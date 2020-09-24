20+ вещей, которые мало кто видел своими глазами
В мире есть миллионы вещей, которые 99 % людей никогда не видели своими глазами. А одному проценту сказочно повезло заметить, как облако оставляет свою тень на других облаках, узнать, как изнутри выглядит резервуар танкера для перевозки сжиженного природного газа и на что похожа мята-альбинос.
Мы в AdMe.ru всегда жаждем знаний, и вот 20+ фотографий, которые здорово расширили наш кругозор.
Мякоть этого яблока оказалась тоже красного цвета
Кстати, на вкус оно было похоже на обычное красное яблоко. © KirasStar / Reddit
Так выглядит бобровая плотина
Венерина мухоловка поймала осу
Внутренняя часть резервуара танкера для перевозки сжиженного природного газа. Таких резервуаров на судне 4
Это генетически модифицированные белые кровяные тельца
Это мои удаленные и генетически модифицированные белые кровяные тельца, которые вот-вот вернут обратно. В надежде на то, что это вылечит меня от рака. Это называется «Т-клеточная иммунотерапия». © sarahjewel / Reddit
Вы когда-нибудь видели метровые тубы Pringles?
Арбуз в виде пирамиды
Я провел небольшое расследование. Кажется, он стоит около $ 750. © ExtensionCover8 / Reddit
Это периодическая таблица Менделеева с образцами элементов
У этой молодой особи камбалы полностью прозрачное тело
Во время заката облако оставило тень на облаках
Передняя часть поезда, который счищает снег с путей во время сильных снегопадов
Мята-альбинос
Внутренняя сторона надувного матраса
Эти трубопроводы в техническом помещении напоминают старую заставку Windows
Пользователю интернета удалось запечатлеть молнию, которая ударила в холм
Скелет черепахи
Это паспорт сотрудника ООН
Черные ватные палочки
Так крутится шарик на конце шариковой ручки
Вот как видно дождь с борта самолета
У гусей есть уши!
Игральная кость в виде шара
У меня есть такой же шарик. Внутри у него шарик поменьше, который останавливает движение. Его действительно можно использовать как игральную кость. © Johnwayne87 / Reddit
Огонь горит внутри дерева, в которое попала молния
Вы видели когда-нибудь редкие вещи или явления?