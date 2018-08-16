20+ вещей, которые мы всегда хотели узнать у проводника поезда, но стеснялись об этом спросить

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Поездами в нашей стране каждый год ездят более 1 млн человек. Поезд — это особый колорит: стук колес, кружка чая в подстаканнике, задушевные разговоры. Проводник из Ростова-на-Дону Дмитрий Софьянников в своем аккаунте в Twitter рассказал, как выглядит железная дорога «с обратной стороны». Сколько получает проводник, в каком вагоне лучше не ехать и почему вам всегда предлагают купить чай — вот лишь некоторые из вопросов, на которые он ответил.

Мы в AdMe.ru почерпнули для себя много нового, и некоторые вещи изменили наше представление о поездах. Самыми полезными и интересными открытиями мы хотим поделиться с вами.

Полезные бонусы, о которых вы не знали

В новых вагонах у проводника есть холодильничек. Он предназначен для перевозки детского питания, но если попросить, то проводник может положить туда и ваши продукты.

Вы не обязаны сдавать постельное белье проводнику, когда выходите на своей станции. И проводник не может заставить вас отнеси ему комплект белья, максимум — за полчаса быть готовым к выходу.

В летний период можно очень дешево ездить на дальние расстояния в хороших вагонах. Скидки на верхнюю полку в купе — 50 %: можно и сэкономить, и избавить себя от плацкарт и постоянной ходьбы по вагону.

Влажная уборка должна производиться минимум 2 раза в день, сухая — по мере загрязнения вагона, но не меньше 2 раз. Во многих случаях слишком частая влажная уборка вагона проводником приводит лишь к взлету пыли снизу вверх, поэтому проводники не свиньи, это особенности эксплуатации. Исключение — в дождь, это страшный сон проводника: пол моется в 3 раза чаще, а тряпку для вытирания ног обычно перешагивают.

Если в туалете капает с потолка — дайте проводнику по шапке: он не проследил, чтобы при заправке вагона вовремя отсоединили шланг, и вагон «перелили».

В купейных вагонах можно перевозить животных.

В старых вагонах в двух тамбурах есть карманы для хранения угля. Там температура ниже, чем по всему составу; если вы везете, например, с севера на юг рыбку, договоритесь с проводником и везите рыбку в этом кармане.

Проводник обязан оказать первую помощь пассажиру, которому стало плохо. Этому специально учат, поэтому не стесняйтесь просить о помощи. На ближайшей крупной станции в вагон уже придут врачи и проведут профессиональный осмотр. Аптечка также прилагается, но в ней нет лекарств — только бинты, марля, пластыри, перчатки, йод. Проводнику запрещено давать пассажирам свои лекарства.

Если вы хотите по-настоящему отблагодарить проводника за поездку, позвоните на горячую линию. Вероятность получения премии вырастет в несколько раз.

Чего не стоит делать в поездах

Про запреты на курение и зарядку гаджетов от розеток в вагоне знают почти все. Чего еще не стоит делать в поезде?

Покупать фрукты, овощи, обеды на небольших станциях у бабушек. Чаще всего такие покупки заканчиваются очередью в туалеты.

Выходить «размяться» на небольших станциях. Проводнику запрещено выпускать людей на станциях, где длительность стоянки менее 5 минут. Отнеситесь с пониманием, не нужно вот этого «да я быстро покурить». Это вопрос безопасности.

Передавать посылки (даже конверты).

Напиваться. Проводник имеет право высадить или даже не пустить в вагон пассажира, который кажется ему слишком пьяным; взять пару подтверждений от свидетелей труда не составит. Будь у него даже самый дорогой билет на самое крутое место.

Срывать стоп-кран. Проводник должен срывать стоп-кран ТОЛЬКО в случае угрозы жизни пассажиров. Во всех остальных случаях составляется акт со штрафом около 5 тысяч. Плюс даже минутный простой поезда на путях обходится в копеечку.

Везти сверхгабаритный багаж.

Пользоваться матрасом без белья. Если вы решили сэкономить и не купить белье, ваш удел — лежать на полочке или гулять по вагону.

Обсуждать с проводниками их работу и организацию-работодателя. По корпоративным правилам, проводнику нельзя обсуждать с пассажирами свою работу, поэтому большинство из них не поддержит ваш разговор о том, какие «РЖД» плохие со старыми вагонами.

Мусорить. Рассовывать и прятать мелкий мусор, раскидывать шелуху от семечек и особенно выкидывать коробки из-под лапши быстрого приготовления в пакет, не слив воду.

