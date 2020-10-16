20+ ярких особенностей жизни в Португалии, которые не поддаются ни законам логики, ни голосу разума

В 2013 году один престижный журнал назвал Португалию лучшим местом для посещения. В качестве основных факторов привлекательности страны упоминались пейзажи, национальная кухня и пляжи. Кроме того, здесь находятся 15 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, вы столкнетесь со сравнительно низкими для Европы ценами и уникальным гостеприимством местных жителей. Все это притягивает настолько мощный поток путешественников со всего мира, что жители города просили власти ограничить число туристов.

Мы в AdMe.ru с головой погрузились в уникальную культуру невероятно солнечной страны и поняли: португальцев невозможно спутать с представителями других наций.

1. В культуре Португалии существует культ тоски

Главная черта португальской культуры — фатализм, здесь его называют «фаду». Считается, что правильное фаду — это упоение меланхолией, одиночеством и тоской, да так, чтобы стало грустно прямо до слез. Существует такой музыкальный жанр, к нему относятся песни с печальными мелодиями, часто о море, неразделенной любви, неизбежности судьбы. Во многом это следствие того, что Португалия была великой морской державой. Моряки уходили в плаванье, а их родные тосковали по ним от всей души. Так что если вы застали выступление певцов фаду, то не хлопайте в ладоши во время песни. Фаду — это чувства. В 2011 году ЮНЕСКО признало этот жанр нематериальным национальным достоянием. В Лиссабоне находится музей, в котором можно проследить историю фаду с начала XIX века до наших дней.

2. Жизнь здесь течет очень размеренно

Местные не пытаются сделать миллион дел одновременно. Никто никуда не торопится, все наслаждаются каждым моментом жизни. Любые дела можно отложить на завтра, здесь считается нормой опоздание на встречу на полчаса или час. В супермаркетах нередко очереди двигаются очень медленно, потому что у кассира с покупателем невзначай завязалась беседа. Но никто не нервничает, тяжело не вздыхает, глаза не закатывает, на часы не поглядывает, недовольства не высказывает.

3. В приоритете — натуральная красота

Девушки, которые переехали жить в Португалию, отмечают, что местные женщины намного меньше уделяют внимания макияжу, маникюру. Они выглядят более естественно и принимают себя такими, какие есть. Салонов красоты в Лиссабоне не так много, и их услуги не очень разнообразны. Вот что по этому поводу пишет поселившаяся в Португалии москвичка: «Я обратилась в местный салон напротив дома, чтобы сделать маникюр перед свадьбой. Мне так сильно срезали кутикулу, что на свадьбу пришлось пойти с опухшими пальцами. После этого я стала ходить в украинский салон, где все на высшем уровне. Считается, что славяне в этом преуспели и делают это намного лучше. Что касается цен на услуги, то они почти не отличаются от московских».

4. Португальцы любят пышных девушек, и их отношение к телу в целом отличается от нашего

Понятия «бодипозитив» здесь нет, потому что с детства все девушки знают: свое тело надо любить, а тело другого — уважать. Целлюлит, растяжки, полнота — здесь этого не стесняются и часто даже выставляют напоказ. Один из самых распространенных женских нарядов — короткие джинсовые шорты и открывающий живот топ.

5. В Португалии у людей сложные фамилии

Португальская актриса и модель Виктория Герра. Имя при рождении — Виктория Дебора ди Соза Ларк Герра.

У многих местных жителей фамилии состоят из двух частей: 1-я достается от отца, 2-я — от матери. А в некоторых семьях детям добавляют фамилии не только родителей, но и бабушек-дедушек (а у тех тоже двойные). Все это составляется в единое целое, как вагоны паровоза. Поэтому португальцы — носители длиннющих фамилий, которые и запомнить, и произнести сложно. К слову, имена здесь зачастую тоже двойные, например Мария-Луиза.

6. Благодаря португальцам аллергики могут попробовать завести собаку

Португальская водяная собака — практически гипоаллергенное домашнее животное. Она не так сильно линяет, как другие породы, у нее перепончатые лапы и спокойный характер. В Средние века ее использовали, чтобы загонять рыбу в сети. А сегодня этот пес может стать любимым питомцем для тех, кто страдает легкой формой аллергии на шерсть.

