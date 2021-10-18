20+ снимков, благодаря которым мы можем ответить на вопрос «А как тут было в прошлом?»
Почти все из нас имеют представление, как выглядит Эйфелева башня или Китайская стена. А ведь каких-то 100 лет назад многие популярные ныне достопримечательности выглядели совсем иначе. К примеру, в 1911 году исследователь Хайрам Бингем обнаружил город древней Америки Мачу-Пикчу, полностью скрытый зарослями кустарников и деревьев.
Мы в AdMe.ru покопались в фотоархивах, нашли 20+ старых фотографий известных на весь мир объектов и сравнили их с тем, как они выглядят в наше время.
1. Колизей, Рим, Италия
2. Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы» (Елисеевский магазин), Санкт-Петербург, Россия
3. Триумфальная арка, Париж, Франция
4. Пирамида Хеопса, Египет
5. Эйфелева башня, Париж, Франция
6. Мачу-Пикчу, Перу
7. Замок Аоба, Сендай, Япония
8. Станция Алкмар, Алкмар, Нидерланды
9. Центр Неймегена, Нидерланды
10. «Проворный кролик», парижское кабаре на холме Монмартр, Франция
11. Авеню д’Иена с видом на Триумфальную арку, Париж, Франция
12. Улица Примирения, Рим, Италия
13. Византийский акведук, Сельчук, Турция
14. Площадь Пьяцца-Гранде, Локарно, Швейцария
15. Швабские ворота, Фрайбург, Германия
16. Городская площадь, Траунштайн, Германия
17. Площадь Чудес (Соборная площадь), Пиза, Италия
18. Голливуд, Лос-Анджелес, США
19. Великая Китайская стена, Китай
20. Лувр, Париж, Франция
21. Вестминстерский мост и Биг-Бен, Лондон
Видели ли вы какие-то из этих достопримечательностей своими глазами? Какое впечатление они на вас произвели?
Фото на превью East News, Cristian Zamfir / Shutterstock.com
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