Про туалеты

Туалетом во время санитарных зон можно пользоваться, только если надо умыться и почистить зубы, побриться и т. п. Проводник обязан стоять рядом и смотреть, чтобы не использовался унитаз. Если срочно надо сходить ребенку, отказать не имеют права, но в таком случае нельзя нажимать на педаль смыва. Вообще же, санитарные зоны — вещь достаточно условная. При полном вагоне достаточно закрыть туалет за 5 минут до станции и открыть через 5 минут после отправления.

Кидать бумагу в биотуалет нельзя. Такой туалет не чинится в дороге, и будет страдать весь вагон.

Жалоба на грязный туалет у одного проводника губит премии всего состава, поэтому в целом ситуация с чистотой в туалетах сильно улучшилась.

Про окна и кондиционер

3-е и 5-е купе — аварийные выходы, окна там не открываются, поэтому летом в них невыносимо жарко. И ничего не сделаешь, если нет кондиционера. Учитывайте это, если собрались ехать далеко.

Кондиционер в вагоне работает от генератора, который начинает работать только тогда, когда поезд набирает скорость больше 30 км/ч. Именно поэтому поездка по черноморскому побережью (4 часа со скоростью 30–35 км/ч и остановками) превращается в ад.

Зона ответственности проводника — чистый вагон и хороший сервис, если сломался кондиционер и в вагоне жарко, то его максимум — открыть форточки и молиться на ремонтников. В вопросе работы кондиционера проводник на стороне пассажиров: смены длятся 12 часов, и все это время надо быть «по форме».

О работе проводника

Ставка проводника 3-го разряда (студентов) плавает от 75 до 85 рублей в час. Самое интересное, что в учет рабочего времени не идет время стоянок: хоть она 2 минуты, хоть 40. Средняя зарплата студента-проводника — 25–30 тысяч рублей в месяц. Может казаться, что для студента это крутая зарплата, но большая часть денег уходит на то, чтобы просто поесть. С 3-го разряда сдаешь на 4-й — работаешь в двухэтажках и «сименсах», зарплата выше процентов на 15.

Проводники в рейсах моются в туалетах: набирается тазик теплой воды, отрезается донышко от пятилитровки и выливается на себя. В некоторых составах есть услуга — душ в штабном вагоне. Стоит 100–250 рублей, но проводников доходчиво просят не купаться в этом душе.

Проводник перед рейсом должен быть гладко выбрит.

Проводники не едят одни «дошираки», за время работы учатся готовить на титане гречку с мясом, макароны по-флотски, куриный суп, сосиски и салаты. В вагоне-ресторане их могут также покормить с небольшой скидкой.

Вагон-ресторан — отдельная каста. Повара и официанты в нем практически живут, и ночью расстилают постель прямо на полу, потому что больше негде.

План продаж для проводников — грустная реальность. Средний план продаж чайной продукции на пассажира — 25 рублей с человека. Остатки чайной продукции проводник выкупает или продает потом.

Деньги от продажи благотворительных открыток действительно идут в фонд помощи детям. Этим занимается специальный отдел.

Сувенирная продукция и лотереи в плане продаж не учитываются. Также обычно начальник поезда дает лотереи, чаще всего 3 штучки — они уже как бы считаются купленными, поэтому задача проводника — по-любому их продать.

Вода в титане не бесконечная, поэтому нужно всегда следить, чтобы заправляли вагон водой. Электрокипятильник тоже работает только в движении, поэтому нужно особо следить за уровнем воды, потому что можно сжечь ТЭНы.

Летом на многих составах работают студенческие отряды. Большинство из них действительно стараются и работают хорошо, иначе бы их просто не было на составах. Вагонные депо организуют для студентов на лето общежития в старых вагонах на постоянной стоянке.

Ради чего стоит работать проводником

Наблюдать встречи и расставания — это действительно волшебная вещь, ради которой стоит работать проводником. Целые истории пролетают рядом.

Если вы хотите сбросить вес, идите в проводники. По словам Дмитрия, за 3 рабочих лета меньше 15 кг он ни разу не терял.

Работа проводника — место, где можно найти любовь: многие пары начали встречаться, именно будучи напарниками в вагонах.

Хочешь узнать Россию изнутри — добро пожаловать в вагон поезда! Здесь обсуждают всё самые разные слои нашего общества: от маляров до таможенников порта Новороссийск.

Бонус: что же все-таки случится, если в унитаз поезда бросить лом?

А вы пользуетесь поездами? Поделитесь впечатлениями от вашей последней поездки в комментариях.