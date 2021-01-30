Пользователи сети рассказали, какие темы не принято обсуждать в их родной стране

Вы можете быть прекрасным собеседником, разбираться во многих вопросах и владеть иностранным языком на уровне носителя, тем не менее во время разговора с местными жителями все равно ловить на себе косые взгляды. Виной тому может стать абсолютно невинный предмет обсуждения, который вы по ошибке затронули не в той компании.