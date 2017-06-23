20 уловок, как сэкономить в путешествии ровно в два раза

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Отличить настоящего путешественника от обычного туриста очень просто: он тратит в поездках столько же, сколько и дома, либо меньше.

AdMe.ru нашел советы самостоятельных путешественников о том, как можно сэкономить в поездке, когда денег мало, а миру увидеть ох как хочется.