20 странностей древних египтян, которые смутят даже тех, кто знает историю (К примеру, у мужчин бывали «эти» дни)

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Все мы со школьной скамьи знаем, что Древний Египет — страна пирамид. Каждый наверняка смотрел кино про мумии и гробницы фараонов, а также помнит, что египтяне изобрели бумагу. Но есть в истории Древнего Египта кое-что, о чем не пишут в школьных учебниках. Например, фараоны не имели ничего общего с теми стройными молодыми людьми, чьи профили мы рассматривали на картинках.

Мы в AdMe.ru любим историю и хорошо учились в школе, но многие факты стали для нас открытием.

Помаду изготавливали из толченых насекомых

Красный краситель кармин, получаемый из кошенили — насекомых из отряда полужесткокрылых, применяется в производстве косметики до сих пор. Однако процесс получения кармина уже не входит в повседневные заботы модниц: чтобы воспользоваться помадой, современной женщине не нужно вываривать и толочь в ступке насекомых, как делала Клеопатра.

Пиво не пили, а ели

Пиво составляло основу рациона древних египтян от мала до велика. Его употребляли все слои населения: от фараона до строителя пирамид. Но эта субстанция имела мало общего с тем, что принято называть пивом в наше время. Египетское пиво «кехмет» готовилось путем сбраживания зерна, хлеба и финикового сока в огромных глиняных кувшинах и имело консистенцию кашицы — его скорее ели, чем пили. Добавьте сюда отсутствие холодильников. А теперь ответьте на вопрос: хотели бы такое попробовать?

Специальные рабы отвлекали мух от фараона

Мухи досаждали древним египтянам еще больше, чем современному человечеству. Мы используем для борьбы с насекомыми фумигаторы и клейкие ленты, а египетский фараон Пиопи II, правивший страной, по разным оценкам, от 64 до 94 лет, для этих целей держал рабов и рабынь, которые, обмазавшись медом, должны были отвлекать мух на себя. Работенка не позавидуешь!

Могилу обставляли как дом покойного и носили туда еду

Египтяне придавали огромное значение загробной жизни. Считалось, что после смерти усопший продолжает жить в ином мире и нуждается во всех тех предметах, которые окружали его, пока он не стал мумией, таких как: посуда, косметика, украшения, туалет. Кроме того, в могилу помещали еду и выпивку, а иногда любимых животных и даже рабов.

Фараоны страдали ожирением

На дошедших до нас образцах древнеегипетского искусства мы видим профили очень стройных, подтянутых людей. Ученые, проведя рентгенологический анализ мумий, пришли к выводу, что ничего общего с реальностью эти картинки не имеют: богатые египтяне и особенно фараоны были грузными, нездоровыми людьми. Ожирению способствовала неправильная диета, богатая углеводами, насыщенными жирами и алкоголем.

Проктологи были очень востребованы

Как известно, у египтян была передовая для своего времени медицина. Древнеегипетские врачи даже имели специализации. Были, например, стоматологи, офтальмологи, хирурги. Но особой популярностью пользовались проктологи. И это неудивительно, учитывая, что фараоны и аристократия проводили время в пирах и прочих излишествах. Регулярные клизмы, которые, кстати говоря, в Египте и были изобретены, и промывание кишечника были жизненно необходимы египетским фараонам. Некоторые придворные доктора помимо проктологии занимались еще и стоматологией — чтобы поддерживать порядок в обоих концах пищеварительного тракта повелителя.

Мужчины красились наравне с женщинами

Косметикой в Древнем Египте пользовались как женщины, так и мужчины. На то были 3 причины. Во-первых, макияж защищал кожу от палящего солнца. Во-вторых, египтяне верили, что к тем, кто пользуется косметикой, благосклонны боги Ра и Гор. В-третьих, макияж обладал целебными свойствами. Отчасти это правда. Подводка вокруг глаз на основе свинца помогала бороться с конъюнктивитом. Но все же свинцовый сурик и киноварь (сульфид ртути) приносили больше вреда, чем пользы.

Дети не носили одежду до подросткового возраста

Вплоть до начала полового созревания древнеегипетские дети не носили одежду и обувь. Также для профилактики педикулеза их брили наголо, оставляя лишь маленькую косичку. Лысые и нагие, мальчики и девочки могли украшать себя лишь бусами и повязками.

У египтян существовала демоверсия брака

В Древнем Египте не было церемонии заключения брака, просто один из супругов переезжал к другому, чаще жена в дом мужа. При этом более состоятельные египтяне составляли брачный договор. В нем иногда прописывали срок действия брака — в том случае, если супруги не сойдутся характерами или окажутся бесплодными, можно было разбежаться без лишних формальностей.

