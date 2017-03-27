21 страна, где выдают лучшие паспорта для путешественников

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Если в путешествиях и есть какие-то неприятные моменты, то одним из них является получение визы, ведь сбор бумаг и очереди в визовом центре точно не добавляют веселья предстоящей поездке. Однако заботиться об этих формальностях нужно далеко не всем: в мире есть страны, жители которых могут беспрепятственно путешествовать почти по всему миру.

AdMe.ru узнал, кто же эти счастливчики, и предлагает вам познакомиться с ними.