20+ традиций разных народов, которые надо знать, чтобы не попасть впросак
Тяжело объяснить иностранцам, почему у нас принято присаживаться перед дальней дорогой и зачем хранить дома пакет с пакетами. Кажется, что эти обычаи закладываются в нас еще при рождении на генетическом уровне. И если к своим странностям мы уже привыкли и не видим в них ничего необычного, то культурные особенности жителей других стран могут вызывать ряд вопросов.
AdMe.ru отправился в онлайн-кругосветку, чтобы выяснить, какие еще уникальные обычаи существуют за пределами нашей страны.
Быт
- Отсутствие штор на окнах, выходящих на проходную улицу. Каждый может заглянуть в ваш дом и увидеть, чем вы там занимаетесь (Нидерланды). © Cocojambo007 / Reddit
- В Южной Корее нельзя писать свое имя красным цветом, так как красные чернила предназначены для написания имени умершего. © unknown / Reddit
- Швейцарцы всегда скрывают подробности своей личной жизни, но для них совершенно нормально рассекретить всю информацию, чтобы снять квартиру. Например, предъявить банковские выписки, квитанции о заработной плате, паспорта, личные документы, разрешения и т. д. Я даже слышал о людях, отправляющих медицинские справки и результаты УЗИ, чтобы получить «преимущество». © huazzy / Reddit
- В настоящее время проживаю в Китае. Вместо подгузников многие дети, где бы они ни находились, ходят в туалет просто через прорезь в штанах. Я иду по улице и вижу, как малыш приседает прямо передо мной. © chenglish / Reddit
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Я понятия не имею почему, но подростки в моей стране (Вьетнам) любят поливать все острым соусом. Например, пиццу, чипсы, картошку фри, спагетти, рис, гамбургеры — в общем, все, что вы только можете придумать. © unknown / Reddit
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Ежедневно пользуюсь несколькими иностранными языками, даже не задумываясь об этом. Живя в Люксембурге, вы постоянно переключаетесь с люксембургского на французский, немецкий и английский. Это настолько укоренилось в нашей культуре, что правительственные сайты часто размещают некоторые фразы на разных языках. Потому что создатель сайта даже не задумывается над тем, что он меняет языки, и считается, что все понятно. © Priamosish / Reddit
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А мы кладем чипсы в бургеры (Великобритания). © abrasive_asparagus / Reddit
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Жители Бразилии выбрасывают туалетную бумагу в мусорное ведро, а не в унитаз. Кроме того, большинство людей — фанаты футбола (это очень раздражает тех, кто считает футбол скучным). © I_like_tangos / Reddit
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Мы закапываем пищу и готовим ее в земле (Новая Зеландия). Это традиционный способ готовки у народности маори, и у такой еды потрясающий вкус. © raamenboii / Reddit
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У нас принято ужинать в 22:00. Также большинство компаний летом работает по специальному расписанию (только до 15:00 с середины июня по сентябрь), а сотрудники получают зарплату в виде 14 выплат вместо 12 (Испания). © funpowder_plot / Reddit
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У нас подают спагетти в McDonald`s (Филиппины). © fyi360 / Reddit
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Воспроизведение государственного гимна в начале каждого спортивного мероприятия. Даже если это не международные соревнования (Таиланд). © ElBomberoLoco / Reddit
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Китай. Хотите вкусно поесть в хорошем ресторане? Вам в курице попался хрящ? Никаких проблем, просто сплюньте его на пол! © bobnye / Reddit
Традиции
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У нас принято аплодировать, когда самолет совершил посадку (Польша). © unknown / Reddit
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Мы хлопаем, когда кто-то роняет тарелку или стакан (Америка). © Burny_mcBurnerson / Reddit
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В университете мы стучим по столу, чтобы «аплодировать» нашим преподавателям (Германия). © Toffelhunter / Reddit
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Когда кто-то серьезно болен, то у нас принято дарить этому человеку обувь, чтобы он скорее выздоровел (Греция). © Pewpewed / Reddit
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В Ирландии существует традиция почти агрессивно отказываться от подарков, которые другие люди предлагают вам в качестве благодарности. © Tayto2000 / Reddit
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Если кто-то разбил тарелку или стакан, то радоваться и одобрительно кричать будет весь ресторан (Великобритания). © owen-sksk / Reddit
Отношения
- У нас размещают объявления о браке в газетах и на сайтах, чтобы найти женихов и невест, чего, я думаю, не бывает в западных странах, и они находят это странным. Рекламу в основном публикуют родители. Такой себе тиндер под присмотром родителей. (Индия). © boss_bj / Reddit
- На свадьбу или новоселье молодой паре принято дарить бумажные полотенца, туалетную бумагу, чистящие средства или мелкую бытовую технику, например электрический чайник. (Греция). © Pewpewed / Reddit
- Во Франции у нас тоже есть обычай, называется «катринетты»: девушки, которые все еще не замужем в 25 лет, получают в подарок шляпки от своих лучших друзей. © fetchlycosfetch / Reddit
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В Индии у нас принято встречаться с кем-то, кого тебе выбрали родители. Нам нужно несколько недель, чтобы определиться, хотим ли мы провести с этим человеком всю свою жизнь. © Saurabh1996 / Reddit
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Все финны, которых я встречал за пределами Финляндии (я швед, поэтому их довольно много), говорят, что они скучают по своей сауне, своему питомцу и своей второй половинке (если она есть). Именно в таком порядке. © emopest / Reddit
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У нас считается нормальным жениться на ком-то, не зная его, и видеть его лицо впервые только после заключения брака (Саудовская Аравия). © Jansiz / Reddit
Застолье
- В Канаде, если кто-то приносит на вечеринку еду, но ее не едят, некоторые люди забирают ее с собой. © ottavien_canada / Reddit
- В Финляндии, если вы не приносите на вечеринку напиток, который собираетесь пить, вы не будете пить. © moikkamoiiii / Reddit
- Остатки с праздничного стола принято раздавать гостям (Греция). © Pewpewed / Reddit
- Считается, что женщина в Финляндии может сделать предложение своему парню только в високосный год, 29 февраля (это на удачу). Если же парень откажет, то он обязан заплатить ей штраф — кусок ткани, которого будет достаточно, чтобы пошить юбку. © Kakkuonhyvaa / Reddit
- У нас есть государственный праздник в день рождения Елизаветы II, хотя даже у британцев его нет. Но это не самое странное. Праздник отмечается не в сам день рождения королевы (Австралия). © StoneColdSteveNashty / Reddit
- В Нидерландах принято поздравлять всех, входя в комнату, где у кого-то день рождения. © Habbekratz / Reddit
Представьте, что вы можете ввести какую-то новую традицию на национальном уровне. Что бы это было? Напишите ваш вариант в комментариях и добавьте смешной аргумент.