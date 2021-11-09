20 фото, которые лишний раз доказывают, что в Египте есть вещи покруче пляжей, пирамид и отелей

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Египет — излюбленное направление для пляжного отдыха. Многие туристы предпочитают проводить львиную долю времени в местных отелях с пакетом услуг «все включено», наслаждаясь шведским столом, удобными шезлонгами на пляжах, и изредка выбираться на экскурсии по популярным достопримечательностям. Однако в этой древней самобытной стране есть что посмотреть и вне туристических резерваций.

Именно поэтому мы в AdMe.ru хотим показать, как Египет видят не туристы, а местные жители.

Продавцы в египетском метро — это отдельный вид. Чтобы показать, что его ремни хорошего качества, этот парень повис на одном из них

Охранник решил обуть свою собаку, чтобы защитить ее лапы от горячего тротуара

«Уборщик номера сделал эту обезьянку из полотенец и надел на нее мои ношеные трусы»

«На входе в аквапарк в Египте. Он действительно был не очень хорош»

«Моя жена стоит внутри храма в Луксоре»

Неожиданная встреча внутри одной из египетских пирамид

В 1964 году статую Рамзеса в храме Абу-Симбел пришлось разобрать и перевезти в другое место, чтобы спасти от наводнения. В 1967-м ее собрали заново

Кошек в Египте любят до сих пор

Доспехи из крокодиловой кожи (III в. н. э.), найдены на берегу Нила в Верхнем Египте

После землетрясения, повредившего Колоссы Мемнона, расколотые статуи стали «петь» во время восхода солнца

Ученые считают, что дело в росе, скопившейся в трещинах: она начинает испаряться, создавая вибрации, которые эхом разносятся по пустыне.

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«Парень, которого я увидел на обочине шоссе»

«Когда босс моего парня работал в Египте, для него сделали такой шлем»

Обычный день в Египте

Верблюд — лучший друг, и ему иногда не хватает воды из горба

Любитель птиц. Александрия, Египет

Пустыня выглядит как поверхность Луны

Фото сделано в Каире и наглядно демонстрирует разницу культур

«Гулял по Египту, встретил такой магазин»

«Кадр, который случается раз в жизни, я сделала в Египте»