20+ слегка безумных фото из Ирландии, глядя на которые так и хочется сказать: «Вот же шалуны!»
При упоминании Ирландии у многих из нас мгновенно возникают ассоциации с зеленым цветом. Ведь эта страна славится живописными изумрудными ландшафтами, а ее символ — трехлистный клевер. Помимо природных красот, к достоянию Ирландии можно отнести и ее жителей — жизнерадостных и изобретательных людей.
Глядя на снимки пользователей, мы в AdMe.ru познакомились с этой волшебной страной чуть ближе.
В Ирландии лучшие в мире службы психического здоровья
«Подержать ягненка — туда».
Группу парней из Ирландии всегда можно вычислить по прическам
Здесь можно в любое время суток купить яйца в автомате
Подобная картина в заведениях Дублина не редкость
- Больше нигде нет настолько же организованных людей, как в Дублине. © Unclecheese23 / Reddit
Ирландский полицейский пытается урезонить лебедя
Над унитазами в туалетах Дублина есть такая штуковина
- Это для того, чтобы мы откинулись на спинку и как следует расслабились перед серьезным делом. © bojackholmesman / Reddit
Вот такую мини-библиотеку можно найти в поселке
«Моя мама подготовила елку одновременно к Рождеству и ко Дню святого Патрика»
«Видел в Ирландии (откуда я, кстати, родом) памятник с такой надписью»
«На этом месте в 1897 году ничего не произошло».
Ирландские вкусняшки. Ведро сосисок
83-летний ирландский дедушка нарядился как герой мультфильма «Вверх»
Старинный почтовый ящик, которым пользуются по сей день
«Приезжаю на выходные в Ирландию. Вот что здесь едят на завтрак»
Во время фестиваля поднялся ветер. Вот как продавец решил уберечь футболки
Писсуары с мишенями в виде мух. Вот такое решение нашли ирландцы, чтобы ничего не пролилось мимо
Здесь даже фонарные столбы дружные
Команда бананов на параде в Дублине
Только в Ирландии вы увидите автобус, набитый этим. Местные перевозят картофель
«На соколиной охоте в Ирландии. Эта сова была достаточно добра, чтобы не напасть на меня»
В Дублине особая атмосфера
В ирландских автобусах можно зарядить телефон
«В честь Дня святого Патрика мой папа оделся как лепрекон»
Как думаете, чему нам стоит поучиться у жителей Ирландии?
Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью Larry_The_Great / Reddit
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