20 топ-мест, в которых яркая встреча Нового года запомнится на всю жизнь

Отмечать Новый год с размахом предпочитают практически в любой точке земного шара. Мировые столицы каждый год негласно соревнуются между собой в том, чтобы именно в их городе праздник получился самым красочным. Во время торжеств небоскребы, мосты и набережные становятся грандиозной площадкой для проведения пиротехнических шоу, которые запоминаются на долгие годы.