7. В Португалии устраивают яркие праздники и карнавалы, которые дадут фору бразильским

Здесь каждый год проводятся 3 карнавала. Однако португальцы, которые задумали привнести в страну стиль карнавала Рио, забыли одну важную вещь: они находятся в Северном полушарии, а Рио-де-Жанейро — в Южном. Поэтому пока красивые бразильские женщины танцуют под солнцем при температуре 27 °C, их португальские коллеги веселятся под дождем при 8 °C. Но тем не менее карнавал — лучшее время для посещения Португалии, так как здесь можно окунуться в культуру страны, увидеть яркое шоу, попробовать национальные блюда и познакомиться с веселыми местными жителями. А ежегодно 23 июня в городе Порту проходит самый красочный праздник в стране — День святого Иоанна. Одна из традиций этого торжества — бить друг друга по голове игрушечным молотком или цветами чеснока.

8. Здесь построены самый длинный и самый короткий мосты

В Лиссабоне находится один из самых длинных мостов в Европе — мост «Васко да Гама» длиной 17 185 м, который является скоростной трассой. Это инженерное сооружение стало новым символом португальской столицы. А между двумя деревнями — португальской Варзеа-Гранде и испанской Эль-Марко — протекает небольшой ручей, который служит условным обозначением их границ. В этом месте 2 страны соединяет мост «Эль Марко» длиной всего 3,2 м, что делает его самым коротким международным мостом в мире.

9. Природа Португалии сохранила следы динозавров

Эшпишель — мыс, на скалах которого можно увидеть следы динозавров, оставленные много миллионов лет назад. Добраться до них непросто, потому что отпечатки сохранились на крутых склонах, но увидеть их можно очень отчетливо.

10. В стране одни из самых чистых пляжей на планете

Португалия входит в пятерку стран, в которых много пляжей, отмеченных «Голубым флагом». Это известная международная награда, подтверждающая исключительное качество и безопасность воды для купания. Последние годы Португалию обогнали государства со значительно более протяженной береговой линией. И тем не менее эта страна — одно из золотых направлений для пенсионной иммиграции. В преклонном возрасте богатые европейцы уезжают сюда, потому что здесь замечательный климат, низкие по сравнению с соседними государствами цены и налоговые льготы. Туристы тоже любят эту страну: за богатую культуру, вкусную еду и радушное отношение местных.

11. Португальцы довольно хорошо говорят на иностранных языках

Главный секрет этой особенности в том, что почти все иностранные фильмы транслируются в кинотеатрах и по телевизору на языке оригинала с субтитрами. Официальный же язык здесь португальский. Он очень близок к галисийскому, на котором общаются на северо-западе Испании. Иногда португальский считают диалектом галисийского, а иногда наоборот. Что удивительно, многие слова португальского языка — близкие родственники японских. Объясняется это тем, что португальцы первыми наладили торговые отношения с жителями Страны восходящего солнца, и те быстро нахватались у них разной лексики. Так, например, японские слова «пан» — «хлеб», «коппу» — «стакан» и даже «тэмпура» имеют португальское происхождение.

12. Местные любят треску, но эта рыба не водится у берегов Португалии

В Португалии треску едят все. А закупают ее в основном в Норвегии. Португальские повара говорят, что есть 365 способов приготовить треску — столько же, сколько дней в году. Эта рыба — настоящая звезда португальской гастрономии, ее употребляют на протяжении многих веков. Причем невозможно объяснить, почему выбор местных жителей пал именно на треску при наличии такого огромного разнообразия свежей рыбы и морепродуктов. Притом что цена за свежую рыбу из океана и сушеную треску примерно одинаковая.

13. Национальные блюда отличаются обязательным наличием томатов и обилием оливкового масла

Помидоры тушат с рисом, рыбой и морепродуктами, готовят из них супы. Но еще более популярный продукт — оливковое масло. Этот ингредиент не просто присутствует в салатах и ​​большинстве мясных и рыбных блюд — в нем блюдо буквально утопает. Уличная еда в Лиссабоне — это настоящее искусство, и осенью город наполняется запахом жареных каштанов. Португалец написал по этому поводу в своем блоге: «Однажды канадец удивленно спросил, когда увидел меня с каштанами: „Ты их ешь?“ Я ответил: „Конечно!“ Тогда он мне сказал, что каштаны в Канаде используются в декоративных целях. Я был в ужасе: какая бесполезная трата».

14. Португальцы очень застенчивы в отношениях

Мужчины и женщины ведут себя сдержанно, особенно когда только начинают встречаться. Они редко говорят «Eu amo-te» («Я тебя люблю» по-португальски) и выражают эмоции на людях. Особенно это заметно в парах, где партнеры разной национальности, если один из них привык к совсем иному проявлению чувств. Это не значит, что португальцы не способны на любовь, просто они выражают ее по-другому. Комплименты здесь говорят, но их разнообразие даже в плане самих языковых вариантов достаточно скудное.

