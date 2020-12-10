20+ странностей жизни швейцарцев, которые надежно скрыты от любопытных глаз

Уже несколько лет Швейцарию признают лучшей страной для жизни. Неудивительно, ведь это государство комфорта и природы ошеломительной красоты: здесь можно вечером закончить работу в офисе и уже через 15 минут купаться в чистейшем озере. Но, кроме знаменитых невероятных пейзажей, вкусного шоколада и надежных банков, стране есть чем поразить приезжих.

Мы в AdMe.ru с головой окунулись в культуру Швейцарии, отметили особенности быта людей в самом богатом государстве мира и выяснили, можно ли там достойно жить эмигрантам. А в качестве бонуса предлагаем фотографии, которые ярко иллюстрируют, как круто местные продумывают детали для комфорта, причем не только для себя, но и для своих питомцев.

1. Некоторые люди не верят, насколько здесь дорого, пока сами не посетят эту страну

1 швейцарский франк = 84 рубля.

Зарплаты в Швейцарии кажутся приезжим неприлично высокими, но это ощущение пропадает, когда они видят цены даже в обычных супермаркетах. К примеру, стоимость 1 кг мяса: курица — от 15 франков (около 1 200 рублей), рыба и говядина — в среднем 40 франков (2 500 рублей). Можно немного сэкономить, если покупать все в немецких сетевых магазинах: там свинина будет стоить около 14 франков (900 рублей) за 1 кг. Женщина переехала сюда, и вот ее наблюдения: «Переехав в Женеву, я первое время по привычке переводила все цены в рубли, но, к счастью для нервной системы, бросила это дело. Например, покупаешь в уличном кафе вкусную и дешевую шаурму за 12 франков, надкусываешь и понимаешь, что заплатила за нее чуть ли не 1 тыс. рублей. Обычный маникюр стоит порядка 5 тыс. рублей, стрижка — минимум 6 тыс. Чтобы пара без детей могла позволить себе жизнь среднего уровня комфорта, их ежемесячный доход должен составлять не менее 420 тыс. рублей».

2. Зато цены тут стабильны

Во всех магазинах стоимость товаров примерно одинаковая. Единственная возможность сэкономить — покупать по акции. В большинстве магазинов проводится ежедневное снижение цен до 50 % на отдельные продукты со сроком годности 1–2 дня. Девушка рассказывает о своей ситуации: «Узнав, что в нашем городе 2 раза в неделю проходит продовольственный рынок, я обрадовалась, подумав, что там как раз смогу найти овощи, фрукты по более привлекательной цене. Каково было мое удивление, когда я увидела цены еще выше, чем в магазинах. Как оказалось, в данных продовольственных рынках участвуют фермеры из местного региона. Они гарантируют, что все овощи и фрукты, которые они продают, были выращены на соседних полях, и это позволяет им продавать по завышенным ценам. И швейцарцы готовы платить больше за региональные продукты, чтобы поддержать фермеров».

Житель Швейцарии делится своим опытом: «По иронии судьбы, швейцарский бензин дешев. Помню, в 1979 году я платил 1,20 франка за 1 л. 40 лет спустя цена смехотворно поднялась — до 1,70. Швейцарский франк почти равен доллару США».

3. Снять квартиру тут — это тот еще квест

Владельцы квартир очень придирчивые и запрашивают много документов, подтверждающих платежеспособность арендаторов. Не имея работы и страховки, будет практически невозможно найти хороший вариант жилья. Также принято спрашивать рекомендательные письма от работодателя, который поручается за вашу платежеспособность и надежность. «Цены на квартиры в Швейцарии высокие, особенно если рассматривать жилье в больших городах или местах около озер. Но даже в маленьких городах хорошие варианты тоже сдаются по высокой стоимости. К примеру, нашу квартиру, 85 кв. м, мы снимаем за 110 тыс. рублей в месяц. Для сравнения: за такую квартиру в больших городах (Цюрих, Женева и т. д.) запросят ровно в 2 раза больше», — делится девушка, которая переехала жить в эту страну.

