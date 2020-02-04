20+ ярких доказательств того, что немцы точно не собираются жить как все

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Немцы — очень противоречивый народ. Они подкупают своей культурой вождения, любовью к животным, лояльным отношением к шалостям детей, но возмущают иностранцев бюрократией, отсутствием гостеприимства и неуважительным отношением к другим в очередях и на отдыхе. Одним словом, их уклад жизни никого не оставит равнодушным.

AdMe.ru окунулся с головой в изучение особенностей быта жителей Германии и их привычек, многие из которых так и хочется перенять — какими бы странными они ни казались на первый взгляд.

1. На дорогах все регламентировано указателями. Но иногда это приводит к печальным последствиям

В стране нет ни одного места на проезжей части, где бы не было знака дорожного движения. Но целиком и полностью полагаться на них не стоит. Пользователь Pikabu поделился ситуацией, которую ему довелось наблюдать: «На дорогах Германии очень много указателей. Недавно у нас меняли светофоры около университета и убрали знак «Дороги нет» буквально на пару дней. После чего я наблюдал следующую картину:

До того как этот знак убрали, я не понимал, зачем он там вообще нужен. Ибо и ежу понятно, что в эту сторону начинается пешеходная зона. Там вообще стройка и бордюр! На что мой друг-немец сказал мне: «Ну, может, ежу и понятно, а немцу нет. Нам нужен знак».

2. Тут на государственном уровне борются за свежий воздух, используя только «чистые» автомобили

Специальные комиссии присваивают каждому авто номер. Цифра «6» означает, что машина экологически чистая. Несколько лет назад цифра «4» была самой «высокой», но критерии меняются, технологии идут вперед. Такую нумерацию можно увидеть на лобовом стекле каждой немецкой машины. Если цифры нет, то автоматически присваивается самая низкая категория: такие автомобили не имеют права заезжать в центральные районы многих городов.

3. Немцы очень терпеливые, особенно за рулем

Несмотря на любые пробки, никто не будет пытаться вклиниться в другой ряд, если тот едет немного быстрее. Но, если вы сделаете попытку перестроиться — вас пропустят и вам даже не посигналят. Хотя здесь и это не принято, так как люди понимают, что от таких маневров пробка станет еще длиннее. Это поведение очень удивляет приезжих: «Стоим час, стоим второй. Народ покинул машины: хозяева выгуливали собак, дети бегали, играли, кто-то наводил порядок в багажнике. Когда тронулись, никто никого не объезжал. Поехали ровно в том порядке и в той последовательности, что были до остановки».

4. Уважение к животным, их нуждам, здоровью и даже их счастью — это социальная норма

Германия стала первым в мире государством, где права животных с 2002 года защищаются Конституцией. Немцы стараются обращаться с живностью по-человечески. Запретить детям шуметь в зоопарке, так как лев спит, не тестировать косметику и бытовую химию на животных или навсегда прекратить использовать животных в цирке — это реалии современной Германии.

5. Что касается домашних питомцев, то их разрешено брать в магазины, торговые центры. Главное, чтобы животное было на поводке

В кафе или баре официант любезно принесет миску с водой для собаки. Некоторые работодатели разрешают сотрудникам приводить своих любимцев в офис. А в некоторые дни детям можно брать своих четвероногих друзей в детский сад. Кстати, в некоторых больницах собакам позволено навещать хозяев.

6. Собаки тут воспитанные

«Парковка для собак».

Абсолютное большинство псов ведет себя прилично и не обращает на прохожих внимания. Встречаются и активные, молодые собаки, которые еще не успели усвоить правила и впитать немецкую невозмутимость — за них хозяева всегда краснеют и извиняются. Все собаковладельцы в Германии платят налог — € 24–100 в год. Многие воспринимают его как плату городу за уборку экскрементов их питомцев, но именно это не входит в обязанности коммунальных служб, что очень расстраивает тех, кто собак не держит.

7. Здесь не принято держать в доме только одно животное

Немцы фразу «Всякой твари по паре» воспринимают буквально и считают, что одному питомцу дома скучно, ему нужен друг, поэтому заводят сразу несколько кошек, или собак, или кроликов. «Если я рассказываю, что у меня одна кошка, то меня называют извергом. Как, мол, можно мучить животное одиночеством?» — отмечает русская эмигрантка в блоге.

8. Современным немкам не свойственно заниматься домом и детьми

Многие женщины целиком посвящают себя работе. И хотя по закону родители могут находиться в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, малышей часто отдают в ясли с 6 месяцев. Можно рассмотреть другой вариант: «Мы пользуемся услугами „дневной мамы“. Это няня, у которой в группе может быть до 5 детей. Наша няня переоборудовала собственный дом, сад переделала в детскую площадку. Ребенок воспринимает ее как родственницу. Она также проходит обучение разным методам воспитания и практикует их. Несколько раз у нас был „месяц без игрушек“: дети играли только обычными вещами типа корзины для белья, картонными коробками или прищепками. А еще они выполняют всякие упражнения, развивающие моторику, занимаются выращиванием растений, совместным приготовлением еды».