15. Здесь своеобразные свадебные традиции

Класть деньги в туфлю — старая португальская свадебная традиция, которая до сих пор сохранилась. Чтобы помочь молодым в начале их совместной жизни, принято собирать для них деньги на свадьбе. Для этого гостям передают из рук в руки туфлю невесты, в которую каждый может положить сумму, которую сочтет нужным. Другой денежный обычай — покупать право на танец с невестой.

16. Португалия является ведущим мировым производителем пробки

Это производство максимально экологично, ведь сами деревья не уничтожаются. Из этого сырья здесь делают не только непосредственно пробки для бутылок, но и аксессуары, например сумки, перчатки, чехлы для смартфонов, кепки и даже обувь. Что интересно, пробка — материал очень прочный, он отлично переносит и низкую температуру, и дожди, ведь процесс обработки природного сырья сложный и многоступенчатый.

Так собирают материал для пробок.

17. Местные жители верят в силу природы и бережно относятся к ней

52 % электроэнергии в стране получают благодаря возобновляемым источникам. Португальцы трепетно относятся к флоре и фауне. Например, в окрестностях Порто раскинулись эвкалиптовые рощи и люди используют даже опавшие плоды этого дерева. Они делают из них кулоны, которые потом носят на шее, и верят в то, что эти амулеты защищают их от простуды и других сезонных инфекций. Или складывают коробочки эвкалипта дома для ароматизации помещения: получается отличный аналог свечам или палочкам.

18. В Португалии находится самый старый в мире действующий книжный магазин

Это магазин Bertrand, он открыл свои двери в 1732 году. Даже страшное землетрясение, которое пережил Лиссабон в 1755 году, не заставило это заведение закрыться. Bertrand занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Конечно, свои интерьеры он менял не раз и не два, но до сих пор работает. Другой книжный магазин, Livraria Lello, считается одним из самых красивых в мире. Именно он стал прообразом библиотеки Хогвартса в серии книг о Гарри Поттере.

Интерьер магазина Livraria Lello вдохновил Джоан Роулинг на написание книг о Гарри Поттере.

19. Всего раз в год можно увидеть Римские галереи Лиссабона

Этому причудливому лабиринту больше 2000 лет. Желающие увидеть эту достопримечательность бронируют билеты за несколько месяцев. Посещать в другое время нельзя, потому что галереи затоплены и, чтобы сделать экскурсию по ним возможной, воду приходится на время откачивать.

20. С футболом у местных серьезные отношения

Футбол для португальцев — это религия. Лиссабон традиционно разделен на 2 части: одни жители болеют за клуб «Бенфика», другие — за «Спортинг». Нешуточная борьба идет и между клубами Лиссабона и Порту. Примечательно, что если члены семьи болеют за разные команды, то, когда их клубы играют вместе, ближайшие родственники становятся соперниками и нередко отпускают колкости в адрес друг друга. Прилетевший в эту страну парень вот что заметил: «На Рождество приехал в Португалию к семье. Первое, что я увидел на мониторе аэропорта, было не расписание рейсов самолета или выдачи багажа. Это был футбольный матч на Sport TV».

21. Здесь можно вылечить зубы и не разориться

Существует миф о том, что лечение зубов за границей очень дорого. Но Португалия держит цены на минимальном для Европы уровне, хотя порой качество может подкачать. Португальские врачи нередко удивляются, если пломба в зубе простояла больше 5 лет.

22. Португалия входит в число стран с низкой рождаемостью

Основной причиной этого является низкое благосостояние страны в целом. Государственные дотации на ребенка низкие, декрет короткий, содержание чада обходится дорого. Наличие трех и более детей в португальской семье является знаком ее повышенного благосостояния. К отпрыскам родители относятся достаточно спокойно: их очень любят, но быстро отпускают. Малыши уже с пяти месяцев начинают «взрослую» жизнь в яслях.

23. Местные люди консервативны в своих взглядах и вкусах

Португальцы относятся к самым консервативным народам Европы. Годами ходят в один и тот же ресторан, ездят отдыхать на юг своей страны в один и тот же город и отель, каждые выходные организовывают семейные обеды по расписанию. Москвичка, вышедшая замуж за португальца, отметила: «Мой муж-португалец как типичный местный не особенно любит пробовать новое. Моя мама готовила ему пельмени, а на Рождество у друзей он попробовал селедку под шубой, оливье и бутерброды с икрой. В обоих случаях он выдал: „Я не могу сказать, что это было совсем ужасно!“».

24. Граффити здесь на каждом шагу. Только полюбуйтесь