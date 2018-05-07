20+ необычных выражений из разных стран, которые на самом деле наполнены нежностью и любовью

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В каждом языке есть причудливые фразы, которые практически невозможно правильно перевести чужестранцу. Эти слова редко обсуждают на уроках в языковых школах, но, не понимая их, можно попасть впросак. Как различить приятный комплимент от предупреждающего замечания? Стоит ли обижаться, если вас обозвали старым горшком, а вашу походку сравнили с поступью слона? Можно ли радоваться, если знакомый немец назвал вас птичкой, а англичанин заявил, что вы одеты как собачий обед?

AdMe.ru собрал пару десятков нестандартных обращений, высказываний и словосочетаний, которые пригодятся пылким влюбленным, просто общительным людям и тем, кто любит путешествовать и изучает другие культуры.

14. «Моя капустка» (Франция)

Французский комплимент mon petit chou («моя капустка») произошел от словосочетания chou à la crème — «маленькое пирожное с кремом». Его часто употребляют в отношении милых детей и симпатичных барышень. Существуют и другие ласковые обращения, связанные с едой: ma mie — «мой хлебный мякиш», mon crevette — «моя креветка» или mon saucisson — «моя сосисочка». А как вам «мой миньон» или «мой дуду»? В редких случаях можно услышать, как мужчина обращается к женщине, назвав ее крыской. Это часть устаревшего обращения mon chat, mon rat — «моя кошка, моя крыска». Когда-то так называли артисток театра из массовки, которые бегали за декорациями подобно крысам, шурша пуантами и пышными платьями.

13. «Ты яблоко моего глаза» (Великобритания)

Старая идиома apple of my eye («яблоко моего глаза») сегодня употребляется как выражение «свет моих очей» и обращение к любимому человеку. Но в разговоре молодых людей чаще встречается выражение hunny bunny («медовый зайчик») — в правильном переводе «малыш» или «малышка». Членов семьи называют уточками и курочками, кротких и молодых девушек — овечками или ягнятами. Если вам говорят, что вы оделись как собачий обед (dressed up like a dog’s dinner), значит, вы одеты вычурно, неподходяще к конкретному месту и времени.

12. «Моя тефтелька» (Италия)

Многие комплименты женщинам связаны с чем-то вкусным: polpetto — «тефтелька», cioccolatino — «шоколадная», formaggino — «сырная» и zuccherino — «сахарная». К хрупким и молодым девушкам могут обратиться, назвав их farfallina — «маленькая бабочка». К детям обращаются иначе: passerotto или passerotta — «воробушек», cucciolo — «щеночек», даже patatino или patatina, что в переводе значит «картофелинка».

11. «Мишка для обниманий» (Германия)

Обращение Knuddelbär («мишка для обниманий») популярно среди близких и друзей, а вот Mauszähnchen («мышиный зубик») подойдет для девушек, хотя чаще всего так называют малышей, у которых только появились зубки. Существует особое слово для подарка жене, если нужно загладить вину, — Drachenfutter, что переводится как «кормление дракона». Принимая подарок, немец скажет: «Danke für die Blumen!», то есть дословно «Спасибо за цветы!» Если нужно подчеркнуть, что подарок для вас значит много, скажите «Danke für die Extrawurst!» («Спасибо за лишнюю колбасу»). А вот если вам сказали «Du bist ein Vogel», то есть дословно «Ты птичка», не стоит радоваться. В таком контексте это значит «Ты дурачок».

10. «Мышке стоит тебя съесть» (Иран)

Если уйти от дословного перевода, то выражение moosh bokhoré torō на персидском языке значит «ты такая милашка». Но с этой фразой стоить быть аккуратным: так скажет бабуля, ущипнув малыша за щечку, или мужчина, обращаясь к своей возлюбленной, когда они наедине. Признаваясь в настоящей любви, иранцы скажут: «Я съем твою печень», что подразумевает, что человек готов на все ради любимого. Не стоит расстраиваться, если вас назвали «соленым человеком» (bā namak). В действительности это значит, что вы приятная и интересная особа.

9. «Ты просто трость!» (Испания)

Если вас назвали la caña — в прямом переводе «трость», воспринимайте это как один из самых приятных и значимых комплиментов, которые вам довелось услышать. Если вас назвали mona, что в переводе означает «обезьянка», не стоит расстраиваться. В разговорном языке это обозначает ранимую и нежную девушку, которая олицетворяет собой любовь. Ей свойственны преданность и доброта, она избегает лживых и бесчестных людей и является идеалом возлюбленной, которую ищут испанские мужчины. Если же хотите назвать мужчину милым, используйте это же слово в мужском роде — mono.

