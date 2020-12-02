20+ традиций разных народов, которые надо знать, чтобы не попасть впросак

Тяжело объяснить иностранцам, почему у нас принято присаживаться перед дальней дорогой и зачем хранить дома пакет с пакетами. Кажется, что эти обычаи закладываются в нас еще при рождении на генетическом уровне. И если к своим странностям мы уже привыкли и не видим в них ничего необычного, то культурные особенности жителей других стран могут вызывать ряд вопросов.