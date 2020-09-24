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20+ вещей, которые мало кто видел своими глазами

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В мире есть миллионы вещей, которые 99 % людей никогда не видели своими глазами. А одному проценту сказочно повезло заметить, как облако оставляет свою тень на других облаках, узнать, как изнутри выглядит резервуар танкера для перевозки сжиженного природного газа и на что похожа мята-альбинос.

Мы в AdMe.ru всегда жаждем знаний, и вот 20+ фотографий, которые здорово расширили наш кругозор.

Мякоть этого яблока оказалась тоже красного цвета

© KirasStar / reddit

Кстати, на вкус оно было похоже на обычное красное яблоко. © KirasStar / Reddit

Так выглядит бобровая плотина

© yeet12243 / reddit

Венерина мухоловка поймала осу

© Britsu / reddit

Внутренняя часть резервуара танкера для перевозки сжиженного природного газа. Таких резервуаров на судне 4

© wolf8668 / reddit

Это генетически модифицированные белые кровяные тельца

© sarahjewel / reddit

Это мои удаленные и генетически модифицированные белые кровяные тельца, которые вот-вот вернут обратно. В надежде на то, что это вылечит меня от рака. Это называется «Т-клеточная иммунотерапия». © sarahjewel / Reddit

Вы когда-нибудь видели метровые тубы Pringles?

© unknown_dull_nerd / reddit

Арбуз в виде пирамиды

© ExtensionCover8 / reddit

Я провел небольшое расследование. Кажется, он стоит около $ 750. © ExtensionCover8 / Reddit

Это периодическая таблица Менделеева с образцами элементов

© electricfoxyboy / reddit

У этой молодой особи камбалы полностью прозрачное тело

© AlitaBattlePringleTM / reddit

Во время заката облако оставило тень на облаках

© learnn2fly / reddit

Передняя часть поезда, который счищает снег с путей во время сильных снегопадов

© aso777 / reddit

Мята-альбинос

© AtReply / reddit

Внутренняя сторона надувного матраса

© MrDollyLlama / reddit

Эти трубопроводы в техническом помещении напоминают старую заставку Windows

© f_n_a_ / reddit

Пользователю интернета удалось запечатлеть молнию, которая ударила в холм

© SoFarNotYet / reddit

Скелет черепахи

© winooskiwinter / reddit

Это паспорт сотрудника ООН

© alaskafish / reddit

Черные ватные палочки

© yomamascub / reddit

Так крутится шарик на конце шариковой ручки

Вот как видно дождь с борта самолета

© goldengift23 / reddit

У гусей есть уши!

© WaddlerTheDuck / reddit

Игральная кость в виде шара

© la_ovejaa / reddit

У меня есть такой же шарик. Внутри у него шарик поменьше, который останавливает движение. Его действительно можно использовать как игральную кость. © Johnwayne87 / Reddit

Огонь горит внутри дерева, в которое попала молния

Вы видели когда-нибудь редкие вещи или явления?

Фото на превью KirasStar / reddit
7743314
13k