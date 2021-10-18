20+ снимков, благодаря которым мы можем ответить на вопрос «А как тут было в прошлом?»

Почти все из нас имеют представление, как выглядит Эйфелева башня или Китайская стена. А ведь каких-то 100 лет назад многие популярные ныне достопримечательности выглядели совсем иначе. К примеру, в 1911 году исследователь Хайрам Бингем обнаружил город древней Америки Мачу-Пикчу, полностью скрытый зарослями кустарников и деревьев.

Мы в AdMe.ru покопались в фотоархивах, нашли 20+ старых фотографий известных на весь мир объектов и сравнили их с тем, как они выглядят в наше время.

1. Колизей, Рим, Италия

2. Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы» (Елисеевский магазин), Санкт-Петербург, Россия

3. Триумфальная арка, Париж, Франция

4. Пирамида Хеопса, Египет

5. Эйфелева башня, Париж, Франция

6. Мачу-Пикчу, Перу

7. Замок Аоба, Сендай, Япония

8. Станция Алкмар, Алкмар, Нидерланды

9. Центр Неймегена, Нидерланды

10. «Проворный кролик», парижское кабаре на холме Монмартр, Франция

11. Авеню д’Иена с видом на Триумфальную арку, Париж, Франция

12. Улица Примирения, Рим, Италия

13. Византийский акведук, Сельчук, Турция

14. Площадь Пьяцца-Гранде, Локарно, Швейцария

15. Швабские ворота, Фрайбург, Германия

16. Городская площадь, Траунштайн, Германия

17. Площадь Чудес (Соборная площадь), Пиза, Италия

18. Голливуд, Лос-Анджелес, США

19. Великая Китайская стена, Китай

20. Лувр, Париж, Франция

21. Вестминстерский мост и Биг-Бен, Лондон