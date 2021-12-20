20 веских доказательств того, что Шри-Ланка — то еще райское местечко

Шри-Ланка — одно из тех мест, которое еще не успели массово облюбовать туристы. Многие из них и вовсе не знают, чем же эта островная страна отличается от соседней Индии. А между прочим, это настоящая жемчужина Южной Азии, с разнообразной природой, древними крепостями и дворцами, а также культурным наследием, которое оставили после себя португальцы, голландцы и англичане.

Мы в AdMe.ru загорелись идеей узнать больше не только о туризме в Шри-Ланке, но и о том, как выглядит там повседневная жизнь. А в бонусе расскажем о вещах, которые необычайно важно иметь при себе, если посещаете эту страну.

«Гуляла по Шри-Ланке и наткнулась на дикий ананас красного цвета. Местные говорят, что он совсем не сладкий и вдобавок горчит»

В Шри-Ланке многие маленькие ресторанчики называют отелями. Поэтому, выбирая себе ночлег, лучше заранее убедиться, что там будет кровать

Не удивляйтесь, в Шри-Ланке это считается традиционным блюдом. Такое печенье называется «Розетта», и есть мнение, что в страну его завезли голландцы

В магазинах Шри-Ланки ценники размещают прямо на продуктах

Сигирия — крепость, построенная в V веке прямо на скале

«Подруга сейчас отдыхает в Шри-Ланке. Вот какое фото она мне прислала»

«Сегодня мне удалось снять двойную радугу и тень от горы Адамов Пик. Мне кажется, такое случается раз в жизни»

«Недавно гостили в таком вот уютном 100-летнем доме»

«Отдыхаю в Шри-Ланке и вчера вот что увидел в одном из магазинов. Будто бы в прошлое вернулся»

«Сегодня утром заметил павлина, залетевшего на чайную плантацию»

«Работал в Шри-Ланке и жил в небольшом отельчике. По утрам этот товарищ приходил четко к завтраку и ждал. Не знаю, как он называется по науке, но колбасу уважает»

Утреннее фото одной из местных уютных улочек

«Путешествовала по Шри-Ланке и случайно наткнулась на это место с купюры»

«Одно из моих самых живописных путешествий на поезде. 7 часов пролетели незаметно»

Обычный день в Шри-Ланке

«Остерегайтесь обезьян. Держите все двери и окна закрытыми».

«В дешевых кафешках случается, что приносят тарелки, обмотанные пищевой пленкой, — это норма. Вероятно, не любят мыть посуду. Немного непривычно, но гениально»

Этот железнодорожный вокзал в поселке Мидигама напоминает декорации к фильму Уэса Андерсона

«Была в Шри-Ланке 3 года назад и до сих пор иногда вспоминаю местные роллы»

Старейшее живое дерево, посаженное человеком, находится в Шри-Ланке. Высадили его в 288 году до н. э.

«Летали с подругой в Шри-Ланку и в парке нашли дерево, которое посадил Юрий Гагарин»

Бонус

Путешественники отмечают, что кухня в Шри-Ланке еще более острая, чем в Индии. И речь даже не о блюдах, которые можно заказать в ресторане местного отеля, а о еде, встречающейся в небольших забегаловках и на столах простых ланкийцев. Даже в самый на вид безобидный салат могут покрошить с десяток видов перцев. А местные в Шри-Ланке довольно добродушные и вполне могут позвать в гости на ужин. В этом случае верхом безрассудства будет считаться отсутствие в вашей походной аптечке запаса средств от изжоги, проблем с печенью и поджелудочной. Коме того, есть нужно предельно аккуратно. Новое блюдо берите небольшими кусочками и долго пережевывайте, потому что некоторые перцы долго раскрывают вкус. В случае чего выплевывайте без раздумий.