9. Если идешь в гости к немецким друзьям, то лучше поесть дома

На празднование дня рождения на стол могут поставить макароны с картофельным салатом или пиво с чипсами. У немцев можно прийти на так называемую Abrissparty — вечеринку по случаю переезда в другую квартиру, на которую зовут чуть ли не за месяц, и обнаружить там много алкоголя и ни крошки еды.

10. Бронирование лежаков в отпуске — почти национальный вид спорта

Считается, что именно немецкие туристы придумали с самого утра класть полотенце на лежак, чтобы занять его. Из-за этого другим отдыхающим приходится искать другое место. Примечательно, что, оставив полотенце, путешественники отправляются на завтрак, на экскурсию или шопинг, напрочь забыв о занятом месте. «Ни одна нация в мире больше не «забивает» место на шезлонге с ночи или самого раннего утра полотенцами, когда все остальные люди еще спят. При этом вдоль всего бассейна стоят таблички с вежливыми надписями: «Пожалуйста, не резервируйте места!», — отметила девушка в своем рассказе о привычках немцев.

11. Каждый немец в среднем расходует 241 кг бумаги в год, что делает Германию одним из крупнейших потребителей этого товара в мире

Местные жители убеждены: надежнее всего иметь листок с копией документа — тогда все будет в порядке. Электронных сайтов, которые упрощают бюрократические процессы, тут нет, и за каждой справкой нужно идти в определенную организацию. Даже чтобы купить простую сим-карту в этой стране, необходимо позвонить в службу поддержки по видеосвязи, сообщить им свои данные, показать паспорт, ответить на вопросы. И только через несколько часов вы сможете совершать звонки. Деньги с карты на карту переводятся несколько часов, а если перевод осуществляется в воскресенье, то он займет сутки.

12. Здесь не принято приглашать домой ни друзей, ни коллег, ни тем более посторонних людей

Заседания на кухне с чашкой чая и беседами о жизни — это точно не про немцев. Здесь так не делают — никто даже не подумает назначить встречу у себя дома. Зачем, если можно сходить в кафе или ресторан? А дом — частная территория, и немцы не любят пускать туда людей извне.

13. Существуют правила поведения в очереди в супермаркете

Если вы оказались перед кассой с полной корзиной покупок, а за вами занял очередь человек с 1–2 продуктами в руках, то его принято пропустить вперед. Обычно за ним выстраивается еще целый ряд людей, умоляющих пропустить их тоже, чтобы не ждать, пока вы оплатите свою огромную тележку с товарами.

14. Детей в садик одевают в грязное

Если в садике среди играющих детишек вы вдруг замечаете хорошо одетых отпрысков, можете не сомневаться: это не немецкие дети. По этому поводу русская девушка рассказала историю: «Моя невестка нашла в секонд-хенде детскую майку, а та с пятном на весь живот! Невестка брать такую отказалась. На это продавщица-немка искренне удивилась и сказала: «Ну вам же в садик? А какая разница, ведь вечером домой все равно вернется хрюшка, а не ребенок?»

15. Дети в Германии не всегда выглядят аккуратно

В школах и садах нет формы, все дети ходят в джинсах и футболках. Девочки часто не причесаны — даже волосы, собранные в хвост, у них редкость. Это связано с тем, что детей с ранних лет учат самостоятельности: они должны сами одеваться, приводить себя в порядок. Родители не забирают детей из школы, если та находится недалеко от дома. Даже младшие школьники нередко возвращаются домой самостоятельно.

16. В детских садах все чаще встречаются воспитатели-мужчины

«Усатые няни» есть почти в каждом заведении. Немцы уверены: воспитатели-мужчины справляются со своими обязанностями не хуже коллег женского пола, кроме того, «мужская рука» просто необходима ребятам, которых мамы воспитывают одни. Пользователь Pikabu поделился опытом посещения садика в Германии: «У нас в группе воспитатель — бородатый здоровенный дядя, фанат тяжелого рока, и дети его обожают. В соседней группе тоже один воспитатель — парень. Он играет детям на гитаре, катается с ними с горки».

17. Страховка бывает разной, но она есть у всех

Причина, по которой все страхуются, — очень высокая стоимость медицинских услуг. Особенно это актуально для беременных женщин, так как страховка тут покрывает подготовку к родам, курсы для молодых родителей, курсы грудного вскармливания, роды любой сложности, последующие процедуры и визиты акушерки. Туристическая страховка может повлиять и на ваш досуг в отпуске: «Моя свекровь живет в Германии. Однажды мы с мужем приехали к ней в гости. В один вечер мы хотели пойти поиграть в волейбол с новыми знакомыми, но мама мужа не отпустила нас, так как мы бы не получили компенсацию расходов на больницу в случае травмы».

