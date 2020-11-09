20+ туристов, которые просто хотели сделать фотографию на память, а получили настоящее сокровище

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Как бы стремительно ни оцифровывался наш мир, природа всегда будет оставаться величественным вдохновением не только для художников и писателей, но и для миллионов людей по всему миру. Кто-то преодолевает тысячи километров, чтобы очнуться после жизненных перипетий, а кто-то находит в выразительных пейзажах ожившую детскую мечту.

Мы в AdMe.ru уверены, что вылазка на природу даже в родном городе способна зарядить не хуже литра кофе. А пока публикуем фотографии, которые точно помогут при кризисе красоты.

Оазис в пустыне Перу выглядит как ожившая сказка Шахерезады

«Я определенно хочу туда вернуться».

Кажется, что на этой лодке можно отправиться прямиком в город эльфов

«Сделал это фото, путешествуя по своей родной Норвегии. Вода этого волшебного цвета — из ледника».

«Этот путь в почти 1 000 км по Испании стал путешествием всей моей жизни»

«Поход не самый сложный в мире, но этот опыт неповторим».

«Мы провели неделю на озере Комо в Северной Италии, и это, вероятно, фотокопия рая на земле»

«Не могу поверить, что все эти годы я упускал из виду свою собственную страну»

«Я прожил в Великобритании 23 года и впервые посетил Корнуолл».

«Мой поход в Непал»

«Очень мало путешествовал по своей стране. И вот я влюбился в национальный парк „Гранд-Титон“»

«Неделя приключений в итальянских Доломитовых Альпах. Пройдено около 115 км»

«Для меня этот кадр пахнет свободой»

«В то время все было сложно: глупая работа, расставание с парнем и всякая ерунда. Просто в порыве рванула в карпатские горы. „Что? Куда ты? Одна? Зачем тебе это?“ Одна. Счастливая! Ни о чем не жалею».

«Провел 4 дня в кемпинге в далекой алжирской Сахаре — только я и местный гид. Сделал миллион фотографий, но это одна из моих любимых»

«Ночью ледяной холод, но небо — потрясающе красивое».

Здесь будто и правда 2 картинки соединили фотошопом

«Сочельник в австрийском Инсбруке».

«Путешествовали по родной Исландии и нашли этих ребят, укрывающихся от ветра»

«Одна из моих любимых фотографий, сделанных в Швейцарии»

«Когда мне было 7 лет, я увидел изображение Швейцарии на обоях моего отца. Я сказал ему, что когда-нибудь поеду туда... И сделал так, чтобы это действительно произошло. Я копил деньги, чтобы поехать в Европу после окончания учебы».

«Эта планета не перестает меня удивлять своей красотой»

«Водопад Бан Джок на севере Вьетнама».

Будто кадры из мультфильма Миядзаки

«Застрял летом в Норвегии. Не так уж плохо».

«В горах Ливана расположен один из самых красивых ресторанов, в которых я когда-либо ел»

«Я провел ночь в стеклянном иглу, наблюдая за северным сиянием в Норвегии, и вы тоже можете!»

«В этом году отпуск я проводил в своей родной стране. И я только рад»

«Ромсдален, Норвегия».

«Когда я здесь оказался, я подумал, что это один из лучших соборов, в которые когда-либо заходил»

«Пещера Деветашка в Болгарии».

«Одно из самых удивительных мест из тех, что мне довелось посетить. Не могу дождаться, когда мы вернемся»

«Озеро Пеоэ, Торрес-дель-Пайне, Чили».

«Эту фотографию я сделал, исследуя нереальные бухты вдоль побережья Индонезии, Западное Папуа»

«Поход в радужные горы Перу — одно из моих любимых путешествий. Это фотография, которую я сделал, когда добрался до вершины»

Вы тоже чувствуете, как накатывает умиротворение?

«Получил возможность путешествовать по Канаде и не разочаровался».

«Помпеи сохранились практически полностью. Улицы, скульптуры, фрески... Вы реально гуляете по городу 2 000-летней давности в почти неизменном виде»

«Как-то сплю я спокойно в палатке, но вдруг внутренний голос предлагает немедленно выглянуть наружу. Причем с такими истерическими нотками, что глупо было бы отказывать»

«Ладно, выползаю, сразу с фотокамерой, а вокруг Ергаки и отличный туман».

«Мой вид из комнаты за $ 2 в Горепани, Непал»

«Я недавно был в Северной Корее. Это главная магистраль страны в час пик»

«Поехала на озерцо в горах напоить коня. Вижу — нора, а из норы торчит попа бобра»

«Это сейчас я спокойно рассказываю, а тогда позвонила маме и такая: „Мам, я бобра живого видела, божечки, бобра-а-а, хвост потрогала и пузико, ой, умру сейчас!“ Вот где отдыхал несчастный бобер».