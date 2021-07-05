22 фото, которые растопят сердечки всех, кто так соскучился по путешествиям

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Путешествие — это маленькая жизнь, которая наполняет нас эмоциями, создает воспоминания и учит нас разным навыкам. Горные склоны, мистические места, чудные закаты, которые по-особенному выглядят в каждой точке земного шара. Все это однозначно стоит того, чтобы отправляться в путь снова и снова.

Мы в AdMe.ru отправились в небольшое путешествие по фотокарточкам с теми, кто успел запечатлеть захватывающие дух виды. Давайте с нами.

«Мы заметили огромный луч, похожий на Тора, спускающегося к горизонту, и начали его преследовать. Я успел сделать пару снимков, прежде чем нам пришлось уносить ноги»

Такой закат в Исландии можно увидеть летом в час ночи

2 года назад я был в Исландии летом. К 24 часам солнца было довольно легко привыкнуть. Единственное, о чем вы не думаете, — это то, что с круглосуточным солнечным светом вы можете услышать щебетание, пение, карканье птиц и все подобное также 24 часа в сутки. © Forestpirate / Reddit

Хороший мальчик, охраняющий Мон-Сен-Мишель (Франция)

Блаузее (буквально «Голубое озеро») — красивое горное озеро в Кандерской долине, Швейцария

Я был там несколько лет назад. Цвет воды действительно потрясающий. © C appo3 / Reddit

Кажется, можно потрогать облака руками в национальном парке Йосемити (штат Калифорния, США)

Не зря название Рейкьявик переводится как «Дымящаяся бухта». Вид из иллюминатора

«Вчера был прекрасный день в долине Волна (штат Аризона, США)»

Исландия — место, где можно походить по черному песку на пляже и запечатлеть тупика с удивленным видом

Старый венецианский порт (Крит, Греция)

«Пришлось подняться по крутому склону плато, чтобы добраться до этого хостела в итальянских Доломитах»

Пожар на небе, созданный самой природой, поглощает своим светом все вокруг (Керала, Индия). Разница между фото в несколько минут

Дорога идет через Трансильванию (Румыния) и проложена по карпатским хребтам в 70-х годах всего за 4 года

Драконово дерево (остров Сокотра, Йемен)

Странно, что корни — идеальное отражение ветвей. Похоже, будто оно ходит по земле на сотнях ног. © Chromattix / Reddit

«Сфоткал жену на лавандовом поле»

А мой муж фоткает меня, только когда я моргаю или чихаю. © Otisbolognis / Reddit

Озеро Кайынды, Казахстан. Торчащие из воды «палки» — это ели. Когда-то из-за землетрясения их затопило и образовалось такое озеро

Хижина Брюстера в национальном парке Маунт-Аспиринг, Новая Зеландия. Примерно 3 часа в гору, но такой эпический вид того стоит

«Понадобилось 15 секунд и несколько видов вспышек, чтобы сделать этот кадр» (штат Аризона, США)

140 метров над уровнем моря — на такой высоте вы окажетесь, если заберетесь на смотровую площадку в Дании

«Я думаю, что здесь снимались некоторые „Звездные войны“, а также „Марсианин“ и „Аладдин“! Очень сюрреалистический пейзаж» (пустыня Вади-Рам, Иордания)

Гефест снова над чем-то работает (вулкан Этна, Сицилия)

Интересный факт: на греческом языке вулканы называются «гефестия», что примерно переводится как «фабрики Гефеста». © AnonCaptain0022 / Reddit

«Кому нужно Перу или любое другое экзотическое место, когда радужные горы находятся прямо у нас на заднем дворе в южной части Юты»

Когда внезапно твой корабль буксирует сама природа (Ниагарский водопад, США)