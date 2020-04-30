20 странных растений, которые природа создала, будто развлекаясь

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Австралийский ученый по фамилии Чапман (A. D. Chapman) считает, что общее число современных видов цветковых растений на Земле составляет 352 тыс. Причем среди них только одних орхидей приблизительно 28 тыс. разновидностей. Поэтому неудивительно, что среди подобного многообразия цветков встречаются такие, которые своим внешним видом напоминают обезьян, уток, попугаев и даже Дарта Вейдера.

Мы в AdMe.ru углубились в ароматный мир цветов и узнали, какие из них не хотят быть похожими на классические ромашки, герберы и розы. А в конце вы увидите петунии, от которых растает сердце любого садовода.

Ангулоя (также "Спящий младенец", "Младенец в пеленках")

Ятрышник итальянский (также "Ятрышник обезьяний", "Голый человечек")

Орхидея Калания (также "Летящая уточка")

Орхидея Impatiens Bequaertii (также "Танцующие девушки")

Крайне редкое растение, к тому же очень требовательное к условиям выращивания.

Перистерия высокая (также "Орхидея-голубь")

Стапелия (также "Морская звезда")

Орхидея-попугай (также "Недотрога попугайная")

Орхидея Дракула (также "Обезьянья мордочка")

Вот еще несколько обезьяньих орхидей

Психотрия возвышенная (также "Горячие губы", "Цветок-губы", "Губы Хукера")

Кирказон сальвадорский (также "Цветок Дарт Вейдер")

Кальцеолярия одноцветковая (также "Счастливый инопланетянин")

Офрис насекомоносная (также "Орхидея-муха")

Глориоза роскошная (также "Огненная лилия", "Тигровый коготь")

Все части этого растения чрезвычайно ядовиты.

Имбирь замечательный (также "Имбирный улей", "Микрофон")

Хойя мясистая

Хирантодендрон пятипалый (также "Рука дьявола")

Орхидея-балерина

Непентес (также "Кувшиночник")

Хищное растение, которое питается насекомыми.

Гиднора африканская (также "Змеиная голова")

Мякоть цветка и семена гидноры съедобны: их едят как животные, так и люди. На Мадагаскаре плоды гидноры считаются одним из вкуснейших лакомств.

Бонус: петуния гибридная Queen of Hearts (также "Сердце королевы") - цветок, который завоюет сердце любого садовода

А у вас дома есть цветы? Какие из них вызывают у вас наибольшее эстетическое наслаждение?