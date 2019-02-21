20+ туристов рассказали, какие достопримечательности не стоят ваших денег

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Выбор места долгожданного отпуска часто становится почти нерешаемой проблемой: хочется и дешево, и качественно, и чтобы людей поменьше. Этим же вопросом озадачил себя и пользователь Reddit. Он выяснил, какие известные туристические объекты совсем не стоят того, чтобы ехать туда. Недовольных курортами оказалось много.

Мы в AdMe.ru считаем эту информацию полезной и поэтому делимся с вами самыми популярными ответами в ветке, а также несколькими отзывами с сайта TripAdvisor. А в конце статьи докажем, что, несмотря ни на что, любое место может стать настоящим сокровищем для путешественника.

1. Голливудский бульвар (США, Лос-Анджелес)

Ожидание: увидеть голливудскую «Аллею славы» и насладиться величием. Реальность: «Вокруг просто кучи бездомных. И пахнет канализацией».

2. Балкон Джульетты (Италия, Верона)

Ожидание: проникнуться атмосферой шекспировской пьесы, глядя на то самое место, где состоялся знаменитый диалог Ромео и Джульетты. Реальность: «Тысячи туристов втиснулись в узкий проулок поглазеть на балкон. А потом выяснилось, что его построили после того, как была написана пьеса».

3. Стеклянный мост в Большом каньоне (США, Аризона)

Ожидание: неторопливо пройтись по стеклянному мосту, наслаждаясь видом каньона, сделать несколько красивых фотографий и вкусно поесть перед отъездом. Реальность: «Из Лас-Вегаса в каньон добирались несколько часов. За прогулку по мосту взяли $ 30. Чтобы доехать от моста до ближайшего торгового центра, взяли еще $ 30. Фотографировать запретили, камеру с собой никак не пронести, но зато вам с радостью продадут фотоаппарат на самом мосту. Перекусить можно только в одном месте. Там разогревают дешевые консервы в микроволновке и продают втридорога».

4. «Мона Лиза» в Лувре (Франция, Париж)

Ожидание: в деталях рассмотреть портрет и ощутить на себе невероятную силу джокондовской улыбки. Реальность: «Лувр прекрасен, а „Мона Лиза“ — сплошное разочарование. Сама картина малюсенькая, а вокруг нее постоянно стоит толпа туристов. И ничего не разглядеть».

5. Печатная машинка Адольфа Гитлера (США, Алабама)

На фотографии запечатлена похожая печатная машинка. Ожидание: почувствовать энергетику печатной машинки, которой пользовался сам Адольф Гитлер. Увидеть на ней какие-то старинные отметины и отыскать знаки самого воплощения зла. Реальность: «Это просто обычная печатная машинка. Вообще ничего особенного. Хотя на фотографии она выглядела просто вауууу».

6. Плимутский камень (США, Массачусетс)

Ожидание: представить, что этот валун трогали своими руками первые английские поселенцы, которые основали США. Потом впасть в эйфорию от осознания физической близости столь великого исторического события. Реальность: «На самом деле никто даже не знает, настоящий ли это камень и имеет ли он какое-то отношение к первым поселенцам».

7. Музей мороженого (США, Сан-Франциско)

Ожидание: сделать огромное количество ярких, запоминающихся фотографий для инстаграма. Реальность: «Фотографии делают за деньги. А очередь за этими фотографиями просто громадная».

8. Городок Розуэлл (США, Нью-Мексико)

Ожидание: увидеть город, кишащий сумасшедшими учеными и охотниками за пришельцами, и найти пару обломков летающей тарелки. Реальность: «Город крошечный, а людей в нем нет. Здесь десятки магазинов с „инопланетными“ товарами, в которые, кажется, никто не заходит. Выглядит жутко».