8. «Я не почувствую боли, если засунуть мне это в глаза» (Япония)

目の中に入れても痛くない («Я не почувствую боли, если засунуть мне это в глаза») — так воскликнет японская девушка, увидев милого щенка или симпатичного малыша. Другими словами, что-то или кого-то, кого хочется всегда держать перед глазами, что дарит столько счастья, что глаза блестят (и как будто слезятся). А вот если кто-то говорит, что вы ведете себя так, словно надели на себя кота (猫を被る), то это значит, вы стараетесь выглядеть лучше, чем есть, и ведете себя неестественно.

7. «Моя глупая дынька» (Китай)

傻瓜 означает «глупая дыня», точнее «глупыш», но используется как обращение к любимому человеку, когда вы остаетесь наедине друг с другом. На публике лучше отметить действия или достижения человека: завершение успешного проекта, выгодную покупку или новое увлечение. Близкой женщине допустимо сделать комплимент, сказав, что у нее прямые ноги или большой нос, потому что это подчеркнет ее близость к общепринятому здесь идеалу красоты.

6. «Мясистая рыбка» (Турция)

Фраза Balık etli («мясистая рыбка») является комплиментом для женщин с формами, которые пользуются особой популярностью у турецких мужчин. Если же человека назвали Şeytan tüyü — в дословном переводе «перо дьявола», это говорит о том, что он невероятно привлекателен, словно наделен дьявольским шармом. Подобно иранцам, турки тоже оставили в языке выражение Çiğerimin köşesi — в буквальном переводе это «угол моих легких» и обозначает того, кто очень дорог и занимает особое место в вашем сердце.

5. «Ты хорошее сердце» (Таиланд)

Приятный комплимент ใจดี («хорошее сердце»), который достается исключительно добрякам и милым особам. Женщины радуются, когда их называют худыми, бледными и круглолицыми, а мужчины любят, когда подчеркивают их ум и привлекательность. Мужья могут назвать своих жен «матерями с горячим мясом», подчеркивая особенности фигуры и страстность зрелых женщин. Будьте аккуратны: этот комплимент немного вульгарен.

4. «Мой мексиканский огурец» (Бразилия)

На португальском чайот, или мексиканский огурец, называется chuchuzinho, и именно так ласково называют любимых в Бразилии. На сленге это значит «крошка» или «симпатяга». Не менее странно звучит, если вас назовут macaco velho, то есть старой обезьяной. Это значит, что вы опытны и не по годам мудры. В основе выражения лежит старая поговорка о том, что старая умная обезьяна в горшок руку не сунет. Речь идет о фруктах, похожих на горшочки, в которых может застрять лапа животного, поэтому хитрые взрослые животные используют подручные средства, чтобы добраться до сочной мякоти, а молодняк — собственные лапы.

3. «У нее походка как у слона» (Индия)

Gaja Gamini («она идет как слон») — так скажут на хинди о женщине, грациозно проходящей мимо. В Индии слоны не считаются неуклюжими. Наоборот, их медлительная походка отражает изящество. А вот если носитель тамильского скажет, что вы pacalai, то есть «бледны от любви», то это лишь из сочувствия: такая бледность возникает от страданий из-за разлуки с любимыми. Светлая кожа для местных жителей является даром свыше, но только не полученная таким образом.

2. «Кровь с молоком» (Россия)

«Кровь с молоком» — это о здоровом, румяном человеке, полном сил. «Быть как огурчик» — близкое по смыслу выражение, которым назовут крепкого, бодрого человека, имеющего свежий вид. Многим нравятся русские обращения «голубушка» и «родная». Иностранцы восхищаются богатством русских фраз, которые совершенно невозможно понять, если переводить дословно. Например, выражение «пристал как банный лист», которое допустимо в описании надоедливого поклонника, или фраза «вешать лапшу на уши», которая подойдет для описания человека, который лестью и обманом пытается втереться в доверие и снискать симпатию.

1. «Да ты прямо старый горшок» (Камерун)

Vieille marmite («старый горшок») — таким комплиментом награждают человека, который прекрасно готовит и в целом считается отличным парнем. Камерунцы считают, что самая вкусная еда получается только в старых горшках — в них накапливается жир, который придает особый вкус каждому новому блюду. Если же камерунцы назвали вас баобабом, значит, вы отлично поработали и заслуживаете особого уважения.