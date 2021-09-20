20+ вещей, которые можно встретить лишь в Будапеште — городе, где потратишь с гулькин нос, а впечатлений получишь как в Париже
Будапешт знаменит своими термальными источниками, банями-дворцами, музыкальными фестивалями и, конечно же, вкусной и сытной кухней. Часто туристы незаслуженно игнорируют его, предпочитая более знаменитые Париж или Берлин. А зря. Отдохнуть в Будапеште можно очень бюджетно, а впечатлений получить не меньше, чем в столице Франции.
Мы в AdMe.ru по-настоящему увлеклись, разглядывая фотографии Будапешта, сделанные интернет-пользователями.
Знаменитые термальные купальни «Геллерт» в стиле ар-нуво
- Зимним вечером обязательно сходите в горячую купальню на открытом воздухе. Мое самое любимое воспоминание о Будапеште! © saucerjess / Reddit
Типичное местное мороженое
- А на дно вафельного рожка кладут что-то похожее на расплавленную Nutella. © tarasbulba / Reddit
Станция метро «Ракоци тер»
«Отведала традиционные каминные пироги, которые готовятся на вертеле. Мягкие внутри, хрустящие снаружи. Восхитительное открытие!»
- Запах каминного пирога будет преследовать вас на улицах Будапешта, и вы не сможете устоять перед ним. Свежее теплое тесто, мягкое и хрустящее, покрытое корицей и сахаром (или иногда чем-то другим, например какао). © Bernifal / Imgur
А в этом кафе посетителей обслуживают роботы
Хулиганистые мини-скульптуры авторства Михайло Колодко можно встретить в самых неожиданных местах
Плюшевый мишка Тедди — лучший друг Мистера Бина, героя комедийного телесериала в исполнении Роуэна Аткинсона.
«В первый раз, когда мы пришли сюда с семьей, выбрали столик на улице — стояла солнечная погода»
«Допив кофе, мы зашли внутрь, чтобы оплатить счет. И почувствовали себя настоящими глупцами, потому что увидели этот невероятно красивый интерьер».
В Будапеште есть статуя актера Вуди Харрельсона («Настоящий детектив», «Добро пожаловать в Zомбилэнд»)
- На самом деле это статуи воинов династии Арпад в Рыбацком бастионе. © alchemist4444 / Imgur
«Ребята, в местном зоопарке вы можете зайти в вольер ленивца и просто потусоваться с ним»
- Это лучшее селфи из тех, что я видел! © thomastronaut / Imgur
Статуя лейтенанта Коломбо и его собаки
Лангош — типичная уличная еда
Лангош — лепешка, которая жарится в кипящем масле. Подается чаще всего с чесночным соусом, сметаной, сыром.
«Нашел Джейка, воплощающего в жизнь свои мечты стать кирпичом»
Пес Джейк — персонаж мультсериала «Время приключений». Он может принимать различные формы. В одной из серий Джейк говорит, что хочет побыть кирпичом в стене небольшого полуразваленного домика.
Типичный трамвай в Будапеште может остановиться, высадить 150 пассажиров и сорваться с места менее чем за 15 секунд
В Будапеште используются самые длинные в мире трамваи — 53,9 м.
«Трудно не любить добош. Я считаю, что даже плохо приготовленный он все равно будет вкусным»
Добош — традиционный венгерский торт из 6 слоев бисквита с шоколадным кремом и карамельной глазурью.
Здание Западного вокзала было построено под руководством Гюстава Эйфеля. Узнаете стиль?
Пушистик в кошачьем кафе
- Кото-кафе было первым местом, которое я посетил, когда вышел из самолета в аэропорту Будапешта. © Unknown author / Reddit
Огромные буханки
Эти невероятно вкусные штрудели можно съесть, любуясь видом Дуная
Здание венгерского парламента — одно из самых больших в Венгрии. В нем 691 помещение, 29 лестниц и 10 двориков
«Я обожаю гору Геллерт! Площадь с колоннами над водопадом потрясающая»
Будапешт — великолепный город с огромным количеством достопримечательностей и превосходным кофе
Что вам больше всего запомнилось в Будапеште? А если вы там не были, то что хотели бы посетить в первую очередь?