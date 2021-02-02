20 крутейших твитов, в которых полярник рассказывает и показывает, как он провел лето в Антарктиде

Лето — особенное время года на Южном полюсе. Оно начинается 1 декабря. Снег тает, по земле шустро бегут ручейки, а пингвинята гурьбой резвятся на солнышке. И обо всем этом мы узнали от Дениса Мельникова, который улетел в Антарктиду по работе, а теперь рассказывает, как живется ученым на полярной станции.

Мы в AdMe.ru уже писали о приключениях героя в суровом северном краю. А сегодня мы хотели бы рассказать вам, как Денис проводит лето в Антарктиде. И поверьте, это лучшее сочинение на тему, которое только можно себе представить.

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Послушать «птеродактилей» можно здесь: https://twitter.com/Den_Muller/status/1330151768248954882?s=20

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