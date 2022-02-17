20 жителей морозных стран рассказали, как им живется, когда температура на улице зашкаливает за −40 °С

Белоснежные улицы, прогулки на лыжах и снеговики на каждом углу — казалось бы, вот она, настоящая зимняя романтика. Но в реальности дело обстоит слегка по-иному. Жителям морозных регионов приходится усвоить целый ряд правил, которые помогут без последствий пережить наиболее холодное и суровое время года.

Мы в AdMe.ru наткнулись на обсуждение этой проблемы, где люди поделились полезными советами и заодно объяснили, почему с легкой иронией относятся к приезжим в куртках на «рыбьем меху».

Моя бывшая подруга говорила: «Умных людей определить просто: у них есть зубы». Она имела в виду тех, кто много времени проводит на улице. Дело в том, что сообразительные люди, которые заходят домой с мороза, никогда не станут сразу пить горячий чай, а сперва немного согреются . Иначе резкие перепады температуры могут привести к растрескиванию и дальнейшей потере зубов. © John Hedtke / Quora

. Иначе резкие перепады температуры могут привести к растрескиванию и дальнейшей потере зубов. © John Hedtke / Quora Если вы носите очки, зимой вам придется дышать по-другому, иначе они обледенеют. Вы должны посильнее выдыхать прямо перед собой, чтобы пар был как можно дальше от лица. © Jane Harlock / Quora

Забудьте о моде на здоровое питание. Вам нужны калории, чтобы пережить суровую зиму. Продолжайте есть фрукты и овощи, но обязательно добавляйте в свой рацион мясо, молочные продукты и углеводы. © Cynthia Chan / Quora

По возможности пользуйтесь общественным транспортом. Ваша машина, такси или автомобиль из каршеринга могут сломаться в мороз. И обязательно имейте под рукой расписание автобусов или трамваев, чтобы не пришлось долго топтаться на остановке. © Cynthia Chan / Quora

После переезда в Миннесоту я по привычке хранил краску в гараже. Несмотря на то что гараж был утеплен, он не отапливался, поэтому несколько месяцев в нем была температура ниже нуля. А весной я понял, что теперь вся краска непригодна к использованию — она приобрела консистенцию овсяной каши. © Jeffrey Bradford / Quora

— она приобрела консистенцию овсяной каши. © Jeffrey Bradford / Quora На севере хорошо иметь 2 источника отопления. Это может быть печь и дровяной или газовый камин, солнечные панели или система «теплый пол». Если у вас только электрическое отопление, вы сильно рискуете. © Elizabeth Ludford / Quora

Я научилась этому, когда жила на севере: запихните в носок наполнитель для кошачьего туалета и положите его в машину. Он впитает всю влагу и поможет окнам не запотеть. © Carmen / Quora

На морозе пластик ломается, как стекло. Забыли планшет в машине? Можете попрощаться с ним. © Nadine Giasson St-Amand / Quora

В морозный день моя мама вывешивает на улице мокрые полотенца, а потом заносит их домой практически сухими. © Elizabeth Ludford / Quora

Для холодного времени года подходит только одежда, изготовленная выходцами с севера. Сапоги, сделанные в Южной Азии, выглядят симпатично, но не прослужат на морозе и 2 дней. Они только с виду кажутся теплыми. Проблема в том, что наши магазины буквально завалены этой красивой и дешевой одеждой. Каждый год на эту удочку попадаются новички, невнимательные люди или неопытная молодежь. © Nadine Giasson St-Amand / Quora

Каждый год на эту удочку попадаются новички, невнимательные люди или неопытная молодежь. © Nadine Giasson St-Amand / Quora Зимой 1990 года я провел 30 дней к северу от полярного круга в Гренландии. Здесь я научился одеваться слоями. Даже на руки надевал сначала шерстяные перчатки, затем шерстяные варежки, а затем варежки с водонепроницаемой подкладкой. На ноги натягивал шерстяные носки, затем брал теплые стельки. А под шерстяные штаны обязательно надо было надеть кальсоны. © Fred Schlimm / Quora

Чем холоднее, тем громче звуки на улице. Если вы живете недалеко от крупного аэропорта, то звук снижающегося самолета будет слышно так, будто он приземляется на вашей лужайке . © Matthew Bates / Quora

. © Matthew Bates / Quora Тонкие водопроводные трубы (например, от посудомоечной машины) запросто замерзнут, если они идут впритык к внешней стене дома. © Matthew Bates / Quora

Входная дверь часто примерзает из-за конденсата. В итоге у вас появляется привычка пинать нижнюю часть двери при попытке выйти на улицу. © Greg Manko / Quora