Квартиры обычно сдаются без мебели и даже без люстр. На работе понимают, в какую суматоху погружаются люди, и дают сотрудникам отгулы — так называемые «дни для переезда». Пара переехала в Цюрих, и от того, как они искали квартиру, у них остались неизгладимые впечатления: «Сначала я искала жилье самостоятельно, отправляя по 2 заявки в день, — безрезультатно. Отчаявшись, мы наняли агента за 8 тыс. рублей в час. В итоге подходящую квартиру я случайно нашла сама. Чтобы она досталась нам, я фактически дала взятку съезжающему жильцу, купив у него всю мебель: за это он не показал агентству заявки других претендентов. Чтобы подписать контракт на аренду, нужно предоставить документы с работы и специальную справку о том, что у тебя нет долгов».

4. Здесь трепетно относятся к страхованию

Местные обязаны иметь медицинскую страховку и платить за нее самостоятельно. Девушка с семьей переехала в Швейцарию и вот что пишет: «Каждый житель обязательно платит что-то вроде налога на медицину: на взрослого — 2,5 тыс. франков (около 210 тыс. рублей). Это обеспечивает вам бесплатное медицинское обслуживание. Но стоматология стоит особняком, она платная: прием врача — от 200 франков (16 тыс. рублей), залечить зуб с каналом — от 1 тыс. франков (около 84 тыс. рублей). По московским меркам звучит нереально!»

5. Однако дорогая медицинская страховка не гарантирует серьезного подхода к лечению

Медицина здесь руководствуется принципом «не навреди», то есть если есть возможность не вмешиваться, то врачи не будут этого делать. Никто не стремится прописать ненужные процедуры и лекарства. Местные жители не сдают регулярные анализы — это дорого и для страховок обременительно. Если заболел, идешь к врачу со своей проблемой. И он тебе ровно по этой проблеме ответит. По крайней мере будет стараться ответить. Девушка живет в Швейцарии и рассказала о своем походе к врачу: «Был у меня в жизни момент непроходящего бронхита, такого сильного, что уже спать не давал. 6 часов в очереди дали результат в виде — па-бам! — анисовых капелек от кашля. И все! Осознав после аптеки, что это мне прописали, я сдалась и вернулась к методам народной медицины, ингаляциям и прочему. Недельку спустя, на приеме, когда врач услышала про ингаляции, она сказала: „А-а, да, а можно еще вот это в качестве ингаляций“. Спасибо, дорогая, где ж ты раньше была? И главное, счет в 300+ франков за анисовые капельки — это было очень так по-швейцарски».

6. Нормальная практика — лечиться и покупать продукты в других странах, чтобы сэкономить

Многие швейцарцы, которые живут на границе с Германией, Францией или Италией, ездят покупать продукты в эти страны. В пограничных городах построены большие торговые центры с гипермаркетами и магазинами одежды. Однако существуют ограничения по количеству ввозимых товаров, и пограничники тщательно за этим следят. Например, нельзя провозить более 20 кг фруктов или овощей на одного человека, 5 л молока, 3 л сока. На что нужно обратить особое внимание — это лимит на провоз не более 0,5 кг мяса. Это не включает в себя курицу, сосиски и другие мясные продукты, которых можно купить еще на 3,5 кг. Если ездить за продуктами вдвоем, то, соответственно, лимит увеличивается в 2 раза.

7. Штрафы — еще один сложный финансовый вопрос

Почти на всех перекрестках в Цюрихе стоят камеры, которые фиксируют и моментально трансформируют любое мелкое нарушение на дороге в квитанцию на оплату штрафа. Парковка очень дорогая, и оставить автомобиль на улице можно максимум на 1,5 часа. Поэтому многие отказываются от машин и пересаживаются на общественный транспорт или велосипед. Но штрафы касаются не только участников движения. Получить их можно за любое нарушение, и история блогера доказывает это: «На днях в Цюрихе девушка села в поезд и сразу купила билет через приложение. Однако контролер сказал, что билет недействителен, ибо куплен через 38 секунд после отправления поезда. Девушка пыталась объяснить, что интернет тормозил и билет имеется, на что контролер выписал штраф в 30 франков вместо 90, которые впаивают, когда билета нет вовсе. Цена самого билета, кстати, 8,6 франка. Маразм или справедливость?»

8. Муж должен содержать бывшую жену в случае развода

Здесь действует закон, который обязывает мужа выплачивать алименты не только на детей, но и на бывшую жену в случае развода. Точнее, алименты платит «бывший участник брачного союза с большим заработком в доход другого участника брачного союза с меньшим доходом». Чаще всего эту роль берут на себя мужчины, и суд обязывает их выплачивать деньги за как бы упущенную женщинами часть их дохода.