18. В общественных саунах можно находиться без одежды. Так делает абсолютное большинство немцев

В бане можно завернуться в полотенце, но местные жители и этого не делают, так как считается, что потеть без одежды куда гигиеничнее, чем в ней. Неопытные туристы рискуют получить культурный шок, тем более что сауны здесь не делятся на мужские и женские. Еще одно правило: все посетители обязаны сидеть на простынях или полотенцах, тело не должно касаться скамейки. Иначе могут сделать замечание.

19. В Германии легко получить лжебольничный и со спокойной душой не ходить на работу

Чтобы получить освобождение от работы, можно просто прийти к врачу и симулировать пару простудных симптомов. Врачи часто смотрят на это сквозь пальцы и даже спрашивают, на сколько дней его дать. Однако при частом подобном отлынивании есть противодействие: начальник может нанять независимого врача для постановки диагноза. Это происходит тогда, когда конфликт уже перерос в открытую фазу, — стороны даже могут привлечь адвокатов. Зная такую особенность сотрудников, хозяин консалтинговой фирмы Лассе Райнганс запустил эксперимент: сократил рабочий день со стандартных 8 до 5 часов, сохранив работникам зарплату и отпуска, но ввел ограничения на использование смартфонов, посещение соцсетей и «светские беседы» в рабочее время. От этого работа фирмы стала эффективнее, а сотрудники от графика с 8:00 до 13:00 — только счастливее: конечно, те же задачи, та же зарплата, в час дня идешь домой, а весь день еще впереди.

20. Немцы покупают рабочее время за деньги

В Германии ведется тщательный учет времени, проведенного в офисе. Часы переработок можно копить и даже покупать у фирмы за реальные деньги. Годовой бонус обычно составляет 3–4 месячные зарплаты. Но многие не берут весь бонус деньгами, а «покупают» время за € 2–5 тыс.: в будущем это поможет уйти раньше на пенсию. Пользователь Pikabu пояснил, как это работает: «Если перерабатывать каждую неделю 2 часа, то за год накопится, скажем, 90 часов. С бонуса я покупаю еще 100 часов на € 2 800. В итоге на долговременный „счет“ зачисляю себе по 190 часов каждый год. Проработав так 20 лет, я накоплю 3 800 часов и смогу закончить работу раньше на 3 800 часов — то есть уйти в стопроцентно оплачиваемый отпуск на 22 месяца перед пенсией. А если вы увольняетесь из конторы раньше наступления пенсии, то время не пропадает: можно забрать наличные или перевести в фонд нового работодателя».

20. Против нецензурных слов на трансформаторных будках борются с помощью легализации граффити

Администрация разрешила уличным художникам разрисовывать городские трансформаторные будки и распределительные щитки. Условие: рисунок должен быть связан с коммунальными услугами (водой, энергией, светом), а также вписываться в окружающую среду и не носить вульгарный или оскорбляющий характер. Вот что из этого получилось:

21. Ужин здесь называется Abendbrot — «вечерний хлеб»

Бутерброды на ужин здесь едят даже дети от 1 года. Врачи интересуются у молодых мам, перевели ли они уже ребенка на общий стол и ввели ли в рацион... бутерброды. Девушка, которая переехала на ПМЖ в Германию, поделилась своей историей на этот счет: «Муж спросил, что у нас будет на ужин. „Не знаю. Мне бутерброда хватит“, — ответила я. Услышав это, он подошел ближе, положил руки мне на плечи, посмотрел с нежностью прямо в глаза и сказал: „Поздравляю, теперь ты настоящая немка“».

22. В Германии стараются лишний раз не сливать воду в туалете

Немцы экономны и рациональны во всем, поэтому придерживаются правила: если в унитазе оказалось то, что может размножать бактерии и плохо пахнет, то смывать нужно. А если это просто бумажная салфетка, сор с пола или муха, то это можно спокойно оставить до следующего «серьезного» визита.

23. Если немец не занимается спортом, то он хотя бы следит за спортивными новостями

Учитывая благоприятный климат, обилие бесплатных спортплощадок, стадионов и велосипедных дорожек, не заниматься спортом в Германии — это просто преступление. Слишком занятые и ленивые следят за чемпионатами по футболу, теннису, прыжкам на лыжах с трамплина или «Тур де Франс». Не знать о текущих спортивных событиях в стране и мире — признак дурного тона.

24. В стране действует негласное правило: никакого шума в воскресенье

Те, кто в этот день решит делать ремонт, пылесосить или косить газон, непременно нарвутся на замечания соседей. Причем никого не волнует, что для многих воскресенье — единственный выходной день, когда можно было бы заняться домашними делами. В остальные дни тоже есть установленные часы тишины: в зависимости от городов шумные дела нужно прекращать в периоды 13:00 — 15:00 и 22:00 — 7:00.

Бонус: в Германии цветет сакура

Вам доводилось общаться с немцами? Или, может, вы слышали мнение других путешественников о жизни в Германии?