20+ вещей, которые в Южной Корее считаются привычными, а туристы делают от них глаза по пять рублей

Романтические отношения в Южной Корее развиваются в том числе в мессенджерах. Местные придают виртуальному общению большое значение: если любимый человек не отвечает на сообщения несколько часов (а то и целый день!), они начинают подозревать его в неверности и предъявлять претензии.

Дело в том, что некоторая часть молодых людей и девушек не отличается серьезностью. При наличии партнера они могут позволить себе краткосрочные связи и знакомства в ночных клубах. Этим и объясняется пристальное внимание к поведению возлюбленного в мессенджерах и к скорости ответов на сообщения.