9. Пешеходные переходы в Берне выложены кристаллами Swarovski

При покраске пешеходных переходов рабочие смешивают желтую краску с крошечными кристаллами Swarovski — это помогает повысить светоотражающий эффект в ночное время. На 1 кв. м требуется 500 г стеклянных бусин. Оптимальная видимость достигается, если большая часть кристаллов находится в краске и только одна треть выступает наружу.

10. Местные тщательно сортируют мусор и поддерживают чистоту

«Я нашел мусорное ведро для пиццы в Швейцарии».

Обязательный минимум — отдельный сбор стекла, бумаги, пластика, органических отходов, но также можно найти мусорные контейнеры для рыбных и мясных косточек, для баночек из-под крема и бытовой химии, стаканчиков из-под кофе. И большинство их ищет, так как если вы выкидываете мусор в городские контейнеры, сразу разделяя его, то это бесплатно, а если собираете все в один пакет и выносите на помойку, то нужно купить специальные платные пакеты для мусора. Выходит примерно 1 франк за 20 л. А чтобы избавиться от чего-то большого, например от старых колес, нужно довезти это до пункта утилизации и заплатить порядка 2,5 тыс. рублей.

Это отдел под раковиной: слева большое отделение — там смешанный мусор, справа вверху — батарейки и аккумуляторы, справа внизу — контейнер для органического, зеленого мусора, который идет в компост. © demena / Pikabu

«Познакомилась со швейцарцем, который учится у нас по обмену. Гуляли недавно с друзьями, взяли его с собой и как-то разговорились о благоустройстве улиц городов и поселков. Один парень говорит: «В Швейцарии не был, но знаю, что у вас там все вылизано, каждая улочка похожа на картинку». Швейцарец смотрит на него, как на сумасшедшего, и такой: «Шутишь? Это стереотип! Зайди банально в „Гугл. Карты“ и тыкни в какую-нибудь маленькую деревеньку, особенно в горах. Увидишь, какая там жесть творится». Мы в шоке, сразу достали ноутбук и решили посмотреть, что там у них такое творится. Приблизили:

«Но тут же все круто!» «Лол да, я вас трольнул. У нас и правда везде все круто». © Annike09 / Pikabu

11. Популярная еда в Швейцарии

Высокая цена на продукты обусловлена тем, что плохих товаров тут просто нет. Правительство поддерживает фермеров, законы защищают животных, поэтому дешевого мяса не найти — есть только качественное и дорогое. Здесь вкусные овощи и сыры. Швейцарцы любят сыр, и часто он составляет основу национальных блюд. Для туристов есть дегустации фондю и раклета (расплавленного сыра). «Я к сыру равнодушна, как и к шоколаду. По стоимости Lindt в Москве часто дешевле. Да и местное мороженое Mövenpick с карамелью оказалось не таким уж безумно вкусным, как можно было бы ожидать. Моя отдушина — это хлеб, он хоть и стоит 2–3 франка за батон (140–200 рублей), но я могу запросто съесть его зараз, настолько он вкусный. И, кстати, долго не черствеет и ни разу не заплесневел», — поделилась девушка, проживающая в Швейцарии.

Торговый автомат для продажи сыра.

12. Тут несколько официальных языков

Всего в Швейцарии 4 официальных языка: французский, немецкий, итальянский и ретороманский. В зависимости от города язык меняется, но чаще всего люди тут знают несколько языков. Местный немецкий, кстати, очень отличается от оригинала. Девушка уже 2 года живет здесь и вот что заметила: «Распространенное выражение hoch Deutsch (в дословном переводе — „высокий немецкий“), как называют обычный немецкий язык, сильно оскорбляет чувства швейцарцев, мол, немецкий высокий, а швейцарский немецкий что, низкий? Короче, придумали себе называть немецкий standart Deutsch и живут в иллюзии, что это кто-то будет использовать (немцы вышли из чата). На самом деле швейцарцы упрощают немецкую грамматику, не используют артикли и всевозможные окончания».

