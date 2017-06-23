20 уловок, как сэкономить в путешествии ровно в два раза
Отличить настоящего путешественника от обычного туриста очень просто: он тратит в поездках столько же, сколько и дома, либо меньше.
AdMe.ru нашел советы самостоятельных путешественников о том, как можно сэкономить в поездке, когда денег мало, а миру увидеть ох как хочется.
- Начнем с самого известного и попсового лайфхака, который, предупредим, работает не всегда, но все же: некоторые аппараты в Европе принимают двухрублевую монету за € 1, так как по размеру они одинаковые.
- Мало кто знает, но самые дешевые и необычные сувениры нужно искать не в сувенирных магазинах, а в антикварных лавках. Цена там раз в 20 ниже, а вещи — изысканнее, сохранившие настоящий дух времени и культуры.
- Совет из разряда «а-ля Остап Бендер»: если вы представитесь в отеле как журналист National Geographic, Lonely Planet и т. п. — вы моментально получите привилегии в виде угощений, экскурсий, лучших номеров и т. д.
- Кому нужен дешевый интернет в Европе, набирайте в поиске «vodafone internet smart passport». Всего € 3 в сутки — и вы всегда на связи.
- Если вы едете в Индию, захватите с собой какую-нибудь старую справку (на русском языке) с фотографией. Сказав, что это ваш студенческий, с ней вы можете стать обладателем бесплатного или скидочного билета на вход во дворцы, музеи, форты и так далее.
- Хотите бесплатные развлечения, услуги, экскурсии в чужом городе? Гуглите так: «Barcelona for 0 euro», «Paris pour 0 euro» — и найдете всю информацию о бесплатных событиях в городе.
- gransjoy — на этом сайте пользователи оставляют заявки с просьбами купить им или передать от их лица что-либо за границей. Вы можете оказать услугу и при этом заработать.
- Во многих общественных туалетах нужно кинуть монетку при входе. Лайфхак: если нужда застала вас в неподходящее время, а мелочи или вообще денег на руках нет, просто подождите, пока кто-нибудь не выйдет из уличного туалета (а они обычно не пустуют) и зайдите в открытую дверь после него.
Ну а если вы увидели бесплатный туалет, запомните важное для путешественника правило: если есть возможность бесплатно сходить в туалет, но не хочется, все равно нужно заставить себя сходить.
- Лайфхак для полиглотов: зайдите в любое маленькое кафе чуть поодаль от туристических мест. Попросите меню на английском или русском языке и проверьте его на грамотность. Обычно за границей в каждом втором таком кафе ошибки в стиле «цыпленок в табаке» в большом почете. Сделайте добро — предложите подкорректировать меню. В качестве благодарности бесплатный и сытный пир вам обеспечен.
- На замечательнейшем сайте neweuropetours можно найти бесплатные экскурсии по 18 столицам Европы (причем на разных языках).
- Перед путешествием по музейным городам заранее скачайте аудиогиды на свой телефон. Ведь порой без комментариев экспертов очень трудно понять ценность картин, особенно в музеях современного искусства, да и € 5–10 вы точно сэкономите.
- В немецких аэропортах возле стоек Lufthansa можно бесплатно выпить кофе и почитать газеты.
- Проверенный лайфхак: если вы оказались на небольшое время с багажом в чужом городе, а погулять хочется налегке — просто незаметно оставьте его в шкафчиках для хранения в супермаркете. Небольшой чемодан вполне может туда поместиться.
- Если есть возможность заказать в самолете кошерное питание — заказывайте кошерное питание. Порции будут вкуснее, качественнее и даже чуть больше.
- Многие небоскребы располагают не только смотровыми площадками, но и ресторанами на высоте (пример — сингапурский Marina Bay). Гораздо выгоднее сказать на входе, что вы идете в ресторан, и подняться наверх бесплатно. В ресторанах панорама та же, но за деньги вместо входного билета можно поесть. А потом, если там не проверяют, то и подняться на саму смотровую площадку.
- По прибытии в аэропорт берите такси не в зоне прилета, а в зоне отлета. Поймав таксиста, который только что выгрузил улетающих пассажиров, вы можете рассчитывать, что он не успеет просчитать и накрутить новую цену и стоимость поездки до города окажется значительно дешевле.
- Осмотреть достопримечательность, находящуюся в природной зоне, можно бесплатно, если прийти под утро, когда банально некому платить за билет. Например, Ангкор-Ват в Камбодже.
- Запомните: практически в любом музее существует «бесплатный» день. Возможно, это каждое воскресенье/ каждый понедельник/ каждый первый вторник месяца и так далее. Большая вероятность, что вы на них попадете. Обязательно проверяйте эту информацию перед поездкой.
- Если в вашем путешествии дорога занимает большую часть, покупайте билеты на ночные рейсы (любого транспорта). Так вы здорово сэкономите деньги и время.
- Совет для путешествующих парочек: во время бронирования или прямо перед прибытием напишите письмо в отель, что ваше путешествие — это медовый месяц (даже если вы лет 15 уже как женаты, связываться с ЗАГСом никто не станет). Хороший номер и всякие приятности вам обеспечены.
По материалам artkomi, vandrouki, filthybrokefinances