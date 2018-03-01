22 фотографии, показывающие мир с той стороны, о которой мы и не подозревали

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Окружающий мир никогда не перестанет нас удивлять. Например, если посмотреть на бег многоножки в замедленной съемке, то окажется, что она не бежит, а скачет. А то, как поведет себя разбитое яйцо под водой, просто любопытно увидеть.

AdMe.ru собрал 22 необыкновенные вещи, которые заставят вас искренне удивиться. А в конце мы покажем то, что происходит внутри каждого из нас, но мы об этом часто даже не догадываемся.

Изнанка «зеленой» стены

Вот как работает печатная машинка с шаровой головкой IBM

Деньги с затонувшего «Титаника»

Только что произведенные карандаши готовы к упаковке

Дверной глазок для собак выглядит так

Вот как паук плетет паутину

Задумывались ли вы, что будет с яйцом, если разбить его в воде?

При извержении вулкана столб пепла может подниматься на многие километры. Вот недавний пример из Индонезии: высота столба — 7 км

Вот так выглядит рука с пересаженным большим пальцем ноги

Так производят макароны

Морской обитатель под названием сальпа имеет прозрачное тело, сквозь которое просвечиваются ленты кольцевых мышц и кишечник

Статическое электричество в свеженапечатанной стопке флаеров

В замедленной съемке кажется, будто эта многоножка скачет как лошадь

Что будет с бочкой, если снять с нее все обручи

Скелет анаконды длиной 8,5 метра

Так выглядят легкие человека, пораженные пневмонией

Специально обученный персонал управляет очередью перед входом на ярмарку комиксов в Токио

Клюв тукана остается ярким даже спустя долгое время после смерти птицы

В Копенгагене мусорные урны расположены под углом, чтобы проезжающим мимо велосипедистам прямо во время езды было удобно бросать мусор

Это ледяная корка, оставшаяся после того, как паводковая вода ушла

Так выглядит спальное место космонавта

На экваторе в полдень Солнце находится перпендикулярно Земле и тени от деревьев выглядят так

Бонус: фагоцитоз в действии — белая кровяная клетка поглощает бактерию