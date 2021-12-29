20+ слегка безумных фото из Ирландии, глядя на которые так и хочется сказать: «Вот же шалуны!»

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При упоминании Ирландии у многих из нас мгновенно возникают ассоциации с зеленым цветом. Ведь эта страна славится живописными изумрудными ландшафтами, а ее символ — трехлистный клевер. Помимо природных красот, к достоянию Ирландии можно отнести и ее жителей — жизнерадостных и изобретательных людей.

Глядя на снимки пользователей, мы в AdMe.ru познакомились с этой волшебной страной чуть ближе.

В Ирландии лучшие в мире службы психического здоровья

«Подержать ягненка — туда».

Группу парней из Ирландии всегда можно вычислить по прическам

Здесь можно в любое время суток купить яйца в автомате

Подобная картина в заведениях Дублина не редкость

Больше нигде нет настолько же организованных людей, как в Дублине. © Unclecheese23 / Reddit

Ирландский полицейский пытается урезонить лебедя

Над унитазами в туалетах Дублина есть такая штуковина

Это для того, чтобы мы откинулись на спинку и как следует расслабились перед серьезным делом. © bojackholmesman / Reddit

Вот такую мини-библиотеку можно найти в поселке

«Моя мама подготовила елку одновременно к Рождеству и ко Дню святого Патрика»

«Видел в Ирландии (откуда я, кстати, родом) памятник с такой надписью»

«На этом месте в 1897 году ничего не произошло».

Ирландские вкусняшки. Ведро сосисок

83-летний ирландский дедушка нарядился как герой мультфильма «Вверх»

Старинный почтовый ящик, которым пользуются по сей день

«Приезжаю на выходные в Ирландию. Вот что здесь едят на завтрак»

Во время фестиваля поднялся ветер. Вот как продавец решил уберечь футболки

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Здесь даже фонарные столбы дружные

Команда бананов на параде в Дублине

Только в Ирландии вы увидите автобус, набитый этим. Местные перевозят картофель

«На соколиной охоте в Ирландии. Эта сова была достаточно добра, чтобы не напасть на меня»

В Дублине особая атмосфера

В ирландских автобусах можно зарядить телефон

«В честь Дня святого Патрика мой папа оделся как лепрекон»

Как думаете, чему нам стоит поучиться у жителей Ирландии?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.