9. Аквариум Нешнел (США, Балтимор)

Ожидание: увидеть мерцающий, светло-зеленый аквариум размером с целую многоэтажку и красивых рыб внутри. Возможно, даже пару акул. Реальность: «Аквариум находится в подвале какого-то государственного учреждения. Там темно, ничего не видно и запах просто отвратительный».

10. Музей пыток (Нидерланды, Амстердам)

Так выглядит вход в музей. Ожидание: увидеть огромное количество устройств для пыток и проникнуться атмосферой жуткого Средневековья. Реальность: «В Амстердаме повсюду реклама этого музея. Если вы хотите туда попасть, предупреждаю: все жутко однообразно. Все пытки одинаковые. Ничего реально стоящего там нет».

11. Гора Рашмор (США, Южная Дакота)

Ожидание: разглядеть лица всех 4 президентов и прочувствовать, сколько сил и времени было вложено в создание этого барельефа. Реальность: «Вообще ничего необычного. Выглядит точно так же, как и на любой фотографии в интернете. Подойти ближе, чтобы рассмотреть, почти невозможно».

12. Атлантик-Сити (США)

Ожидание: побродить по ночному городу, наслаждаясь огоньками многочисленных казино. Реальность: «Я живу в Атлантик-Сити. Поражаюсь тем людям, которые приезжают сюда в отпуск. Здесь есть всего несколько казино и стрип-клубов. А если вы вдруг вздумаете свернуть с главной улицы, на которой они находятся, то попадете в настоящие трущобы».

13. Дейтона-Бич (США, Флорида)

Ожидание: валяться на белом песке, купаться в океане и просто наслаждаться жизнью в курортном городке. Реальность: «Во-первых, там постоянные карнавалы. Во-вторых, огромное количество уличных проповедников и бездомных подростков. Сам пляж пахнет сигаретами, пивом, бензином и грязными ногами».

14. Горящий город Сентрейлия (США, Пенсильвания)

Ожидание: увидеть задымленный или даже полыхающий город, встретиться с местными жителями и услышать пару-тройку мистических историй. Реальность: «В этом городе с 1962 года горит подземный пожар. Звучит впечатляюще, да? На самом деле там нет ни людей, ни огня. Зато полно граффити и несколько трасс для квадроциклов».

15. Стоунхендж (Великобритания, Уилтшир)

Ожидание: ощутить магическое притяжение конструкции, прочувствовать языческие корни и сделать кучу красивых снимков. Реальность: «От Лондона добираться целых 2 часа. И все ради того, чтобы сделать 1 (!) фотографию».

16. Писающий мальчик (Бельгия, Брюссель)

Ожидание: рассмотреть статую со всех сторон, сфотографироваться рядом с ней. Реальность: «Брюссель — потрясающий город! Но... думая о писающем мальчике, вы представляете нечто из ряда вон выходящее, нечто удивительное. Пока не увидите это вживую. Маленькая улочка, вокруг статуи огромное количество туристов и местных жителей. Его почти и не видно! В праздники вместо воды льется алкоголь, и все пытаются заполнить стаканчики или даже бутылки».

17. Рождественская елка в Рокфеллеровском центре (США, Манхэттен)

Ожидание: насладиться видом одной из самых больших елок в мире и, конечно же, сделать несколько по-домашнему теплых фоток для инстаграма. Реальность: «В центре было так много людей, что мы никак не могли подойти к елке. А как только нам удалось приблизиться, стало понятно: единственное наслаждение — это сделать фотку на память. Так вот, на память у меня остался только стресс!»

