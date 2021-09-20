20+ вещей, которые можно встретить лишь в Будапеште — городе, где потратишь с гулькин нос, а впечатлений получишь как в Париже

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Будапешт знаменит своими термальными источниками, банями-дворцами, музыкальными фестивалями и, конечно же, вкусной и сытной кухней. Часто туристы незаслуженно игнорируют его, предпочитая более знаменитые Париж или Берлин. А зря. Отдохнуть в Будапеште можно очень бюджетно, а впечатлений получить не меньше, чем в столице Франции.

Мы в AdMe.ru по-настоящему увлеклись, разглядывая фотографии Будапешта, сделанные интернет-пользователями.

Знаменитые термальные купальни «Геллерт» в стиле ар-нуво

Зимним вечером обязательно сходите в горячую купальню на открытом воздухе. Мое самое любимое воспоминание о Будапеште! © saucerjess / Reddit

Типичное местное мороженое

А на дно вафельного рожка кладут что-то похожее на расплавленную Nutella. © tarasbulba / Reddit

Станция метро «Ракоци тер»

«Отведала традиционные каминные пироги, которые готовятся на вертеле. Мягкие внутри, хрустящие снаружи. Восхитительное открытие!»

Запах каминного пирога будет преследовать вас на улицах Будапешта, и вы не сможете устоять перед ним. Свежее теплое тесто, мягкое и хрустящее, покрытое корицей и сахаром (или иногда чем-то другим, например какао). © Bernifal / Imgur

А в этом кафе посетителей обслуживают роботы

Хулиганистые мини-скульптуры авторства Михайло Колодко можно встретить в самых неожиданных местах

Плюшевый мишка Тедди — лучший друг Мистера Бина, героя комедийного телесериала в исполнении Роуэна Аткинсона.

«В первый раз, когда мы пришли сюда с семьей, выбрали столик на улице — стояла солнечная погода»

«Допив кофе, мы зашли внутрь, чтобы оплатить счет. И почувствовали себя настоящими глупцами, потому что увидели этот невероятно красивый интерьер».

В Будапеште есть статуя актера Вуди Харрельсона («Настоящий детектив», «Добро пожаловать в Zомбилэнд»)

На самом деле это статуи воинов династии Арпад в Рыбацком бастионе. © alchemist4444 / Imgur

«Ребята, в местном зоопарке вы можете зайти в вольер ленивца и просто потусоваться с ним»

Это лучшее селфи из тех, что я видел! © thomastronaut / Imgur

Статуя лейтенанта Коломбо и его собаки

Лангош — типичная уличная еда

Лангош — лепешка, которая жарится в кипящем масле. Подается чаще всего с чесночным соусом, сметаной, сыром.

«Нашел Джейка, воплощающего в жизнь свои мечты стать кирпичом»

Пес Джейк — персонаж мультсериала «Время приключений». Он может принимать различные формы. В одной из серий Джейк говорит, что хочет побыть кирпичом в стене небольшого полуразваленного домика.

Типичный трамвай в Будапеште может остановиться, высадить 150 пассажиров и сорваться с места менее чем за 15 секунд

В Будапеште используются самые длинные в мире трамваи — 53,9 м.

«Трудно не любить добош. Я считаю, что даже плохо приготовленный он все равно будет вкусным»

Добош — традиционный венгерский торт из 6 слоев бисквита с шоколадным кремом и карамельной глазурью.



Здание Западного вокзала было построено под руководством Гюстава Эйфеля. Узнаете стиль?

Пушистик в кошачьем кафе

Кото-кафе было первым местом, которое я посетил, когда вышел из самолета в аэропорту Будапешта. © Unknown author / Reddit

Огромные буханки

Эти невероятно вкусные штрудели можно съесть, любуясь видом Дуная

Здание венгерского парламента — одно из самых больших в Венгрии. В нем 691 помещение, 29 лестниц и 10 двориков

«Я обожаю гору Геллерт! Площадь с колоннами над водопадом потрясающая»

Будапешт — великолепный город с огромным количеством достопримечательностей и превосходным кофе