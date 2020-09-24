20+ вещей, которые мало кто видел своими глазами

В мире есть миллионы вещей, которые 99 % людей никогда не видели своими глазами. А одному проценту сказочно повезло заметить, как облако оставляет свою тень на других облаках, узнать, как изнутри выглядит резервуар танкера для перевозки сжиженного природного газа и на что похожа мята-альбинос.

Мы в AdMe.ru всегда жаждем знаний, и вот 20+ фотографий, которые здорово расширили наш кругозор.

Мякоть этого яблока оказалась тоже красного цвета

Кстати, на вкус оно было похоже на обычное красное яблоко. © KirasStar / Reddit

Так выглядит бобровая плотина

Венерина мухоловка поймала осу

Внутренняя часть резервуара танкера для перевозки сжиженного природного газа. Таких резервуаров на судне 4

Это генетически модифицированные белые кровяные тельца

Это мои удаленные и генетически модифицированные белые кровяные тельца, которые вот-вот вернут обратно. В надежде на то, что это вылечит меня от рака. Это называется «Т-клеточная иммунотерапия». © sarahjewel / Reddit

Вы когда-нибудь видели метровые тубы Pringles?

Арбуз в виде пирамиды

Я провел небольшое расследование. Кажется, он стоит около $ 750. © ExtensionCover8 / Reddit

Это периодическая таблица Менделеева с образцами элементов

У этой молодой особи камбалы полностью прозрачное тело

Во время заката облако оставило тень на облаках

Передняя часть поезда, который счищает снег с путей во время сильных снегопадов

Мята-альбинос

Внутренняя сторона надувного матраса

Эти трубопроводы в техническом помещении напоминают старую заставку Windows

Пользователю интернета удалось запечатлеть молнию, которая ударила в холм

Скелет черепахи

Это паспорт сотрудника ООН

Черные ватные палочки

Так крутится шарик на конце шариковой ручки

Вот как видно дождь с борта самолета

У гусей есть уши!

Игральная кость в виде шара

У меня есть такой же шарик. Внутри у него шарик поменьше, который останавливает движение. Его действительно можно использовать как игральную кость. © Johnwayne87 / Reddit

Огонь горит внутри дерева, в которое попала молния