18. Эйфелева башня (Франция, Париж)

Ожидание: ощутить силу самого романтического места в мире. Разглядеть всю Францию с высоты птичьего полета. Реальность: «Я всю жизнь мечтала о поездке в Париж! Но... здесь столько очередей! Сама башня выглядит просто конструкцией из стальных балок. Вид сверху открывается точно такой же, как и с любого высокоэтажного здания. Зато весь день был потрачен на „восхождение“, потому что желающих было очень-очень много». @Eilya2012

19. Колизей (Италия, Рим)

Ожидание: спокойно созерцать великую историческую мощь амфитеатра Флавиев, представляя себе гладиаторские бои. Реальность: «Во-первых, длинная очередь у входа. А в этой очереди ходят работники Колизея, которые пытаются продать вам билеты в очередь поближе, просто чтобы содрать с вас еще немного денег. Во-вторых, мне было очень-очень стыдно видеть такое историческое место в таком запущенном состоянии. Везде грязь, мусор и выплюнутые жвачки. К тому же там повсюду ходят местные торгаши, которые пытаются впихнуть вам всякую рухлядь.» @SimpleLad1

20. Пирамиды Гизы (Египет, Каир)

Ожидание: увидеть в лучах сияющего солнца ослепительные пирамиды, представить, как у вдоха в них сидят древние прекрасные сфинксы. Реальность: «Пирамиды великолепны — дух захватывает. Но огромное количество людей пыталось нам что-то продать — едва ли не обманом. Некоторые из них говорили, что работают на правительство, и требовали с нас деньги». @PaulArts

21. Тадж-Махал (Индия, Агра)

Ожидание: долго идти по каменной широченной дороге, приближаясь к воротам мечети. Чувствовать, как сердце замирает от восторга. Реальность: «Во-первых, идете к кассе через толпы гуляющих коров и бродячих псов. По пути наступаете на какашки этих же коров и псов. Если вы иностранец, то платите за билет в 20 раз больше местного. Потом вас ждет давка и злые охранники, которые агрессивно пытаются сдержать наплыв туристов. Если у вас есть маленькие дети, они будут плакать. А вот внутри красиво. Впечатляет». @Longreach747

Бонус: сколько людей — столько и мнений

Автор этой статьи давно мечтала о Брюгге. Пересмотрев фильм раз, наверное, 10, я составила маршрут и по ночам во сне гуляла по узким улочкам пряничного города, а днем работала, экономила на многом и искала дешевые билеты. И вот он, Брюгге: полчища суетливых туристов, высокие цены, пронизывающий ветер и непрекращающийся дождь. И тут же резные фасады домиков, похожие на декорации к сказке, полупустые (если отойти от центра на пару кварталов) мощеные улочки и какая-то тягучая безмятежность. И уверенность в том, что именно так выглядит счастье, пусть даже за шиворот тебе капает дождь. Все зависит от того, под каким углом смотреть на жизнь. Например, эти ребята бывали в тех местах, которые так не понравились другим людям, и вот что они говорят: Эйфелева башня. «После часа ожидания (стояли в очереди) это наконец свершилось! Мы поднялись на башню. Это было перед самым закрытием, и туристов уже почти не осталось. Так мы просто наслаждались одиночеством и созерцанием Парижа». @264mguler

«После часа ожидания (стояли в очереди) это наконец свершилось! Мы поднялись на башню. Это было перед самым закрытием, и туристов уже почти не осталось. Так мы просто наслаждались одиночеством и созерцанием Парижа». @264mguler Колизей. «Сама возможность походить по Колизею прекрасна. Меня очень поразила эта постройка — настоящий инженерный подвиг! Лучше всего гулять там днем, когда все хорошо видно. Единственное, остерегайтесь покупать билет у уличных продавцов — берите только в кассе». @gmlmartin

«Сама возможность походить по Колизею прекрасна. Меня очень поразила эта постройка — настоящий инженерный подвиг! Лучше всего гулять там днем, когда все хорошо видно. Единственное, остерегайтесь покупать билет у уличных продавцов — берите только в кассе». @gmlmartin Тадж-Махал. «От этого места я ждал много. И все оправдалось. Думаю, не последнюю роль сыграла прекрасная погода. Билеты мы покупали в 6 утра — очереди практически не было». @acetripping

А вы как думаете, отпуском надо наслаждаться, несмотря ни на что, или все-таки можно позволить себе быть недовольным?