У большинства мужчин случались критические дни

Египтяне считали, что у мужчин тоже бывает менструация. Это было так распространено, что мужчины, у которых не было крови в моче, считались скорее неполноценными. Дело в том, что большинство египтян страдали шистосомозом — паразитарным заболеванием, которое передавалось через зараженную воду. Хронический шистосомоз может привести к анемии, бесплодию, а порой и к летальному исходу.

При мумификации мозг доставали через ноздри

Мумификация с точки зрения современного человека — совершенно дикий процесс. Достаточно было бы лишь упомянуть, что мозг из тела усопшего доставался через ноздри с помощью специальных инструментов с крючком. Остальные органы чаще всего извлекали и помещали в отдельные банки-канопы. Вместо глазниц иногда вставляли луковицы.

В суде действовала презумпция вины

Несмотря на развитую правовую систему, в Египте действовало правило, по которому обвиняемый изначально был виновен, пока не докажет обратного. Признания нередко добывали под пытками и «выбивали», причем не только из подсудимого, но и из свидетелей. Кстати, адвокатов у подсудимых не было.

Казнить или помиловать — решала статуя

В эпоху Нового Царства (1550–1069 год до н. э.) жрецы стали активно вмешиваться в судебные процессы, и в ситуациях, когда судьи затруднялись с вынесением приговора, на помощь приходили статуи богов. На двух папирусах записывались противоположные решения, и статуя должна была повернуться в сторону одного из них, решая участь подсудимого. В действительности движениями статуи манипулировали жрецы, которые таким образом нередко вымогали мзду за жизнь обвиняемого.

От насекомых практически не было спасения

Разные насекомые досаждали египтянам сильнее, чем дикие звери. Мухи, вши, блохи, клопы, комары и, что хуже всего, саранча. С кровососущими насекомыми пытались бороться с помощью различных масел, трав, порошков. Чтобы не было вшей, брились наголо. А вот от саранчи средства не было. Огромный рой мог уничтожить весь урожай и оставить тысячи людей голодными.

За измену могли ампутировать нос

Супружеские измены в Древнем Египте были нередки, хотя и порицались обществом. Супруги могли разобраться с проблемой сами или обратиться в суд. В таком случае мужчине грозило лишь 1 000 ударов палкой, а женщина могла столкнуться с более серьезными последствиями: ампутацией носа и даже смертной казнью.

Предохранялись с помощью меда и ослиного молока

По какой-то причине древние египтяне решили, что паста из меда, фиников, ослиного молока и разных пахучих растений — отличный спермицид. Доподлинно не известно, насколько хорошо эта клейкая смесь предохраняла древних египтянок от нежелательной беременности, но соединяла влюбленных она, надо полагать, надолго.

Карлики пользовались привилегиями

В Древнем Египте считалось, что маленький рост — дар богов, поэтому карлики и лилипуты пользовались там почтением. Они могли занимать руководящие должности, быть личными помощниками, хранителями драгоценностей, а во времена I династии работали исключительно на королевскую семью.

Дезодорантом пользовались на немытое тело

Жаркий климат, отсутствие возможности ежедневно мыться, тяжкий физический труд — все это приводило к тому, что тело рабочего-египтянина источало смрад. Боролись с этим 2 оригинальными способами: во-первых, регулярно сбривали волосы (считалось, что они источник неприятного запаха), а во-вторых, пользовались дезодорантом. Ингредиенты в него входили самые разные: хвоя, корица, цитрусы, цветы и даже страусиные яйца. Из всего этого скатывали шарики, которые держали в подмышках. Сильнопахнущие компоненты какое-то время могли скрывать запах пота.

К женщинам открыто приставали на улицах

По свидетельству Геродота, в Древнем Египте мужчины привлекали внимание женщин свистом. Он описывал, как мужчины, плывущие на лодке на священную церемонию в храм, задирали свои одежды, свистели и улюлюкали женщинам на берегу. И никаких наказаний за харассмент...

У супругов не было возможности уединиться

Небогатые египтяне жили большими семьями. Под одной крышей небольшого домика могли находиться пожилые родители, их женатые или одинокие дети, внуки и прочие родственники. Супруги практически никогда не оставались наедине, поэтому их интимные отношения не были такими уж интимными. На дошедших до нас полотнах рядом с супругами, лежащими в постели, изображали детей, разных родственников и даже слуг.

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