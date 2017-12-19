20 безумных фактов о Лондоне, которые перевернут ваш мир с ног на голову

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Ни для кого не секрет, что в каждой стране есть свои особенные традиции. И в большинстве своем нам кажется, что мы с ними знакомы. Но порой наши стереотипы — это не больше, чем просто миф. А некоторые факты, о которых мы даже не задумывались, — на самом деле повседневная реальность. AdMe.ru решил разобраться, что на самом деле правда, а что — вымысел. Итак, Лондон. Бонус — необычное признание в любви от англичан — в конце.

1. Даже если вы плохо говорите по-английски — вам об этом не скажут

Вам обязательно скажут, что вы говорите хорошо. В случае возражений добавят, что их русский в любом случае хуже.

2. Ежегодно жители и посетители города забывают

80 000 зонтиков в лондонском метро

Но служители метрополитена находили и более странные забытые вещи: парковая лавочка, меч самураев, человеческий череп, 3 мертвых летучих мыши в стеклянной банке и даже целый гроб.

3. Стирать вещи дома не принято

Абсолютно в любом районе можно найти прачечную.

4. Никто не поймет, что такое 15:00

В Лондоне есть 3 p.m. Наша система используется только в армии для обозначения направления, типа «противник на 15.00».

5. Беременным женщинам разрешается ходить в туалет там, где им приспичит

Они могут сделать «это» даже напротив Букингемского дворца, и их никто не оштрафует, или даже можно одолжить у полицейского шлем, чтобы сделать свои дела уж совсем прилично.

6. Водителям знаменитого черного такси нужно готовиться к экзамену от 2 до 4 лет

Чтобы сдать тест «Знания», нужно знать местоположение 25 000 улиц и 20 000 мест. На это уходит обычно от 2 до 4 лет.

7. Лондонские водители пропустят с вами по стаканчику в пабе

Водители очень разговорчивые. И если поддерживать беседу, то вам точно предложат провести вечер в каком-нибудь пабе за кружечкой пива.

8. На розетках почти всегда есть кнопка-выключатель

Поэтому никогда не надо ничего вытаскивать из розетки.

9. Королеве нужно иметь разрешение на въезд в Лондон

Разрешение выдает мэр Лондона, так как по древнему закону жители Лондона сохраняют за собой право не впустить своего сюзерена в столицу.

10. Вечные лондонские дожди — миф

На самом деле Лондон считается одним из самых сухих городов Европы. Среднегодовое количество осадков составляет 584 мм, что меньше, чем в Риме или Сиднее. Для сравнения: в Милане — 1 000, а во Флоренции — 870 мм.

11. Обязательная часть гардероба — зонтик

Несмотря на предыдущий факт, зонт носят с собой всегда и везде, потому что дождь имеет свойство начинаться внезапно. Но обычно быстро сходит на нет.

12. Англичане не больше всех на свете обожают чай

Если вас спросят, для кого чаепитие на 1-м месте, думаем, что Англия будет в вашем списке хотя бы на 2-м, возможно, после Китая. Но на самом деле!.. В десятке стран, где пьют больше всего чая, на 1-м месте — Турция, затем Марокко, Ирландия, Мавритания и только потом Великобритания. Представляете?

13. Метро без машиниста

В лондонском метро есть специальная ветка Docklands Light Rail, поезда на которой полностью управляются электроникой.

14. Никакой работы после 6 p.m.

Рабочая жизнь Лондона завершается строго до 18:00. За редким исключением кто-то задержится в офисе.

15. Пиво после работы

В 18:00 на площадях и в пабах города вы обязательно встретите офисных работников, попивающих пиво после работы.

16. Умирать в стенах парламента категорически запрещено

Если избраннику народа внезапно станет плохо, несчастного необходимо срочно вынести на улицу. На «радость» туристам, прохожим и ему самому.

17. Продукты после 9–10:30 p.m. не купить

После 21–22 часов продуктовые магазины перестают работать.

18. Газеты на всех

Люди оставляют свои газеты прямо в метро, чтобы их могли прочитать другие. Так за один день газета меняет не одного владельца.

19. Главный домашний питомец — собака

Лондонцы обожают собак. На прогулке можно встретить, наверное, все известные породы.

20. Биг-Бен на самом деле не башня и не часы

Почти все уверены, что Биг-Бен — это башня с часами в Лондоне. Но на самом деле так называется 13-тонный колокол, который находится внутри башни за циферблатом.

Бонус

«Я люблю вас» или желто-голубой автобус

«Желто-голубой автобус» — это признание в любви. Для того чтобы легче запомнить фразу на русском «я люблю вас», используется схожая по звучанию фраза «yellow blue bus».

А давайте проверим, есть ли среди нас знатоки необычных лондонских особенностей. Расскажите, сколько фактов вы уже знали, а какие напрочь удивили вас и ваших друзей?