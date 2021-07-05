22 фото, которые растопят сердечки всех, кто так соскучился по путешествиям
Путешествие — это маленькая жизнь, которая наполняет нас эмоциями, создает воспоминания и учит нас разным навыкам. Горные склоны, мистические места, чудные закаты, которые по-особенному выглядят в каждой точке земного шара. Все это однозначно стоит того, чтобы отправляться в путь снова и снова.
Мы в AdMe.ru отправились в небольшое путешествие по фотокарточкам с теми, кто успел запечатлеть захватывающие дух виды. Давайте с нами.
«Мы заметили огромный луч, похожий на Тора, спускающегося к горизонту, и начали его преследовать. Я успел сделать пару снимков, прежде чем нам пришлось уносить ноги»
Такой закат в Исландии можно увидеть летом в час ночи
- 2 года назад я был в Исландии летом. К 24 часам солнца было довольно легко привыкнуть. Единственное, о чем вы не думаете, — это то, что с круглосуточным солнечным светом вы можете услышать щебетание, пение, карканье птиц и все подобное также 24 часа в сутки. © Forestpirate / Reddit
Хороший мальчик, охраняющий Мон-Сен-Мишель (Франция)
Блаузее (буквально «Голубое озеро») — красивое горное озеро в Кандерской долине, Швейцария
- Я был там несколько лет назад. Цвет воды действительно потрясающий. © Cappo3 / Reddit
Кажется, можно потрогать облака руками в национальном парке Йосемити (штат Калифорния, США)
Не зря название Рейкьявик переводится как «Дымящаяся бухта». Вид из иллюминатора
«Вчера был прекрасный день в долине Волна (штат Аризона, США)»
Исландия — место, где можно походить по черному песку на пляже и запечатлеть тупика с удивленным видом
Старый венецианский порт (Крит, Греция)
«Пришлось подняться по крутому склону плато, чтобы добраться до этого хостела в итальянских Доломитах»
Пожар на небе, созданный самой природой, поглощает своим светом все вокруг (Керала, Индия). Разница между фото в несколько минут
Дорога идет через Трансильванию (Румыния) и проложена по карпатским хребтам в 70-х годах всего за 4 года
Драконово дерево (остров Сокотра, Йемен)
- Странно, что корни — идеальное отражение ветвей. Похоже, будто оно ходит по земле на сотнях ног. © Chromattix / Reddit
«Сфоткал жену на лавандовом поле»
- А мой муж фоткает меня, только когда я моргаю или чихаю. © Otisbolognis / Reddit
Озеро Кайынды, Казахстан. Торчащие из воды «палки» — это ели. Когда-то из-за землетрясения их затопило и образовалось такое озеро
Хижина Брюстера в национальном парке Маунт-Аспиринг, Новая Зеландия. Примерно 3 часа в гору, но такой эпический вид того стоит
«Понадобилось 15 секунд и несколько видов вспышек, чтобы сделать этот кадр» (штат Аризона, США)
140 метров над уровнем моря — на такой высоте вы окажетесь, если заберетесь на смотровую площадку в Дании
«Я думаю, что здесь снимались некоторые „Звездные войны“, а также „Марсианин“ и „Аладдин“! Очень сюрреалистический пейзаж» (пустыня Вади-Рам, Иордания)
Гефест снова над чем-то работает (вулкан Этна, Сицилия)
- Интересный факт: на греческом языке вулканы называются «гефестия», что примерно переводится как «фабрики Гефеста». © AnonCaptain0022 / Reddit
«Кому нужно Перу или любое другое экзотическое место, когда радужные горы находятся прямо у нас на заднем дворе в южной части Юты»
Когда внезапно твой корабль буксирует сама природа (Ниагарский водопад, США)
Куда бы вы хотели отправиться прямо сейчас?
Фото на превью DoctorQ_17 / Reddit
Поделиться этой статьёй