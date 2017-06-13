20 вещей, которые возможны только в Чехии

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Мы путешествуем для того, чтобы набраться новых впечатлений и эмоций. И в каждой стране нас поджидают свои любопытные детали и незабываемый колорит. AdMe.ru собрал некоторые примечательные особенности жизни в Чехии, узнав о которых вы непременно захотите рвануть туда ближайшим рейсом.

Чешский — очень понятный язык. Но иногда все же могут возникнуть недоразумения.

В замке Шпилберк (Брно) козы-скалолазы троллят удивленных туристов.

В горах Чехии построили 55-метровую смотровую площадку. Видимо, просто взобраться на гору местным жителям неинтересно.

Только в Чехии можно найти самые честные памятники. Например, памятник Подхалимству.

А так выглядит роскошная яхта президента Чехии. Телохранители тоже тут.

Чехия — любимица кинорежиссеров. Именно здесь снимали «Миссия невыполнима», «Казино „Рояль“» и другие известные фильмы.

В Чехии есть все, что нужно.

Таверны, сохранившиеся со времен Средневековья, всегда рады предложить блюда национальной кухни и, конечно же, пиво. Реки пива!

Пива здесь столько, что чехи принимают в нем ванну.

А в Брно можно встретить вот такие трамваи.

В Пасху приходит время для зеленого пива. Не спрашивайте, все равно никто не знает его тайный ингредиент.

Кажется, только в Чехии можно запросто умереть от обжорства.

Потому что только разновидностей трдельника, традиционной выпечки чехов, тут огромное количество.

Чехи — те еще модники. Например, именно здесь возник «модный» тренд носить мужские сандалии с носками.

В этой удивительной стране знают самые эффективные способы борьбы с нарушителями.

Чехи — натуры романтичные: ежегодно 1 мая они целуют свою половинку под цветущей вишней.

Чехия может напугать неподготовленных туристов своими мистическими архитектурными объектами. Такими, как эта заброшенная церковь Святого Георгия в деревне Лукова, например.

В этой стране очень любят шоколад. Но порой его разновидности вызывают недоумение.

И все-таки Чехия — сказочная страна. Достаточно посмотреть, какой открывается вид на границе с Германией!