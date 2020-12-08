20+ вещей, которые в Южной Корее считаются привычными, а туристы делают от них глаза по пять рублей
Иностранцы недаром округляют глаза, когда впервые попадают в Южную Корею. Коренные жители вешают на дверь засушенную рыбу и смело сочетают шлепанцы с ультрамодными вещами, а найти дезодорант здесь целая проблема. Съездить на юг Корейского полуострова — все равно что слетать в космос.
AdMe.ru перечитал тысячи отзывов туристов и самих корейцев и готов поведать о том, как живут в этой небольшой, но очень оригинальной стране.
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В Стране утренней свежести развито чувство локтя, местные привыкли делиться друг с другом, в том числе и едой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в ресторане или кафе друзья то и дело запускают руку друг к другу в тарелку и пробуют, что же кому принесли.
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Корейцы — известные модники, за трендами следят не только девушки, но и парни тоже. Кстати, многие из них любят надевать то, от чего весь остальной мир воротит нос, например носки в сочетании с сандалиями. Этим грешат даже айдолы, в числе которых участник популярного бойз-бенда BTS.
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После родов новоиспеченных корейских мамочек кормят блюдом под названием «миёккук». Это суп из морских водорослей, содержащих йод, кальций и железо. Целебный суп улучшает состояние роженицы и восполняет энергию. Его также принято есть в день рождения на завтрак — как напоминание о том, через какие трудности прошла мать, чтобы произвести ребенка на свет.
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Подавать и принимать наличные или платежные карты принято двумя руками — так жители Кореи выражают уважение продавцу, работнику банка или кому-то еще. Вручать деньги одной рукой считается не очень приличным.
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Чаевые не только не являются обязательными, но даже могут оскорбить официанта. Работа по обслуживанию гостей высоко оплачивается в Стране утренней свежести, поэтому дополнительное вознаграждение может быть неверно расценено, и есть вероятность оставить осадок не только у официанта, но и у окружающих.
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Романтические отношения в Южной Корее развиваются в том числе в мессенджерах. Местные придают виртуальному общению большое значение: если любимый человек не отвечает на сообщения несколько часов (а то и целый день!), они начинают подозревать его в неверности и предъявлять претензии.
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Дело в том, что некоторая часть молодых людей и девушек не отличается серьезностью. При наличии партнера они могут позволить себе краткосрочные связи и знакомства в ночных клубах. Этим и объясняется пристальное внимание к поведению возлюбленного в мессенджерах и к скорости ответов на сообщения.
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Как понять, что у влюбленных серьезные отношения? В этом снова поможет интернет. В мессенджере KakaoTalk у корейцев хранятся контакты друзей, коллег, родственников и других людей из круга общения. Если у пары все серьезно, каждый ставит на аватар в мессенджере фото любимого. Таким образом он демонстрирует остальным силу своих чувств.
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Популярный корейский жест при общении — имитация удара. Обычно это такая реакция, которая следует в ответ на неудачную шутку, или же выражение недовольства. Однако удара после этого не происходит.
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В быту корейцы практически не пользуются ножом. Чаще его заменяют обычные столовые ножницы: ими режут мясо, рыбу и другие продукты.
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Эмигранты и туристы, приехавшие в Корею, часто сталкиваются со следующей проблемой: в продаже трудно найти дезодорант. Для этого приходится обойти несколько магазинов и супермаркетов. Однако корейские дезодоранты не такие сильные, чем те, к которым мы привыкли.
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Дело в том, что у местных просто нет необходимости пользоваться этим средством. Не так давно у азиатов (в том числе корейцев) был обнаружен ген, благодаря которому в подмышечных впадинах вырабатывается недостаточно вещества для питания бактерий. Последние и вызывают неприятный запах.
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Если неосведомленный турист решит поболтать по телефону, находясь в метро или в автобусе, он наверняка поймает на себе возмущенные взгляды. Принимать телефонные звонки в общественном транспорте считается грубым, ведь многие едут с работы или на работу и хотят немного вздремнуть.
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Еще несколько лет назад посещение заведений в одиночку считалось чем-то постыдным. Можно было с легкостью вызвать у окружающих взгляды жалости, удивления и даже насмешки. Все потому, что в корейском обществе очень развита система иерархических взаимоотношений, которую жители изо всех сил поддерживают. Одиночку могли запросто посчитать изгоем или неудачником, а в некоторых заведениях обслуживали компании из 2 человек и более.
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Сегодня ситуация изменилась и для ужина или обеда в гордом одиночестве есть даже специальное слово — «хонбап». Этот тренд изменил пищевые привычки корейцев: блюда, которые можно съесть одному, например онигири, становятся гораздо популярнее. Также появляются заведения, рассчитанные на одиноких едоков.
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Корейцы снимают обувь не только дома, но и в общественных местах. Люди, сидящие в ресторане, караоке или даже транспорте без обуви, — вполне обычная картина в городах Южной Кореи.
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Если кореец за соседним столиком в кафешке или ресторане не в меру шумно ест, знайте: ему очень понравилось блюдо. Это считается лучшим комплиментом повару. Поэтому нет ничего дурного в том, чтобы громко жевать, хлюпать и причмокивать во время еды.
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Здесь есть особый вид человеческих взаимоотношений — скиншип (от англ. skin — «кожа»). За этим словом скрываются платонические отношения между близкими друзьями одного пола. Взять за руку, обнять или поцеловать — такие отношения не имеют интимного подтекста и воспринимаются как знак особого доверия и дружеского расположения.
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Разговаривать за трапезой (в том числе и с набитым ртом) тоже в порядке вещей. А вот если вас о чем-то спросили, а вы не ответили из-за того, что были заняты едой, вас могут неправильно понять.
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Иногда в метро, кафе или на прогулке можно увидеть девушек с бигуди на челке. Ритм жизни в Корее довольно быстрый, а внешний вид имеет большое значение, так что девушки стараются успеть сделать дела и поддерживать привлекательный внешний вид.
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Корейцы отличаются прямотой суждений. Они не моргнув глазом сообщат любимому, другу или знакомому, что сегодня тот выглядит не очень хорошо. Если же кореец получил пищевое отравление или ему понадобилось отойти по нужде, он расскажет об этом в красочных выражениях, не стесняясь физиологических подробностей. Более того, он не станет выбирать время, когда сообщить такие вещи, и запросто может рассказать это прямо за обедом.
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При открытии нового заведения на косяк над дверью вешают засушенную рыбу, обернутую бинтом. Считается, что такой нетривиальный талисман принесет финансовое благополучие, а также удачу и процветание бизнесу.
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Корейцы и кореянки не просто так одержимы внешностью: от нее в значительной мере зависит успех на работе и в личной жизни. У людей, которые выглядят мило и улыбаются, больше шансов получить бесплатно комплименты от заведений.
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Работодатель обращает внимание на внешность потенциального сотрудника и нередко судит по ней о человеческих качествах. Например, полных людей могут счесть ленивыми, а стройных, напротив, трудолюбивыми. Некоторые корейцы даже посещают косметолога, перед тем как сделать фото для резюме.
Какую из этих деталей вы бы с радостью внедрили в свой быт? А к какой никогда не смогли бы привыкнуть? Почему?