которые я испытала, — турбулентность в абсолютно ясном небе. Меня метнуло между потолком и полом несколько раз, и я сломала ногу в двух местах, когда на нее упала барная тележка», — рассказала бортпроводница с большим стажем

А один бортпроводник все-таки не выдержал и вышел. К счастью, не в небе

В августе 2010 года Стивен Слейтер, бортпроводник авиакомпании JetBlue, поругался с пассажиром во время посадки в аэропорту Питтсбурга. Он был так взбешен, что решил уволиться прямо во время посадки. Недолго думая, он открыл запасной выход, выпустил аварийную лестницу и вышел.

А случались ли с вами забавные случаи на борту самолета? Делитесь в комментариях.