13. Люди проводят много времени на природе

По воскресеньям жизнь здесь замирает, ее течение как бы останавливается. И дело даже не в неработающих магазинах и ресторанах. Хотя они, естественно, не работают: тут считается, что выходные нужны всем, в том числе и работникам общепита и кассирам. Девушка живет в Швейцарии и поделилась своей историей по этому поводу: «В Бургдорфе в первой половине дня на улице не встретишь ни души. Разве что пару-тройку собачников, которые ответственно выгуливают своих любимых питомцев. Поначалу для меня это было необъяснимо, не могла понять, чем же занимаются все люди и где же они. Позже я поняла, что швейцарцы массово выезжают на природу при любой возможности или же проводят день дома за общением с семьей или просмотром телевизора».

Климат и пейзажи различаются от региона к региону. Существует стереотип, что это государство с альпийскими вершинами, упитанными коровами и шоколадными реками. Однако в альпийской долине Маджа растут пальмы, характерные для побережья Средиземного моря. В этом климате выращивают киви и бананы.

14. Жители Швейцарии соблюдают массу правил

Здесь во всех сферах жизни строгие порядки. Например, при въезде в новую квартиру в течение 3 дней вам необходимо зарегистрироваться в представительстве дома и ознакомиться со всеми правилами проживания. Так, в некоторых домах нельзя принимать ванну вечером, а в некоторых — даже смывать воду в туалете. Тут нельзя мыться в душе в многоквартирных домах после 10 часов вечера. Этот закон соблюдается, и к нему относятся на полном серьезе. Я, естественно, спросил одного Швейцарца, почему так. А он ответил с серьезным лицом: «Вода шумит и соседям спать мешает!» — делится своей историей пользователь Pikabu.

Так выглядят платные мусорные мешки.

В мусорные контейнеры нельзя кидать мусор в других пакетах — его просто не вывезут. И с большой вероятностью вы получите предупреждение или штраф. Еще одно забавное условие жизни: мешки для мусора надо покупать в районе, где ты проживаешь. Девушка написала о своем опыте: «При заселении нам выдали инструкцию „Как правильно жить в нашем районе“ на 87 страниц на немецком языке. Потерявшись на 3-й странице, я упустила важную деталь о правилах выноса мусора, о чем пришлось быстро пожалеть. Уже в первую неделю мы получили штраф на 65 франков (4 500 рублей). Как оказалось, в каждом районе свой цвет мусорных мешков. Мой черный заметно выделялся среди бело-оранжевых мешков комьюнити: его быстро заметил сосед и пожаловался».

15. Власти заботятся о безопасности жителей

Бомбоубежище здесь является обязательным в каждом капитальном доме. Оно представляет собой помещение с системой вентиляции, усиленное мощными железобетонными блоками. Есть и общественные бомбоубежища, рассчитанные на определенное количество людей. В них всегда есть запас: 9 л воды на каждого человека, сухари, спички, зажигалки, консервы и медикаменты. Кроме того, жителей в обязательном порядке снабжают специальными таблетками на случай повышения радиации: «Недавно в почтовом ящике нашла пачку витаминов с йодом. Отправитель — армейская аптека. Распаковала, хотела сразу одну проглотить. Моя мама всегда говорит, что профилактика йодомарином раз в год полезна. Муж с вытаращенными глазами пачку отобрал. В соли, говорит, йода нам достаточно. А тут дозировка дикая. Оказалось, что бесплатный йод предоставляется армией на случай, если уровень радиации повысится и будет необходима первая помощь. В инструкции к таблеткам указано: «В случае повышения радиоактивности власти оповестят об этом по медийным каналам. Пожалуйста, не принимайте таблетки без указания властей», — рассказала пользовательница сайта Pikabu.

16. Швейцарцы против установки стиральных машин в квартирах

Местные очень ревностно относятся к своей традиции иметь прачечную в подвале, одну на весь подъезд. Даже если кто-то и хотел бы установить стиральную машину в своей квартире, то вряд ли это получится. Во-первых, в ванной нет никаких выходов или труб. Во-вторых, стиральная машина создает слишком много шума. А чтобы все могли качественно пользоваться прачечной, швейцарцы ведут график стирок. Он выглядит как табличка, куда каждый записывается карандашом. Нарушать распорядок этого священного списка нельзя, за это могут вызвать полицию на основании нарушения правил дома.