при попытке выйти на улицу. © Greg Manko / Quora Даже не думайте надевать в уличную обувь хлопчатобумажные носки. Во-первых, они хорошо собирают влагу, а ваши ноги быстро замерзают. А носки по щиколотку запросто могут начать медленно сползать внутри ваших ботинок, и вам придется время от времени снимать обувь, чтобы поправить их. Это трудно сделать в —40 °С. © Guylène Maher / Quora

Для хоккея или катания на лыжах никогда не бывает слишком холодно. © Susanna Viljanen / Quora

Многие аккумуляторы быстро разряжаются в холодную погоду. В итоге ваш смартфон на улице может стать бесполезным за считаные минуты. © Chris Buhler / Quora

Если вы вспотели на морозе — у вас большие проблемы. Всегда носите одежду, которая «дышит». Никогда не надевайте зимой хлопковые вещи. Носите шерсть или лен. © Susanna Viljanen / Quora

Всегда носите одежду, которая «дышит». Никогда не надевайте зимой хлопковые вещи. Носите шерсть или лен. © Susanna Viljanen / Quora Когда температура опускается ниже —10 °С или около того, вы можете повеселиться с физикой. Попробуйте надуть мыльные пузыри. Они замерзают в воздухе и разбиваются при падении. © Aimlockbelch / Quora

Мне всегда нравилось оставлять одеяла, подушки и матрацы на улице при —20 °C. Вынесешь их на денек, а потом точно знаешь, что они свежие и чистые, а большинство клещей и бактерий, живущих в них, побеждены холодом. © Lucia van der Meer / Quora

Нам как-то пришлось найти другое место для корзины с грязной одеждой. Она раньше стояла рядом с внешней стеной дома и умудрилась примерзнуть к ней . © Mark Switzer / Quora

. © Mark Switzer / Quora Салат из продуктового магазина мог запросто замерзнуть, пока мы просто несли покупки к машине. Нам приходилось прятать салат под пальто. © Mark Switzer / Quora

В сильные морозы нужно оставлять краны включенными на целый день. Пусть вода потихоньку течет, иначе трубы могут замерзнуть и лопнуть. © Christian Buck / Quora

Влага внутри носа замерзает при каждом вдохе. Такое ощущение, что у тебя козявки в носу. © Lucia van der Meer / Quora

© Lucia van der Meer / Quora Я заметил, что большинство северных жителей редко поскальзываются на льду. Такое ощущение, что люди, выросшие в холодном климате, инстинктивно знают, как ходить по скользким участкам, не падая. Или, как вариант, это долгие годы практики. © Christian Buck / Quora

Животные намного умнее людей. Наш пес любил гулять и ходить в гости к нашей бабушке. Но когда на улице похолодало до —35 °С, нам пришлось носить его под своими куртками, потому что он отказывался выходить на улицу. © Christian Buck / Quora

Зимой, когда идет снег, становится теплее. Это трудно объяснить людям с юга. © Mihhail Gotovtsev / Quora

Из-за холода большинству людей приходится носить шапки 9 месяцев в году. В итоге они не чувствуют себя комфортно без них, поэтому продолжают носить легкие шапки даже летом . © Mihhail Gotovtsev / Quora

. © Mihhail Gotovtsev / Quora Прежде чем выйти на улицу, нанесите на губы и кисти рук что-нибудь влагозащитное. Лучше потратить время на профилактику, чем лечить повреждения, которые появились из-за сухости кожи. Обычный кулинарный жир работает даже лучше помады и дорогих кремов. © Michael Hutson / Quora

Мерзлая земля — это не шутки. Мы 5 месяцев боролись с последствиями прорыва канализации, которая текла в наш подвал, потому что ни один сантехник не мог добраться до закопанных труб в промерзшей земле. Кстати, электрические кабели в современных домах тоже иногда закапывают. Малейшая поломка в зимние месяцы — и вы можете остаться без воды или электричества, пока земля не оттает . © Rebekah Lackman / Quora

. © Rebekah Lackman / Quora Человек, который гуляет в мороз без теплой куртки или шапки, выглядит не крутым, а скорее невежественным. Почти всегда приезжие не хотят одеваться как мы. Но люди будут смеяться над вами, а не восхищаться вашей выдержкой. © Chris Buhler / Quora

Как мы ездим на велосипедах даже в —40 °С? Мы просто хорошо одеваемся. © Chris Buhler / Quora

Жизнь продолжается независимо от температуры на улице. Вы просто приспосабливаетесь к новым условиям. © Chris Buhler / Quora