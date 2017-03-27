21 страна, где выдают лучшие паспорта для путешественников
Если в путешествиях и есть какие-то неприятные моменты, то одним из них является получение визы, ведь сбор бумаг и очереди в визовом центре точно не добавляют веселья предстоящей поездке. Однако заботиться об этих формальностях нужно далеко не всем: в мире есть страны, жители которых могут беспрепятственно путешествовать почти по всему миру.
AdMe.ru узнал, кто же эти счастливчики, и предлагает вам познакомиться с ними.
Рейтинг самых могущественных паспортов мира ежегодно составляется авторами проекта Passport Index. Паспорта оцениваются по количеству стран, в которые их обладатели могут поехать без визы или с визой по прибытии. Первая пятерка рейтинга выглядит следующим образом:
Как видно из рейтинга, обладателями самого могущественного паспорта в 2017 году стали граждане Германии: они могут посещать без визы 126 стран мира и еще в 34 странах получить визу по прибытии. Для сравнения: гражданам Афганистана, который занял последнюю строчку рейтинга, можно не получать визу для поездки только в 3 страны и еще в 21 стране получить визу по прибытии.
В первую десятку рейтинга вошли преимущественно страны Европейского Союза. Помимо них в верхней части списка также оказались Канада, Австралия, Новая Зеландия.
Россия занимает 41 строчку рейтинга вместе с Турцией, Колумбией, Молдовой и Маршалловыми Островами. Общее количество стран, которые можно посещать без визы или с визой по прибытии, составляет 105.
Фото на превью jackmac34/ pixabay.com
По материалам Passport Index