Но если все же у каждого будет своя стиральная и сушильная машины, то располагаться они все равно будут в общей прачечной.

17. Российский автопром в Швейцарии

Дорогие машины тут, конечно, есть, но в очень незначительном количестве. В основном жители ездят на немецких машинах типа Volkswagen и BMW. Что удивительно, тут популярна машина «Нива». Горные фермеры помешаны на этом авто. Прикрепляют к ней спереди ковш и убирают снег. Делают кабриолеты.

18. Не швейцарские часы — синоним точности, а железные дороги

«Я живу в Швейцарии. Это поезд, на котором я езжу в школу».

Расписание спланировано так, что из любой горной деревни в любой части страны можно доехать до нужного места с максимально короткими стыковками. Кроме того, все поезда ходят раз в 30–60 минут, то есть опоздать на поезд тут не страшно. А в дороге есть на что посмотреть — виды из окна просто захватывают. «Я первые 2 года, когда ездил на работу, брал с собой книгу, чтоб не скучать в дороге. За 2 года ежедневной езды туда-обратно книгу не открыл. Ни единожды. Смотрел в окно. На одно и то же смотрел», — поделился молодой человек.

19. У молока тут совершенно другой вкус

В отличие от коров на молочных фермах в других странах, которым часто дают антибиотики и искусственные гормоны роста, коровы в Швейцарии питаются травой. И молоко тут одно из самых экологически чистых в мире. Ежегодно в начале сезона на альпийские пастбища отправляются примерно 270 тыс. коров. Обратно они возвращаются в начале осени, примерно в середине сентября. Благодаря высокогорной траве, альпийское молоко имеет высокую плотность и незабываемый вкус разнотравья. Кроме того, молоко, полученное от коров, которые едят душистые горные травы, можно переработать в уникальные сорта альпийского сыра, не имеющего аналогов в мире.

20. Из фонтанов и из-под крана можно пить воду

Из фонтанов можно пить. Первостепенное их предназначение — чтобы люди имели доступ к питьевой воде в любом уголке Швейцарии. И из крана тут по сути бежит минеральная вода. Поэтому не стоит обижаться, когда в ресторане вам предложат стакан воды из-под крана. Пить ее можно без проблем.

21. Здесь создали новый вид шоколада — розовый

В это трудно поверить, но уникальный цвет шоколаду придают не красители, а красные какао-бобы. При создании сладости не используют красители или вкусовые добавки. Розовый шоколад — буквально прорыв в «шоколадном мире». До этого существовало три вида шоколада: горький, молочный и белый. Последний раз новый вид выпускали в 1930 году: тогда появился белый шоколад. У розового шоколада сливочная текстура и легкий ягодный привкус.

Пробовал его несколько месяцев назад. Мне понравилось. Я ожидал клубничного вкуса, но на вкус он больше походил на белый шоколад. © SuperCuteRoar / Reddit

22. Многие женщины решаются завести ребенка довольно поздно

Женщины тут впервые становятся мамами в среднем в 30,7 года и занимают по этому показателю третье место в Европе. В более старшем возрасте мамами становятся только в Италии и Испании. Во-первых, сейчас люди, чтобы получить образование, должны пройти более долгий путь, чем это было еще несколько десятков лет назад. В результате возраст, когда можно создать семью, отодвигается на более позднее время. Во-вторых, девушки стали более требовательными, и это приводит к тому, что подходящего партнера для создания семьи не находится. Тем более что ребенок тут — дорогое удовольствие. Например, в среднем один день в обычном детском саду стоит $110–130.

23. Жители очень заботятся о своем здоровье, и результат налицо

С детства ребенку прививается культура здорового питания. На перекус в школу или детский сад даются овощи и фрукты. Абсолютное большинство людей занимается спортом, ходит пешком, ездит на велосипедах. Тут это модно и совершенно естественно. Люди в возрасте тоже выглядят здоровыми и в подавляющем большинстве очень бодры. Здесь не приняты разновозрастные пары, и можно с удовольствием наблюдать, как мужчины гуляют за ручку с женами их возраста. Старички вместе сидят на летних террасах и выглядят безумно мило.

Бонус: внимание к деталям — основа комфортной жизни

Туалетные принадлежности в моем отеле в Швейцарии включали резиновую уточку.

Лестница для котиков.