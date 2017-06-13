20 вещей, которые возможны только в Чехии
Мы путешествуем для того, чтобы набраться новых впечатлений и эмоций. И в каждой стране нас поджидают свои любопытные детали и незабываемый колорит.
AdMe.ru собрал некоторые примечательные особенности жизни в Чехии, узнав о которых вы непременно захотите рвануть туда ближайшим рейсом.
Чешский — очень понятный язык. Но иногда все же могут возникнуть недоразумения.
В замке Шпилберк (Брно) козы-скалолазы троллят удивленных туристов.
В горах Чехии построили 55-метровую смотровую площадку. Видимо, просто взобраться на гору местным жителям неинтересно.
Только в Чехии можно найти самые честные памятники. Например, памятник Подхалимству.
А так выглядит роскошная яхта президента Чехии. Телохранители тоже тут.
Чехия — любимица кинорежиссеров. Именно здесь снимали «Миссия невыполнима», «Казино „Рояль“» и другие известные фильмы.
В Чехии есть все, что нужно.
Таверны, сохранившиеся со времен Средневековья, всегда рады предложить блюда национальной кухни и, конечно же, пиво. Реки пива!
Пива здесь столько, что чехи принимают в нем ванну.
А в Брно можно встретить вот такие трамваи.
В Пасху приходит время для зеленого пива. Не спрашивайте, все равно никто не знает его тайный ингредиент.
Кажется, только в Чехии можно запросто умереть от обжорства.
Потому что только разновидностей трдельника, традиционной выпечки чехов, тут огромное количество.
Чехи — те еще модники. Например, именно здесь возник «модный» тренд носить мужские сандалии с носками.
В этой удивительной стране знают самые эффективные способы борьбы с нарушителями.
Чехи — натуры романтичные: ежегодно 1 мая они целуют свою половинку под цветущей вишней.
Чехия может напугать неподготовленных туристов своими мистическими архитектурными объектами. Такими, как эта заброшенная церковь Святого Георгия в деревне Лукова, например.
В этой стране очень любят шоколад. Но порой его разновидности вызывают недоумение.
И все-таки Чехия — сказочная страна. Достаточно посмотреть, какой открывается вид на границе с Германией!
Фото на превью TUBS/wikimedia