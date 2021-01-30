Пользователи сети рассказали, какие темы не принято обсуждать в их родной стране
Вы можете быть прекрасным собеседником, разбираться во многих вопросах и владеть иностранным языком на уровне носителя, тем не менее во время разговора с местными жителями все равно ловить на себе косые взгляды. Виной тому может стать абсолютно невинный предмет обсуждения, который вы по ошибке затронули не в той компании.
Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, AdMe.ru отправился в путешествие по просторам интернета и выяснил, каких тем лучше категорически избегать в разговоре с иностранцами.
О стереотипах
- Не спрашивайте, почему мы все не носим килты. Обычно мы надеваем их только на свадьбы / официальные мероприятия или игры в Шотландии. © Psyprus_Sun / Reddit
- «Каково это — жить в стране третьего мира?» «Мой компьютер перестал работать. Я уверен, ты сможешь это исправить, правда?» (Индия.) © Aakshaj / Reddit
- «Hola» или «Gracias» в Португалии. Если вы сами из Испании, приехали в Португалию и говорите по-испански, то мы не против. Нас просто раздражает, когда иностранцы думают, что мы испанцы или говорим по-испански. © xabregas2003 / Reddit
- Я из Индии. Единственное, что иностранцы всегда говорят при первом посещении моей страны, — это «Как вы едите руками?» или «Как вы ходите в туалет без туалетной бумаги?». © SHAZZYLLG / Reddit
- Великобритания. Не надо спрашивать у нас, знаем ли мы королеву. © Bobboy5 / Reddit
О национальных особенностях
- «И что ты думаешь про Брексит?» (Великобритания.) © Lord_Tanna_of_Tuva / Reddit
- «То есть вы, ребятки, китайцы?» НЕТ! (Тайвань.) © PepeHands217 / Reddit
- «Шведы — лучшие!» (Финляндия.) © TableForkTheThird / Reddit
- «Валлийцы в основном просто англичане», «Это княжество, а не страна» и т. д. «Ваш язык не имеет смысла, и развивать его — пустая трата денег, все равно все говорят по-английски». © Daeneryus / Reddit
Споры о вкусах
- «Этот пути́н (национальное квебекское блюдо. — Прим. AdMe.ru) ужасен на вкус». (Канада.) © lotusalchemist / Reddit
- Не говорите о том, что вы не любите тако, в Норвегии. Да, в Норвегии странная одержимость тако, и у нас даже есть отдельные полки с этим продуктом в магазине. © daisybih / Reddit
- «Зачем вы добавляете молоко в чай? Это же отвратительно!» (Великобритания.) © unknown / Reddit
- «А можете передать другой сироп? Не кленовый». (Канада.) © apparatuscriticus / Reddit
- Послушайте, никто и нигде не готовит пиццу лучше, чем у нас в Италии. Поэтому давайте вы не будете говорить, где вы пробовали «такую замечательную пиццу». © redkikivi / Reddit
- За любое оскорбление испанской кухни мы отправим вас в тюрьму. Нам очень нравится средиземноморская диета. © Salmon-Warrior / Reddit
Вопросы о работе и деньгах
- Не говорите, что работа официанта — для студентов или человека без образования. Во Франции это уважаемая профессия, по которой работают достаточно взрослые люди. И да, официант может зарабатывать раза в 2 больше, чем офисный клерк. © redkikivi / Reddit
- Знаете, одна швейцарская пословица звучит так: «Мы не говорим о деньгах, мы их делаем». © thieliver / Reddit
- Зарплата! В Бельгии (в целом) очень невежливо спрашивать человека, сколько он зарабатывает. Даже мои родители не говорят мне этого. © scatterhead23 / Reddit
Критика национальных увлечений
- Оставим стереотипы в стороне, но если кто-то скажет: «Ненавижу карнавал / самбу / футбол», то люди будут смотреть на вас как-то странно. (Бразилия.) © Flamengo123456789 / Reddit
- Быть против сауны. Таких людей стоит оставлять за дверью! (Финляндия.) © Bypes / Reddit
- «Я не фанат крикета». (Австралия.) © harshagarwal97 / Reddit
- Не смейте говорить, что французская кухня не лучшая в мире. © FrenchVigou / Reddit
Как вы считаете, какие темы и вопросы лучше не поднимать в малознакомой компании?
Фото на превью Devanath / pixabay