20 топ-мест, в которых яркая встреча Нового года запомнится на всю жизнь
Отмечать Новый год с размахом предпочитают практически в любой точке земного шара. Мировые столицы каждый год негласно соревнуются между собой в том, чтобы именно в их городе праздник получился самым красочным. Во время торжеств небоскребы, мосты и набережные становятся грандиозной площадкой для проведения пиротехнических шоу, которые запоминаются на долгие годы.
Мы в AdMe.ru решили составить список городов и их достопримечательностей, где проводы старого года могут стать ярчайшим светопредставлением в вашей жизни.
1. Харбор-Бридж, Сидней
2. Тайбэй 101, Тайбэй
3. Елисейские поля, Париж
4. Корковадо и Копакабана, Рио-де-Жанейро
5. Башни Петронас, Куала-Лумпур
6. Бранденбургские ворота, Берлин
7. Таймс-сквер, Нью-Йорк
8. Бурдж-Халифа, Дубай
9. Красная площадь, Москва
10. Стрелка Васильевского острова, Санкт-Петербург
11. Атомиум, Брюссель
12. Парфенон, Афины
13. Мост Эразма, Роттердам
14. Колизей, Рим
15. «Счастливая долина», Шэньчжэнь
16. Набережная Чимсачёй, Гонконг
17. Босфорский мост, Стамбул
18. Набережная Чаупхраи, Бангкок
19. Национальный монумент независимости (Монас), Джакарта
20. Набережная Виктории, Лондон
А в каком самом необычном месте вы встречали Новый год?
Фото на превью AA / ABACA / Abaca / East News